Chamadas mais claras começam com uma melhor VPN para VoIP
Chamadas a cair no Dubai? O teu fornecedor a limitar as tuas reuniões de Zoom? O acesso remoto a ser sinalizado pelo sistema VoIP do teu escritório? A Windscribe encripta o teu tráfego de voz, ajuda-te a contornar bloqueios regionais e impede que mexam na tua largura de banda.
Começa a fazer chamadas VoIP seguras
Segue o nosso processo simples de 3 passos.
Passo 1
Obtém a Windscribe
Descarrega a app Windscribe VPN no teu dispositivo. Sem e-mail obrigatório.
Passo 2
Otimiza para chamadas
Define o protocolo para WireGuard e usa o Split Tunneling para encaminhar apenas as tuas apps de VoIP.
Passo 3
Liga-te e fala
Escolhe um servidor perto de ti para mais velocidade, ou uma região mais permissiva se estiveres num país com bloqueios.
O que pode a Windscribe fazer pelas tuas chamadas VoIP?
De apps bloqueadas a Wi-Fi duvidoso, a Windscribe ajuda as tuas chamadas a funcionar como deviam.
Chamadas mais claras com menos lag
A Windscribe usa protocolos rápidos e modernos como o WireGuard, que mantêm a latência baixa e as tuas chamadas fluidas, para que as conversas pareçam naturais em vez de atrasadas ou entrecortadas.
Protege apenas as apps que importam
Usa a nossa funcionalidade de Split Tunneling para enviar o Zoom, o WhatsApp ou o Teams pela VPN enquanto tudo o resto continua na tua ligação normal.
Contorna os bloqueios de VoIP
Com os nossos servidores em 69+ países, podes ligar-te através de regiões menos restritivas, para que as tuas chamadas passem mesmo que vivas num sítio onde as apps de chamadas estão restringidas.
Mantém os bisbilhoteiros longe das tuas chamadas
A Windscribe encripta o teu tráfego para dificultar que fornecedores, administradores de rede e curiosos do Wi-Fi público vejam que estás a ligar a alguém do outro lado do planeta.
Fica seguro no Wi-Fi público
Se a VPN se desligar inesperadamente, a nossa Firewall bloqueia o tráfego de imediato, para que o teu IP real e outros dados não vazem para redes não seguras.
Precisas mesmo de uma VPN para VoIP?
Nem sempre. Se as tuas chamadas são claras, estáveis e sem bloqueios, está tudo bem. Mas se algo estiver a atrapalhar, a Windscribe ajuda a desimpedir a linha.
Quando o teu país bloqueia a VoIP
Se o FaceTime, o WhatsApp, o Zoom ou outras apps de VoIP estão restringidas no teu país, uma VPN permite-te encaminhar a tua ligação por locais onde esses serviços ainda funcionam.
Quando a tua rede limita as chamadas
Alguns fornecedores interferem deliberadamente com o tráfego VoIP para gerir a largura de banda. Uma VPN encripta o teu tráfego, dificultando que o teu fornecedor identifique chamadas de voz e vídeo e as abrande.
Quando fazes chamadas em Wi-Fi não confiável
O Wi-Fi de hotéis, aeroportos, cafés e espaços de coworking não foi feito a pensar na privacidade. Se fazes chamadas numa rede partilhada, uma VPN ajuda a manter as tuas conversas e a tua ligação longe de olhares indesejados.
Porque é a Windscribe a melhor VPN para VoIP?
Fazemos mais do que encriptar as tuas chamadas. A Windscribe bloqueia rastreadores indesejados, deixa-te montar um plano à medida da tua configuração e funciona em todos os dispositivos que realmente usas para ligar.
Recursos
Protocolo otimizado para VoIP (WireGuard)
Firewall ao nível do sistema
Split Tunneling
Sem e-mail obrigatório
Recursos
Outras VPNs
Protocolo otimizado para VoIP (WireGuard)
Firewall ao nível do sistema
Split Tunneling
Sem e-mail obrigatório
Usar VoIP em países que a bloqueiam
Se a tua chamada nunca passa de «A ligar…», o problema pode não ser a tua app. Aqui tens como usar a Windscribe em países restritos.
EAU
- Usa o protocolo Stealth
- Liga-te ao Chipre ou a Israel
- Abre o WhatsApp, o FaceTime ou o Skype
- Faz a tua chamada
- Muda para localizações próximas se for preciso
China
- Usa o WStunnel ou o Stealth
- Liga-te antes de abrir a app
- Tenta com o outro protocolo se for preciso
- Mantém a app atualizada antes de viajar
Egito/Omã/Catar
- Ativa o protocolo Stealth
- Liga-te a um servidor próximo
- Abre a tua app de chamadas
- Testa a ligação com uma chamada curta
- Muda de servidor se a chamada não passar
Irão
- Usa o WStunnel
- Liga-te antes de abrir a app
- Começa com uma chamada de teste curta
- Volta a ligar-te se a chamada cair
- Evita mudar de rede a meio da chamada
Perguntas frequentes sobre VPN para VoIP
Uma VPN torna as chamadas VoIP mais lentas?
Pode, mas não deve ser percetível. Uma VPN acrescenta até 100 ms de latência, consoante o protocolo e o servidor a que te ligas. O WireGuard é o protocolo mais leve, acrescentando apenas 2-10 ms, o que é impercetível para a maioria. Se a tua ligação de base já estiver em dificuldades, liga-te a um servidor próximo e usa o Split Tunneling para garantir que só a tua app de VoIP usa o túnel VPN.
Posso usar uma VPN gratuita para chamadas VoIP?
A maioria das VPN gratuitas são operações de recolha de dados com limites de dados minúsculos de 500 MB que vão morrer a meio de uma frase. O plano gratuito da Windscribe dá-te 10 GB por mês e a mesma política rigorosa de não registo que os nossos utilizadores pagos. É perfeito para testar a qualidade das tuas chamadas numa região restrita, mas para o trabalho pesado do dia a dia ou videochamadas longas, a nossa opção Build-a-Plan começa em apenas 3 $ por mês.
Qual é o melhor protocolo VPN para VoIP?
O WireGuard é a referência para VoIP porque oferece a latência mais baixa e as velocidades mais altas. No entanto, se estiveres num telemóvel a alternar constantemente entre Wi-Fi e 5G, o IKEv2 é melhor a manter uma ligação estável sem deixar cair a chamada. E para quem está em países que caçam e bloqueiam ativamente o tráfego VPN, o Stealth ou o WStunnel são as melhores formas de disfarçar os teus dados como tráfego web normal.
Posso fazer chamadas de WhatsApp nos EAU com uma VPN?
As mensagens de texto do WhatsApp funcionam bem nos EAU, mas o governo bloqueia a voz e o vídeo para proteger as receitas das operadoras locais. Ao usares a Windscribe com o protocolo Stealth, o teu tráfego fica disfarçado e esses bloqueios são contornados. Embora as VPN sejam legais nos EAU, usá-las para contornar bloqueios das operadoras é uma zona legal cinzenta, ainda que não se conheçam processos por uso pessoal.
Uma VPN protege as minhas chamadas de hackers?
A maioria das apps modernas, como o Signal ou o FaceTime, já usa encriptação de ponta a ponta para o conteúdo das tuas chamadas. Uma VPN acrescenta uma camada essencial de proteção para os teus metadados, como a quem estás a ligar e a tua localização física. Também protege toda a tua ligação em Wi-Fi público, onde sistemas VoIP empresariais não encriptados ficam vulneráveis a sniffing de pacotes e escutas locais.
O meu fornecedor consegue ver que estou a fazer chamadas VoIP?
Sem uma VPN, o teu fornecedor usa inspeção profunda de pacotes (DPI) para identificar padrões de tráfego VoIP e assim limitar a tua largura de banda nas horas de ponta. Com a Windscribe ativa, o teu fornecedor só vê um fluxo de dados encriptados. Não consegue distinguir uma videochamada importante de um simples download, o que o impede de abrandar seletivamente a tua ligação ou de interferir na qualidade das tuas chamadas.
A Windscribe funciona com Zoom, Teams e VoIP empresarial?
Sim, o nosso serviço é totalmente compatível com todas as grandes plataformas de conferência e sistemas telefónicos empresariais baseados em SIP. Recomendamos usar o Split Tunneling para encaminhar apenas as tuas apps de comunicação de trabalho pela VPN, deixando o resto do tráfego seguir diretamente. Esta configuração mantém o desempenho máximo nas tuas reuniões e protege as tuas conversas profissionais de olhares indiscretos em qualquer rede.
Obter a Windscribe
Chamadas claras, onde quer que estejas
Redes más, apps bloqueadas e Wi-Fi duvidoso não deviam decidir se a tua chamada passa. A Windscribe ajuda a manter as tuas chamadas VoIP privadas, estáveis e prontas a ligar.