Sim, mas use-o para consistência, não para quebrar regras. Redes públicas em hotéis, aeroportos e cafés são alvos principais de sequestro de conexão, que é exatamente onde um VPN brilha. No entanto, não use a viagem como desculpa para pular entre países aleatórios. Se sua conta de corretora foi verificada nos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA enquanto estiver fora. Mudar seu local digital para um novo país toda vez que embarcar em um voo é um caminho rápido para acionar congelamentos de segurança automatizados. Lembre-se: não use um VPN para acessar sua conta de uma região restrita onde você é legalmente proibido de negociar.