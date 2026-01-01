A maioria das apps modernas, como o Signal ou o FaceTime, já usa encriptação de ponta a ponta para o conteúdo das tuas chamadas. Uma VPN acrescenta uma camada essencial de proteção para os teus metadados, como a quem estás a ligar e a tua localização física. Também protege toda a tua ligação em Wi-Fi público, onde sistemas VoIP empresariais não encriptados ficam vulneráveis a sniffing de pacotes e escutas locais.