Ja, VPNs sind in den meisten Ländern legal. Sie sind legitime Tools für Privatsphäre, Datensicherheit und den Zugriff auf gesperrte Inhalte. Es gibt jedoch Ausnahmen:

Eingeschränkte Nutzung

Einige Länder wie China, Russland, die VAE und die Türkei regulieren oder beschränken VPNs stark. Sie können VPNs blockieren oder staatliche Genehmigungen verlangen. Illegales bleibt illegal

Ein VPN macht illegale Aktivitäten (z. B. Hacking, Betrug, Verbreitung urheberrechtlich geschützter Inhalte) nicht legal.

Für die meisten Nutzer, besonders in Ländern mit offenem Internet, sind VPNs völlig legal und weit verbreitet – für Privatsphäre, Sicherheit und freien Zugang zu Informationen.