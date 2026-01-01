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Windscribe
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Windscribe:
Das beste VPN der Welt.
„Top 3 im Universum.

Erstklassige Datenschutz- und Sicherheitstools, um deinen Arsch zu schützen und das Internet zu entsperren.
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Warum Windscribe rockt

Wir sind mehr als nur ein VPN.
Wir zahlen nicht fürs Mitspielen, wir bauen

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Wir sind eigenfinanziert, bootstrapped und bezahlen nicht für Werbung oder Reviews. Wir sind niemandem verpflichtet außer dir. Angetrieben von Prinzipien, nicht von Portemonnaies.
So transparent, wir sind nackt

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Windscribe ist Open Source, damit du genau siehst, worauf du dich einlässt. Unsere Transparenzberichte, Audits und Gerichtserfolge belegen es.
Wir können nichts teilen, was wir nicht haben

Wir können nichts teilen, was wir nicht haben

Unsere RAM-Disk-Infrastruktur speichert nirgendwo identifizierende Daten. Halte deine Online-Aktivität vor allen privat – auch vor uns!
Zahle den Preis, der versprochen wurde

Zahle den Preis, der versprochen wurde

Ehrliche, kein-BS-Abrechnung! Der Preis, für den du dich angemeldet hast, ist der Preis, den du zahlst. Für immer. Vorhersehbar – im guten Sinne.
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Buzzword-Überladung

AES256, „Super-Duper-Verschlüsselung“, „Keine Logs“, „Militärstandard“ (aber nicht dieser billige Behördenkram vom niedrigsten Bieter). Du verstehst schon. Wir sind nicht nur zum Spielen hier — Windscribe liefert ab.
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PC Magazine Editors' Choice
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Software Informer Editors' Choice
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Forbes 4.8/5 Stars
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Engadget Best Free VPN 2025
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Software Informer 100% Clean
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Cooles Erklärvideo

Verwirrt? Hoffentlich klärt dieses Video, für das wir jemandes Jahresgehalt verfeuert haben, alles auf.
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Die Lösung für all deine Probleme

Klar, wir machen nicht deine Steuererklärung… aber wir kümmern uns um deine Online-Privatsphäre.
Bleib sicher mit Windscribe

Haltet Regierungsfinger aus deiner Hose

Windscribe funktioniert in stark zensierten Regionen der Welt und ermöglicht den Zugang zu blockierten Informationen und die Verbindung mit der Außenwelt.
Butt Globe

Lass sie nicht deine Privatsachen sehen

Nutze Windscribe’s Anti-Fingerprinting-Tools, um deine Surfgewohnheiten vor den neugierigen Augen deines ISPs vertraulich zu halten.
Password
Name
Email
IP Address

Lass dich nicht abzocken

Nutze Windscribe, um die besten Preise für Flüge und Hotels zu vergleichen, Top-Deals zu finden und maximal zu sparen.
Don't Get Ripped Off

Reiß digitale Grenzen ein

Verpasse nie wieder ein Spiel oder eine Folge! Greife sicher auf Sport, Unterhaltung und Apps aus aller Welt zu – egal wo du bist.
Tear Down Digital Borders

Keine Hintertür für üble Akteure

Vertraue uns – Windscribe hat noch nie, wird nie und ist rechtlich nicht verpflichtet, Nutzer zu verraten.
Don't Get Back-Doored by Bad Actors

Werde Amerikaner

Genug davon, keinen Zugang zu ausländischem Öl zu haben? Liebst du es, mit Hightech-Waffen jemandem den Tag zu versauen? Besessen davon, deine Finanzunterlagen so zu frisieren, dass du erfolgreicher wirkst, als du bist?
Vereinigte Staaten West
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Vereinigte Staaten Ost
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Kundenliebe

Finde heraus, was unsere Kunden über uns sagen
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Unbegrenzte Verbindungen
Auf allen deinen Geräten

Windscribe bietet Apps und Browser-Erweiterungen für alle Plattformen und Geräte.
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macOSmacOS
LinuxLinux
AndroidAndroid
iOSiOS
ChromeChrome
FirefoxFirefox
EdgeEdge
Fire TVFire TV
Und mehr!Und mehr!
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Mehr als nur ein VPN. Aber auch ein VPN.

Vollgepackt mit Features, die dein Internet schneller, sauberer und deutlich privater machen.

Unerwünschte Inhalte blockieren

Unser leistungsstarker Netzblocker filtert Anzeigen, Tracker, Malware und unerwünschte Websites heraus. So hast du mehr Kontrolle beim Surfen und mehr Privatsphäre und Geschwindigkeit.
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Unerwünschte Inhalte blockieren

Kämpfe gegen Fingerprinting mit den Browser-Erweiterungen von Windscribe

Deine IP zu ändern reicht nicht.
Nutze unsere Erweiterungen, um Werbung zu blockieren, deinen User-Agent zu rotieren, deine Zeitzone, Spracheinstellungen, GPS-Standort und mehr zu spoofen. Verfügbar für Firefox, Chrome und Edge.
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Kämpfe gegen Fingerprinting mit den Browser-Erweiterungen von Windscribe

6 Protokolle zur Auswahl

Windscribe bietet bis zu 6 Verbindungsprotokolle, darunter WireGuard®, IKEv2 und OpenVPN, sowie eine große Auswahl an Ports. Jedes Protokoll bietet je nach Situation oder Standort unterschiedliche Vorteile.
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6 Protokolle zur Auswahl

Personalisierter Schutz mit Split Tunneling

Mit Split Tunneling wählst du aus, welche Apps und Websites über das VPN gehen und welche nicht. Praktisch für Banking, Streaming und das Herunterladen von Linux-Distributionen.
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Personalisierter Schutz mit Split Tunneling

Remote verbinden war noch nie so einfach

Portweiterleitung erlaubt dir den Zugriff auf Dienste auf deinem Computer oder Heimnetzwerk – von überall – während du mit Windscribe verbunden bist.
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Remote verbinden war noch nie so einfach

Die Firewall, die den Killswitch killte

Die Firewall von Windscribe blockiert alle Arten von Leaks, darunter (aber nicht nur): Traffic-Leaks, DNS-Leaks und IPv6-Leaks. Ein Killswitch kann das nicht.
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Die Firewall, die den Killswitch killte

Echte Server. Echte Standorte. Unrealistische Privatsphäre.

69+ Länder, 115+ Städte und kein einziger virtueller Server. Wenn du online entkommst, solltest du wissen, wohin genau. Sieh, wo du dich verbinden kannst.
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Ungarn
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Island
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Indien
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Indonesien
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Irland
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Israel
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Italien
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Japan
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Albanien
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Argentinien
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Australien
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Vereinigte Arabische Emirate
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Häufig gestellte Fragen

Wie wähle ich das beste VPN für meine Bedürfnisse?

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Keine zwei Menschen sind gleich; manche VPN‑Nutzer priorisieren Sicherheitsfunktionen, andere suchen nur den günstigsten Preis. Hier ist eine praktische Liste wie man das beste VPN wählt:
Datenschutz & Protokollierung: Stelle sicher, dass das VPN deine Browseraktivität nicht protokolliert. Windscribe hat eine strikte No-Logs-Policy.
Geschwindigkeit & Standorte: Weltweite Standorte bedeuten mehr Optionen für die gewünschte IP und bessere Geschwindigkeit. Windscribe bietet eine große Auswahl an Standorten mit optimierter Performance.
Sicherheitsfunktionen: Achte auf AES‑256‑Verschlüsselung, Ad-/Tracker‑Blocking und eine Firewall. Windscribe bietet all das und mehr, wie Double Hop und Split Tunneling.
Gerätekompatibilität: Stelle sicher, dass das VPN auf deinen Geräten funktioniert (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Router). Windscribe unterstützt alle großen Plattformen.
Zensur umgehen: In Ländern mit strenger Internetkontrolle brauchst du Stealth‑Features. Windscribe’s Anti‑Zensur‑Funktion hilft, härteste Sperren zu umgehen.
Preis & Flexibilität: Manche VPNs drängen in teure Jahrespläne. Mit Windscribe’s Build‑a‑Plan kannst du dein Abo ab 3 $/Monat anpassen.
Wenn du ein VPN willst, das Privatsphäre, Flexibilität und starke Features priorisiert, ohne das Budget zu sprengen, ist Windscribe top.

Brauchst du ein VPN?

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Ja, brauchst du! Hier sind mehrere Gründe, warum ein VPN wie Windscribe essenziell ist:
  1. Privatsphäre vor ISPs und Werbetreibenden
    Internetprovider können dein Surfverhalten tracken und protokollieren und Daten oft an Werber verkaufen. Ein VPN verschlüsselt deine Verbindung und verhindert, dass ISPs sehen, was du online machst.
  2. Sicherheit in öffentlichem WLAN
    Öffentliche WLANs (Cafés, Flughäfen, Hotels) sind notorisch unsicher. Windscribe verschlüsselt deine Daten, damit abgefangene Verbindungen keine Infos preisgeben.
  3. Zugriff auf geo‑beschränkte Inhalte
    Viele Websites und Streaming-Dienste beschränken Inhalte nach Standort. Ein VPN verbindet dich über andere Länder und hebt diese Sperren auf.
  4. Zensur und Überwachung vermeiden
    In Ländern mit strenger Zensur sind viele Seiten gesperrt. Ein VPN hilft, Restriktionen zu umgehen und freien Zugang zu Informationen zu behalten. Windscribe ist hier besonders effektiv und bietet einen Anti‑Zensur‑Modus.
  5. Sicheres Remote‑Arbeiten
    Ein VPN ist für Remote‑Arbeit essenziell, da es deine Daten in öffentlichem WLAN verschlüsselt und Logins, Dateien und Anrufe schützt. Es verhindert auch standortbasierte Sperren, wenn du reist oder aus dem Ausland arbeitest.

Wie viel kostet ein VPN?

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VPNs können bis zu 30 $/Monat kosten, aber Windscribe bietet flexible Tarife, die deinen Geldbeutel schonen und dich nicht in lange Verträge zwingen.
Der Pro‑Plan von Windscribe kostet nur 5,75 $/Monat (jährlich abgerechnet) für unbegrenzte Daten, Zugriff auf alle Server und Features wie R.O.B.E.R.T.
Build‑a‑Plan startet bei 3 $/Monat — 1 $ pro Standort, 1 $ für unbegrenzte Daten.
Team‑Konten von Windscribe kosten 3 $/Monat, mindestens 5 Plätze pro Team.
Alle Pläne erlauben unbegrenzt viele Geräte – nutze Windscribe auf Handy, Tablet, PC, Laptop, Smart‑TV und mehr. Die meisten Mitbewerber begrenzen auf bis zu 5 Geräte, Windscribe ist flexibler und günstiger – für Casuals und Power‑User.

Hat Windscribe VPN eine kostenlose Testversion?

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Windscribe bietet keine klassische Testversion, aber wir haben einen komplett kostenlosen Plan mit bis zu 10 GB pro Monat (keine Kreditkarte nötig). Wenn du mehr brauchst, kannst du auf Windscribe Pro ab 3 US‑Dollar im Monat upgraden. Wenn du noch nicht upgraden willst, bekommst du mehr Daten, indem du einen Freund einlädst oder über uns auf X postest.

Welche Geräte unterstützt Windscribe?

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Windscribe läuft auf all deinen Lieblingsgeräten, darunter:
Sieh dir unsere Setup‑Guides für Schritt‑für‑Schritt‑Anleitungen an.

Kann ich Windscribe vertrauen?

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Absolut! Windscribe folgt einer strikten No‑Logs‑Policy, wir speichern weder Browserverlauf noch Verbindungszeiten oder personenbezogene Infos. Anders als VPNs, die „privat“ behaupten, aber heimlich tracken, nehmen wir Privatsphäre ernst. Lies unsere Datenschutzerklärung. Windscribe ist zudem eines der seltenen komplett Open‑Source‑VPNs.
Außerdem haben wir unabhängige Sicherheits‑Audits durchführen lassen, um die Integrität unserer Infrastruktur und Richtlinien zu bestätigen. Details zu unseren Audits findest du hier.
Erfahre mehr über Windscribe, wer wir sind und warum wir tun, was wir tun.

Ist die Nutzung eines VPN legal?

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Ja, VPNs sind in den meisten Ländern legal. Sie sind legitime Tools für Privatsphäre, Datensicherheit und den Zugriff auf gesperrte Inhalte. Es gibt jedoch Ausnahmen:
  1. Eingeschränkte Nutzung
    Einige Länder wie China, Russland, die VAE und die Türkei regulieren oder beschränken VPNs stark. Sie können VPNs blockieren oder staatliche Genehmigungen verlangen.
  2. Illegales bleibt illegal
    Ein VPN macht illegale Aktivitäten (z. B. Hacking, Betrug, Verbreitung urheberrechtlich geschützter Inhalte) nicht legal.
Für die meisten Nutzer, besonders in Ländern mit offenem Internet, sind VPNs völlig legal und weit verbreitet – für Privatsphäre, Sicherheit und freien Zugang zu Informationen.

Was ist der beste VPN‑Dienst?

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Es gibt viele VPNs, aber Windscribe sticht aus mehreren Gründen heraus:
  1. Starkes Datenschutz‑Konzept
    Windscribe hat eine strikte No‑Logs‑Policy: kein Browserverlauf, keine Verbindungszeiten, keine IPs. Anders als andere, die trotz „No Logs“ Metadaten sammeln.
  2. Großzügiger Gratis‑Plan
    Windscribe bietet 10 GB/Monat gratis für bestätigte E‑Mails. Zusätzliche Daten kannst du z. B. mit einem Tweet verdienen.
  3. Fortgeschrittene Sicherheitsfeatures
    Windscribe umfasst Features wie R.O.B.E.R.T. (anpassbarer Werbeblocker), Split Tunneling und Double Hop.
  4. Entsperrt Streaming‑Dienste
    Viele VPNs scheitern an Geo‑Sperren. Windscribe‑Standorte sind fürs Streaming optimiert und ermöglichen weltweiten Zugriff ohne Lag oder Buffering.
  5. Funktioniert in zensierten Regionen
    Wo andere VPNs versagen, bietet Windscribe Verschleierungstechnik, um Zensur zu umgehen.

Kann ich Windscribe auf Reisen nutzen?

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Ja! Windscribe hilft dir, auf Reisen sicher zu bleiben, indem es:
  • Geo‑Sperren umgeht, damit du Inhalte von zu Hause siehst
  • Dich im öffentlichen WLAN vor Hackern und Schnüfflern schützt
  • Zensur in restriktiven Ländern vermeidet
Am besten lädst du Windscribe vor der Reise herunter, damit es auf deinen Geräten bereitsteht.
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