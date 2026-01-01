Windscribe's Gang

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Não exatamente. Embora ambos aumentem a privacidade e a segurança, um VPN oculta toda a sua atividade na internet, criptografa seu endereço IP e dificulta o rastreamento online. Já o DNS apenas protege as consultas de nomes de domínio, sem criptografia completa do endereço IP como um VPN.
Posso desativar o DNS Privado?
Sim, você pode:
Abra Configurações
Escolha Conexões/Rede e Internet
Toque em DNS Privado
Selecione Automático; isso deve retornar às configurações padrão
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Quais devem ser minhas configurações de DNS?
A resposta depende das suas necessidades. Enquanto você estiver conectado ao Windscribe, não precisa se preocupar. Se quiser outra opção, um DNS público gratuito da Control D é uma ótima alternativa.