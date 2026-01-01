Windscribe

Чистая связь начинается с хорошего VPN для VoIP

Звонки обрываются в Дубае? Провайдер замедляет твои встречи в Zoom? Удалённый доступ вызывает подозрения у офисной VoIP-системы? Windscribe шифрует голосовой трафик, помогает обходить региональные блокировки и не даёт никому вмешиваться в твою пропускную способность.
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Начни звонить по VoIP безопасно

Следуй нашему простому процессу из 3 шагов.
Шаг 1

Получи Windscribe

Скачай приложение Windscribe VPN на своё устройство. Электронная почта не нужна.
Шаг 2

Оптимизируй для звонков

Выбери протокол WireGuard и используй Split Tunneling, чтобы направлять через VPN только VoIP-приложения.
Шаг 3

Подключись и говори

Выбери ближайший сервер для скорости — или более свободный регион, если находишься в стране с блокировками.

Что Windscribe может сделать для твоих VoIP-звонков?

От заблокированных приложений до сомнительного Wi-Fi — Windscribe помогает твоим звонкам работать так, как они должны.

Чистая связь с меньшей задержкой

Windscribe использует быстрые современные протоколы вроде WireGuard, которые держат задержку низкой, а звонки плавными, чтобы разговор звучал естественно, а не с запинками и опозданием.
Чистая связь с меньшей задержкой

Защищай только те приложения, которые важны

Используй нашу функцию Split Tunneling, чтобы пускать Zoom, WhatsApp или Teams через VPN, пока всё остальное идёт по обычному соединению.
Защищай только те приложения, которые важны

Обходи блокировки VoIP

С нашими серверами в 69+ странах ты можешь подключаться через менее строгие регионы, чтобы звонки проходили, даже если в твоей стране приложения для звонков ограничены.
Обходи блокировки VoIP

Не подпускай любопытных к своим звонкам

Windscribe шифрует твой трафик, чтобы провайдерам, сетевым администраторам и любителям подсматривать в общественном Wi-Fi было сложнее увидеть, что ты звонишь кому-то на другой конец планеты.
Не подпускай любопытных к своим звонкам

Оставайся в безопасности в общественном Wi-Fi

Если VPN неожиданно отключится, наш Firewall мгновенно заблокирует трафик, чтобы твой настоящий IP и другие данные не утекли в незащищённые сети.
Оставайся в безопасности в общественном Wi-Fi

Защити каждое устройство, с которого звонишь

Защити телефон, ноутбук, планшет и не только с одним аккаунтом, чтобы твои звонки оставались приватными дома, на работе и в путешествиях.
Защити каждое устройство, с которого звонишь

Действительно ли тебе нужен VPN для VoIP?

Не всегда. Если звонки чистые, стабильные и не блокируются — всё в порядке. Но если что-то мешает, Windscribe поможет освободить линию.
Когда твоя страна блокирует VoIP

Когда твоя страна блокирует VoIP

Если FaceTime, WhatsApp, Zoom или другие VoIP-приложения ограничены в твоей стране, VPN позволяет направить соединение через места, где эти сервисы всё ещё работают.
Когда твоя сеть замедляет звонки

Когда твоя сеть замедляет звонки

Некоторые провайдеры намеренно вмешиваются в VoIP-трафик, чтобы управлять пропускной способностью. VPN шифрует твой трафик, и провайдеру становится сложнее распознать голосовые и видеозвонки и замедлить их.
Когда ты звонишь через ненадёжный Wi-Fi

Когда ты звонишь через ненадёжный Wi-Fi

Wi-Fi в отелях, аэропортах, кафе и коворкингах не создан для приватности. Если ты звонишь через общую сеть, VPN помогает уберечь твои разговоры и соединение от чужих глаз.

Безлимитные подключения
На всех ваших устройствах

Windscribe предлагает приложения и браузерные расширения для всех платформ и устройств.
Windows
macOS
Linux
Android
iOS
Chrome
Firefox
Edge
Fire TV
И другие!

Почему Windscribe — лучший VPN для VoIP?

Мы делаем больше, чем просто шифруем звонки. Windscribe блокирует нежелательные трекеры, позволяет собрать тариф под твои задачи и работает на всех устройствах, с которых ты реально звонишь.
Функции
Windscribe
Протокол, оптимизированный для VoIP (WireGuard)
Общесистемный Firewall
Split Tunneling
DNS-блокировка рекламы и вредоносного ПО
Протоколы против цензуры
Бесплатный тариф с 10 ГБ в месяц
Build-a-Plan (плати за локацию)
Безлимит устройств
Электронная почта не нужна
Оплата криптовалютой
Получить Windscribe
Функции
Windscribe
Другие VPN
Протокол, оптимизированный для VoIP (WireGuard)
Общесистемный Firewall
Split Tunneling
DNS-блокировка рекламы и вредоносного ПО
Протоколы против цензуры
Бесплатный тариф с 10 ГБ в месяц
Build-a-Plan (плати за локацию)
Безлимит устройств
Электронная почта не нужна
Оплата криптовалютой
Получить Windscribe

Как пользоваться VoIP в странах, где он заблокирован

Если звонок так и не уходит дальше «Подключение…», проблема может быть не в приложении. Вот как пользоваться Windscribe в странах с ограничениями.

ОАЭ

  1. Используй протокол Stealth
  2. Подключись к Кипру или Израилю
  3. Открой WhatsApp, FaceTime или Skype
  4. Сделай звонок
  5. При необходимости переключись на соседние локации

Китай

  1. Используй WStunnel или Stealth
  2. Подключись до открытия приложения
  3. Открой WhatsApp, Telegram или Signal
  4. При необходимости попробуй другой протокол
  5. Обнови приложение перед поездкой

Египет/Оман/Катар

  1. Включи протокол Stealth
  2. Подключись к ближайшему серверу
  3. Открой приложение для звонков
  4. Проверь соединение коротким звонком
  5. Смени сервер, если звонок не проходит

Иран

  1. Используй WStunnel
  2. Подключись до открытия приложения
  3. Начни с короткого тестового звонка
  4. Переподключись, если звонок оборвался
  5. Не переключай сети посреди звонка

Часто задаваемые вопросы о VPN для VoIP

Замедляет ли VPN VoIP-звонки?

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Может, но это не должно быть заметно. VPN добавляет до 100 мс задержки в зависимости от протокола и сервера, к которому ты подключаешься. WireGuard — самый лёгкий протокол, он добавляет всего 2–10 мс, что для большинства звонков неощутимо. Если базовое соединение и так слабое, подключись к ближайшему серверу и используй Split Tunneling, чтобы через VPN-туннель шло только VoIP-приложение.

Можно ли использовать бесплатный VPN для VoIP-звонков?

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Большинство бесплатных VPN — это конторы по сбору данных с крошечными лимитами трафика в 500 МБ, которые закончатся посреди фразы. Бесплатный тариф Windscribe даёт 10 ГБ в месяц и ту же строгую политику без логов, что и у платных пользователей. Он отлично подходит, чтобы проверить качество звонков в регионе с ограничениями, но для ежедневной нагрузки и долгих видеовстреч наш вариант Build-a-Plan начинается всего с 3 $ в месяц.

Какой протокол VPN лучше всего подходит для VoIP?

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WireGuard — золотой стандарт для VoIP: минимальная задержка и максимальная скорость. Но если ты на мобильном устройстве и постоянно переключаешься между Wi-Fi и 5G, IKEv2 лучше держит стабильное соединение и не обрывает звонок. А тем, кто живёт в странах, где VPN-трафик активно выслеживают и блокируют, лучше всего маскировать данные под обычный веб-трафик с помощью Stealth или WStunnel.

Можно ли звонить в WhatsApp в ОАЭ через VPN?

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Текстовые сообщения WhatsApp в ОАЭ работают нормально, но правительство блокирует голосовые и видеозвонки, чтобы защитить доходы местных операторов связи. Windscribe с протоколом Stealth маскирует твой трафик и обходит эти блокировки. VPN в ОАЭ легальны, но их использование для обхода блокировок операторов — юридически серая зона, хотя случаев преследования за личное использование не известно.

Защищает ли VPN мои звонки от хакеров?

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Большинство современных приложений вроде Signal или FaceTime уже используют сквозное шифрование для самого содержимого звонка. VPN добавляет важный слой защиты для метаданных — например, кому ты звонишь и где находишься. Он также защищает всё твоё соединение в общественном Wi-Fi, где незашифрованные корпоративные VoIP-системы уязвимы для перехвата пакетов и локального прослушивания.

Может ли провайдер видеть, что я звоню по VoIP?

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Без VPN провайдер использует глубокую инспекцию пакетов (DPI), чтобы распознавать шаблоны VoIP-трафика и замедлять твою скорость в часы пик. С включённым Windscribe провайдер видит только поток зашифрованных данных. Он не может отличить важную видеовстречу от обычной загрузки файла, а значит, не может выборочно замедлять соединение или портить качество звонков.

Работает ли Windscribe с Zoom, Teams и корпоративным VoIP?

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Да, наш сервис полностью совместим со всеми крупными платформами для конференций и корпоративными телефонными системами на базе SIP. Рекомендуем использовать Split Tunneling, чтобы через VPN шли только рабочие приложения для связи, а остальной трафик — напрямую. Такая конфигурация сохраняет максимальную производительность встреч и защищает твои рабочие разговоры от посторонних глаз в любой сети.

Чистая связь, где бы ты ни был

Плохие сети, заблокированные приложения и сомнительный Wi-Fi не должны решать, пройдёт ли твой звонок. Windscribe помогает держать твои VoIP-звонки приватными, стабильными и готовыми к соединению.
Получить Windscribe