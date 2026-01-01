Торгуйте криптовалютой безопаснее с помощью VPN
Зашифруйте соединение между вашим устройством и вашей биржей, скройте свой реальный IP-адрес от локальных сетей и сохраните стабильность настроек трейдинга, когда вы вдали от дома.
Подтвержденная судом политика отсутствия логов
Открытый исходный код
Оплата криптовалютой
Серверы в 69+ странах
Зачем использовать VPN для криптотрейдинга?
Потому что и так рискованно заниматься криптой, а тут еще добавляются сомнительный Wi-Fi, слежка провайдера и предотвратимые утечки.
Вы торгуете в публичном Wi-Fi
Wi-Fi в аэропорту, Wi-Fi в кафе, Wi-Fi в отеле… или, как говорят, «святая троица» кражи логинов. Windscribe шифрует ваше соединение, а наш Брандмауэр блокирует утечки, если VPN отключается.
Вы хотите дополнительную защиту от вредоносных доменов
Фейковые биржи и фишинговые страницы повсюду в криптомире. R.O.B.E.R.T. помогает блокировать известные вредоносные домены еще до их загрузки.
Вы не хотите, чтобы ваш провайдер следил
Windscribe оборачивает ваш трафик в зашифрованный VPN-туннель, поэтому ваш интернет-провайдер видит только VPN-соединение, а не аккуратный список ваших крипто-вкладок.
Что VPN делает и чего не делает для трейдеров криптовалют
VPN добавляет конфиденциальности вашему соединению, но он не делает криптовалюту анонимной.
Используйте его для защиты сетевого пути: трафика вашей биржи, подключений вашего кошелька и просмотра из публичных сетей или от следящих провайдеров. Остальную часть настроек держите скучной и осторожной: 2FA, аппаратные кошельки, безопасное хранение сид-фраз и соблюдение правил вашей биржи и страны.
Что делает VPN
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Шифрует трафик между вашим устройством и сервером VPN, помогая защитить ваше соединение при использовании бирж, приложений кошельков и торговых платформ.
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Скрывает ваш реальный IP-адрес, заменяя его IP-адресом сервера VPN, к которому вы подключены.
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Усложняет для вашего провайдера или локальной сети возможность видеть, какие криптосайты и сервисы вы используете.
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Снижает риски в публичных Wi-Fi сетях, защищая ваш трафик в сетях, которым вы точно не доверяете.
Чего не делает VPN
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Не скрывает вашу активность в блокчейне от обозревателей блоков, аналитических фирм или любого, кто следит за публичными транзакциями в блокчейне.
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Не анонимизирует аккаунт биржи с верификацией KYC, который уже знает ваше имя, ID и способ оплаты.
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Не заменяет 2FA, аппаратный кошелек или безопасное хранение сид-фраз, потому что VPN — это не волшебное спасательное одеяло.
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Не делает торговлю законной там, где она незаконна, и не отменяет правила бирж, приложений, санкций или местных нормативных актов.
Мы здесь, чтобы защитить вас
Торговля криптовалютой в Wi-Fi аэропортов, отелей или кафе — это не идеально. Кто-то в той же сети может попытаться подсмотреть трафик, вмешаться в незащищенные соединения или перенаправить людей на поддельные страницы входа. HTTPS помогает, но «Бесплатный_Wi-Fi_Аэропорт_Настоящий» все еще не является стратегией безопасности.
Windscribe шифрует ваш трафик до того, как он покинет ваше устройство, поэтому местные сетевые шпионы видят запутанный VPN-трафик вместо сайтов и приложений, которые вы используете.
- Сохраняйте защищенными сессии бирж в сетях, которые вы не контролируете.
- Снижайте риск локального шпионажа до того, как ваш трафик покинет ноутбук или телефон.
- Сочетайте защиту VPN с закладками, 2FA и осторожной гигиеной кошелька; туннель помогает, но он не спасет фразу сид, введенную на поддельной странице кошелька.
Вы торгуете. Мы защищаем туннель.
Держите трафик вашей биржи зашифрованным, приватным и более сложным для вмешательства.
Мы не храним журналы
Любой может написать «политика отсутствия логов» на главной странице. Мы фактически доказали нашу политику с помощью независимых сторонних аудитов и судебных разбирательств.
У нас есть система аварийного отключения
Если ваше VPN-соединение обрывается во время сделки, Брандмауэр Windscribe блокирует трафик за пределами туннеля. Он отключается в закрытом режиме, вместо того чтобы позволить вашему реальному IP блуждать в вашей сессии биржи с бейджиком.
Мы шифруем ваше соединение
Windscribe использует надежное современное шифрование во всех протоколах. Перевод: ваш торговый трафик оборачивается в серьезную криптографическую броню, а не в карнавальный плащ на Хэллоуин.
Мы блокируем мошенничество и фишинговые сайты
Фишинг в криптомире индустриализирован. Наш серверный блокировщик, R.O.B.E.R.T., перехватывает вредоносные программы для вывода средств и поддельные домены на уровне DNS еще до того, как ваш браузер успеет их загрузить.
Мы полностью прозрачны
Проприетарные VPN-приложения заставляют вас полагаться на слепую веру и ощущения. Наши клиентские приложения с открытым исходным кодом доступны на GitHub, поэтому люди могут изучить код, а не просто доверять глянцевой целевой странице.
Как использовать Windscribe для криптотрейдинга
Защитите свое торговое соединение с помощью Windscribe за 3 шага.
Шаг 1
Подключитесь к стране вашей KYC
Выберите сервер Windscribe в стране, соответствующей вашему верифицированному аккаунту на бирже.
Шаг 2
Включите брандмауэр
Перейдите в Настройки → Подключение → Брандмауэр → Всегда включено, чтобы помочь предотвратить утечки VPN.
Шаг 3
Включите защиту R.O.B.E.R.T.
Перейдите в Настройки → R.O.B.E.R.T. и включите блокировку фишинга и вредоносного ПО.
Нам нравится крипта. Платите нам криптовалютой.
Оплачивайте Windscribe Pro с помощью Биткоина, Эфириума, Монеро и других поддерживаемых криптовалют.
Оплата криптовалютой не оставляет следов в вашей банковской выписке и исключает один из каналов платежей с реальными именами. Ваш аккаунт по-прежнему имеет имя пользователя, но вашему банку не нужно сидеть на первом ряду.
Поддерживаемые криптоплатежи
Доступность может меняться по мере изменения платежных систем.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Lightning (BTC.LN)
Bitcoin Cash (BCH)
Litecoin (LTC)
Velas EVM (VLX)
BF Token (BFT)
BitTorrent (BTT.TRC20)
Dash (DASH)
DigiByte (DGB)
Dogecoin (DOGE)
Ethereum (ETH)
Ethereum Classic (ETC)
Firo (FIRO)
PIVX (PIVX)
Qtum (QTUM)
Ravencoin (RVN)
SHIBA INU (SHIB/ERC20)
Solana (SOL)
Syscoin (SYS)
TRON (TRX)
USD Coin (USDC/ERC20)
NEM (XEM)
Monero (XMR)
VERGE (XVG)
ZCash (ZEC)
Horizen (ZEN)
Часто задаваемые вопросы
Законно ли использовать VPN для криптотрейдинга?
Во многих странах — да. VPN — это инструмент конфиденциальности, а не кнопка преступления. Но законы о VPN, правила криптовалют, санкции и политики бирж различаются в зависимости от вашего местоположения. VPN также не делает незаконную торговлю, уклонение от уплаты налогов, нарушение санкций или нарушение правил биржи волшебным образом законными. Законно владеть — не значит законно использовать для глупостей.
Забанят ли меня на Binance, Coinbase или Kraken за использование VPN?
Возможно. VPN сам по себе не всегда является проблемой. Проблема в том, что это выглядит подозрительно: вход из пяти стран за одну неделю, доступ к бирже из запрещенного региона или использование местоположения, которое не соответствует данным вашего верифицированного аккаунта. Многие биржи используют местоположение, репутацию IP-адреса, сигналы устройства, данные KYC и правила соответствия, чтобы решать, добавлять ли дополнительные проверки, ограничивать доступ или замораживать активность. Самая нормальная настройка проста: следуйте правилам вашей биржи, не используйте VPN для обхода ограниченных регионов и используйте постоянное местоположение, когда использование VPN разрешено. Static IP от Windscribe может помочь с постоянством, но это не золотой билет мимо требований биржи.
Могу ли я использовать бесплатный VPN для криптотрейдинга?
Технически — да, но не доверяйте какому-то случайному бесплатному VPN вашей криптоактивности только потому, что у него синий щит и подозрительно счастливый талисман. Бесплатный план Windscribe отличается: по умолчанию вы получаете 2 ГБ в месяц или до 10 ГБ в месяц при подтверждении электронной почты. Этого достаточно для проверки своего портфеля на ходу. Для более активного трейдинга или статических IP Pro имеет больше смысла.
Нужен ли мне выделенный или статический IP для криптотрейдинга?
Это не обязательно, но Статический IP может облегчить жизнь, если вы часто торгуете или полагаетесь на сервисы, которые не любят постоянную смену IP-адресов. Стандартные VPN-соединения могут переключаться между разными общими IP-адресами, что может вызвать дополнительные проверки входа. Статический IP Windscribe дает вам более стабильный адрес VPN при подключении к этому местоположению. Это может помочь уменьшить оповещения типа «новый вход из таинственной планеты», но это не гарантирует, что биржа доверится, разрешит или проигнорирует трафик VPN.
К какому серверу мне подключиться для криптотрейдинга?
Когда использование VPN разрешено, выберите постоянное местоположение сервера, которое соответствует месту верификации вашего аккаунта на бирже и тому, где платформа разрешает доступ. Цель не в том, чтобы притворяться международным таинственным человеком. Цель — избежать вида, будто ваш аккаунт телепортировался через шесть стран до обеда.
Хранит ли Windscribe журналы моей криптоактивности?
Нет. Наша политика отсутствия логов была независимо проверена внешними специалистами. Мы не храним историю вашего просмотра, временные метки IP или DNS-запросы. Мы открыто документируем минимальные метаданные, которые мы сохраняем для базовой работы сервера и обеспечения справедливого использования: конкретно ваше имя пользователя, адрес электронной почты аккаунта, если вы решили его предоставить, и общее количество переданных байтов в скользящем 30-дневном окне. Если вы не верите нам, ознакомьтесь с нашим Отчетом о прозрачности.
Стоит ли мне использовать VPN для криптотрейдинга во время путешествий?
Да, но используйте его для согласованности, а не для нарушения правил. Публичные сети в отелях, аэропортах и кафе являются основными целями для угона соединений — именно здесь и сияет VPN. Однако не используйте путешествия как повод прыгать между случайными странами. Если ваш аккаунт на бирже был верифицирован в США, подключайтесь к серверу США, находясь вдали от дома. Смена вашего цифрового местоположения на новую страну каждый раз, когда вы садитесь на рейс, — это быстрый путь к срабатыванию автоматических блокировок безопасности. Просто помните: не используйте VPN для доступа к своему аккаунту из региона с ограничениями, где вам юридически запрещено торговать.
Делает ли VPN криптотрейдинг анонимным?
Далеко нет. VPN скрывает ваш IP-адрес от местных шпионов и меняет то, что логирует ваша биржа, но это никак не влияет на прозрачность блокчейна, внутренние записи вашей биржи, ваши данные KYC или налоговые обязательства. Он обеспечивает сетевую конфиденциальность, а не финансовую невидимость. Если провайдер VPN утверждает, что его программное обеспечение делает ваши криптотранзакции полностью неотслеживаемыми, он продает вам фантазию просто чтобы вы нажали кнопку подписки.
Стоит ли использовать VPN с криптокошельками и DeFi-приложениями?
Это хорошая привычка для снижения вашей IP-экспозиции. Когда вы подключаетесь к децентрализованным биржам, трекерам портфеля или узлам блокчейна, вы транслируете свой сетевой адрес; VPN скрывает это. Что он не сделает — это спасет вас от базовых пользовательских ошибок. VPN не может остановить вредоносный смарт-контракт, заблокировать поддельную авторизацию токена или защитить фразу сид, которую вы случайно ввели на фишинговом сайте. Используйте его для блокировки вашего сетевого соединения, но сочетайте это со стандартными мерами OpSec: сохраняйте закладки ваших торговых ссылок, дважды проверяйте каждое взаимодействие с контрактом и храните свои ключи офлайн.
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Зашифруйте свое соединение, скройте свой IP-адрес и сделайте входы на биржу более безопасными в сетях, которым вы не доверяете.