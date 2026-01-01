Да, но используйте его для согласованности, а не для нарушения правил. Публичные сети в отелях, аэропортах и кафе являются основными целями для угона соединений — именно здесь и сияет VPN. Однако не используйте путешествия как повод прыгать между случайными странами. Если ваш аккаунт на бирже был верифицирован в США, подключайтесь к серверу США, находясь вдали от дома. Смена вашего цифрового местоположения на новую страну каждый раз, когда вы садитесь на рейс, — это быстрый путь к срабатыванию автоматических блокировок безопасности. Просто помните: не используйте VPN для доступа к своему аккаунту из региона с ограничениями, где вам юридически запрещено торговать.