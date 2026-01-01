Может, но это не должно быть заметно. VPN добавляет до 100 мс задержки в зависимости от протокола и сервера, к которому ты подключаешься. WireGuard — самый лёгкий протокол, он добавляет всего 2–10 мс, что для большинства звонков неощутимо. Если базовое соединение и так слабое, подключись к ближайшему серверу и используй Split Tunneling, чтобы через VPN-туннель шло только VoIP-приложение.