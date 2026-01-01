Negocie Cripto com Mais Segurança Usando um VPN
Criptografe a conexão entre seu dispositivo e sua corretora, oculte seu IP real de redes locais e mantenha sua configuração de negociação mais consistente quando estiver fora de casa.
Sem logs comprovado em tribunal
Código aberto
Pague com cripto
Servidores em mais de 69 países
Por Que Usar um VPN para Negociação de Cripto?
Porque o cripto já é arriscado sem adicionar Wi-Fi suspeito, espionagem de ISP e vazamentos evitáveis à mistura.
Você Negocia em Wi-Fi Público
Wi-Fi do Aeroporto, Wi-Fi de Cafeteria, Wi-Fi de Hotel… ou seja, a trindade sagrada de “por favor, roube meu login.” O Windscribe criptografa sua conexão e nosso Firewall bloqueia vazamentos se o VPN cair.
Você Quer Proteção Extra Contra Domínios Maliciosos
Corretoras falsas e páginas de phishing estão por toda parte no cripto. O R.O.B.E.R.T. ajuda a bloquear domínios maliciosos conhecidos antes que eles carreguem.
Você Não Quer Que Seu ISP Esteja Observando
O Windscribe envolve seu tráfego em um túnel VPN criptografado, então seu ISP vê uma conexão VPN em vez de uma lista organizada das suas abas de cripto.
O Que Um VPN Faz e Não Faz para Traders de Cripto
Um VPN adiciona privacidade à sua conexão, mas não torna o cripto anônimo.
Use-o para proteger o caminho da rede: seu tráfego de corretora, suas conexões com aplicativos de carteira e sua navegação de redes públicas ou ISPs espiões. Mantenha o resto da sua configuração chato e cuidadoso: 2FA, carteiras de hardware, armazenamento seguro de sementes e siga as regras da sua corretora e país.
O Que Um VPN Faz
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Criptografa o tráfego entre seu dispositivo e o servidor VPN, ajudando a proteger sua conexão ao usar corretoras, aplicativos de carteira e plataformas de negociação.
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Oculta seu endereço IP real substituindo-o pelo IP do servidor VPN ao qual você se conecta.
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Dificulta que seu ISP ou rede local veja quais sites e serviços de cripto você está usando.
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Reduz os riscos de Wi-Fi público protegendo seu tráfego em redes que você definitivamente não deveria confiar.
O Que Um VPN Não Faz
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Ocultar sua atividade on-chain de exploradores de blocos, empresas de análise ou qualquer pessoa observando transações públicas da blockchain.
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Anonimizar uma conta de corretora verificada por KYC que já conhece seu nome, ID e método de pagamento.
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Substituir 2FA, uma carteira de hardware ou armazenamento seguro de sementes, porque um VPN não é um cobertor mágico de segurança.
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Tornar a negociação legal onde não é, ou anular as regras das corretoras, aplicativos, sanções ou regulamentos locais.
Estamos Aqui Para Manter Você Seguro
Negociar cripto em Wi-Fi de aeroporto, hotel ou café não é ideal. Alguém na mesma rede pode tentar espionar o tráfego, mexer com conexões não seguras ou redirecionar pessoas para páginas de login falsas. O HTTPS ajuda, mas “Wi-Fi_Grátis_Aeroporto_Real” ainda não é uma estratégia de segurança.
O Windscribe criptografa seu tráfego antes que ele saia do seu dispositivo, então espiões da rede local veem tráfego VPN embaralhado em vez dos sites e aplicativos que você está usando.
- Mantenha as sessões de corretora protegidas em redes que você não controla.
- Reduza o risco de espionagem local antes que seu tráfego saia do laptop ou telefone.
- Combine a proteção VPN com favoritos, 2FA e higiene cuidadosa da carteira; o túnel ajuda, mas não pode salvar uma frase de semente digitada em uma página de carteira falsa.
Você Negocia. Nós Protegemos o Túnel.
Mantenha seu tráfego de corretora criptografado, privado e mais difícil de ser mexido.
Nós Não Guardamos Logs
Qualquer um pode digitar “política sem logs” em uma página inicial. Nós realmente provamos a nossa através de auditorias independentes por terceiros e casos judiciais.
Nós Temos um Plano de Segurança
Se sua conexão VPN cair no meio de uma negociação, o Firewall do Windscribe bloqueia o tráfego fora do túnel. Ele falha fechado em vez de deixar seu IP real vagar em sua sessão de corretora usando um crachá.
Nós Criptografamos Sua Conexão
O Windscribe usa criptografia moderna forte em todos os protocolos. Tradução: seu tráfego de negociação é envolvido em armadura criptográfica séria, não em uma capa de Halloween de novidade.
Nós Bloqueamos Golpes e Sites de Phishing
O phishing de cripto é industrializado. Nosso bloqueador no lado do servidor, R.O.B.E.R.T., intercepta drenadores de carteira maliciosos e domínios falsos na camada DNS antes que seu navegador possa sequer carregá-los.
Somos Totalmente Transparentes
Aplicativos VPN proprietários forçam você a confiar em fé cega e vibes. Nossos aplicativos cliente são de código aberto e estão disponíveis no GitHub, para que as pessoas possam inspecionar o código em vez de apenas confiar em uma página de destino brilhante.
Como Usar o Windscribe para Negociação de Cripto
Proteja sua conexão de negociação com o Windscribe em 3 passos.
Passo 1
Conecte-se ao Seu País KYC
Escolha um servidor Windscribe no país que corresponde à sua conta de corretora verificada.
Passo 2
Ative o Firewall
Vá para Configurações → Conexão → Firewall → Sempre Ativo para ajudar a prevenir vazamentos de VPN.
Passo 3
Habilite a Proteção R.O.B.E.R.T.
Vá para Configurações → R.O.B.E.R.T. e habilite o bloqueio de Phishing e Malware.
Nós Gostamos de Cripto. Pague-nos com Cripto.
Pague pelo Windscribe Pro com Bitcoin, Ethereum, Monero e outras criptomoedas suportadas.
Pagar com cripto mantém sua assinatura VPN fora do seu extrato bancário e elimina um rastro de pagamento de nome real. Sua conta ainda tem um nome de usuário, mas seu banco não precisa de assento na primeira fila.
Pagamentos Cripto Suportados
A disponibilidade pode mudar à medida que os meios de pagamento mudam.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Lightning (BTC.LN)
Bitcoin Cash (BCH)
Litecoin (LTC)
Velas EVM (VLX)
BF Token (BFT)
BitTorrent (BTT.TRC20)
Dash (DASH)
DigiByte (DGB)
Dogecoin (DOGE)
Ethereum (ETH)
Ethereum Classic (ETC)
Firo (FIRO)
PIVX (PIVX)
Qtum (QTUM)
Ravencoin (RVN)
SHIBA INU (SHIB/ERC20)
Solana (SOL)
Syscoin (SYS)
TRON (TRX)
USD Coin (USDC/ERC20)
NEM (XEM)
Monero (XMR)
VERGE (XVG)
ZCash (ZEC)
Horizen (ZEN)
Perguntas Frequentes
É legal usar um VPN para negociação de cripto?
Em muitos países, sim. Um VPN é uma ferramenta de privacidade, não um botão de crime. Mas as leis de VPN, regras de cripto, sanções e políticas de corretoras variam dependendo de onde você está. Um VPN também não torna magicamente legal negociações ilegais, evasão fiscal, violações de sanções ou quebra de regras da corretora. Legal possuir não significa legal usar para bobagens.
Serei banido da Binance, Coinbase ou Kraken por usar um VPN?
Talvez. Um VPN por si só nem sempre é o problema. O problema é parecer suspeito: fazer login de cinco países em uma semana, acessar uma corretora de uma região proibida ou usar uma localização que não corresponde aos detalhes da sua conta verificada. Muitas corretoras usam localização, reputação de IP, sinais de dispositivo, detalhes KYC e regras de conformidade para decidir se adicionam verificações extras, restringem o acesso ou congelam a atividade. A configuração menos estranha é simples: siga as regras da sua corretora, não use um VPN para contornar regiões restritas e use uma localização consistente quando o uso de VPN for permitido. Um IP Estático do Windscribe pode ajudar com a consistência, mas não é um bilhete dourado para passar pela conformidade da corretora.
Posso usar um VPN grátis para negociação de cripto?
Tecnicamente, sim, mas não confie em algum VPN grátis aleatório com sua atividade de cripto só porque ele tem um ícone de escudo azul e um mascote suspeitamente feliz. O plano gratuito do Windscribe é diferente: você recebe 2 GB/mês por padrão, ou até 10 GB/mês ao confirmar seu e-mail. Isso é suficiente para verificar sua carteira em movimento. Para negociação mais pesada ou IPs Estáticos, o Pro faz mais sentido.
Preciso de um IP dedicado ou estático para negociação de cripto?
Não é obrigatório, mas um IP Estático pode facilitar a vida se você negocia com frequência ou depende de serviços que não gostam de mudanças constantes de IP. Conexões VPN padrão podem girar por diferentes IPs compartilhados, o que pode acionar verificações extras de login. Um IP Estático do Windscribe lhe dá um endereço VPN mais consistente ao se conectar àquele local. Pode ajudar a reduzir alertas de “novo login de planeta misterioso”, mas não garante que uma corretora confiará, permitirá ou ignorará o tráfego VPN.
Qual localização de servidor devo usar para negociação de cripto?
Quando o uso de VPN for permitido, escolha um local de servidor consistente que corresponda a onde sua conta de corretora está verificada e onde a plataforma permite acesso. O objetivo não é se passar por um homem misterioso internacional. O objetivo é evitar parecer que sua conta teletransportou por seis países antes do almoço.
O Windscribe guarda logs da minha atividade de negociação de cripto?
Não. Nossa política sem logs foi auditada independentemente e verificada por profissionais externos. Nós não armazenamos seu histórico de navegação, carimbos de data/hora de IP ou consultas DNS. Documentamos abertamente os metadados mínimos que retemos para operação básica do servidor e aplicação de uso justo, especificamente seu nome de usuário, seu e-mail da conta se você optou por fornecê-lo e o total de bytes transferidos em uma janela móvel de 30 dias. Se você não acredita em nós, confira nosso Relatório de Transparência.
Devo usar um VPN para negociação de cripto ao viajar?
Sim, mas use-o para consistência, não para quebrar regras. Redes públicas em hotéis, aeroportos e cafés são alvos principais de sequestro de conexão, que é exatamente onde um VPN brilha. No entanto, não use a viagem como desculpa para pular entre países aleatórios. Se sua conta de corretora foi verificada nos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA enquanto estiver fora. Mudar seu local digital para um novo país toda vez que embarcar em um voo é um caminho rápido para acionar congelamentos de segurança automatizados. Lembre-se: não use um VPN para acessar sua conta de uma região restrita onde você é legalmente proibido de negociar.
Um VPN torna a negociação de cripto anônima?
Nem perto. Um VPN oculta seu endereço IP de espiões locais e muda o que sua corretora registra, mas não tem impacto na transparência da blockchain, nos registros internos da sua corretora, em seus dados KYC ou em suas obrigações fiscais. Ele fornece privacidade de rede, não invisibilidade financeira. Se um provedor de VPN afirma que seu software torna suas transações de cripto completamente rastreáveis, ele está vendendo uma fantasia apenas para fazer você clicar em um botão de assinatura.
Devo usar um VPN com carteiras de cripto e aplicativos DeFi?
É um hábito sólido para reduzir sua exposição de IP. Quando você se conecta a corretoras descentralizadas, rastreadores de portfólio ou nós de blockchain, você está transmitindo seu endereço de rede; um VPN mantém isso oculto. O que ele não fará é salvá-lo de erros básicos do usuário. Um VPN não pode impedir um contrato inteligente malicioso, bloquear uma aprovação de token falso ou proteger uma frase de semente que você digitou acidentalmente em um site de phishing. Use-o para travar sua conexão de rede, mas combine com OpSec padrão: marque seus links de negociação, verifique cada interação de contrato e mantenha suas chaves offline.
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