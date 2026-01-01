Торгуйте на Coinbase с помощью VPN
Используйте Windscribe, чтобы зашифровать трафик, скрыть IP-адрес и уменьшить утечки при торговле в публичных Wi-Fi сетях, общих сетях или подключениях, которым вы не полностью доверяете.
Подтвержденное судом отсутствие логов
Открытый исходный код
Платите криптовалютой
Серверы в 69+ странах
Зачем использовать VPN для Coinbase?
Coinbase управляет вашим криптопортфелем. Windscribe управляет подключением вокруг него.
Безопасный публичный Wi-Fi
Незащищенные аэропорты и кафе могут раскрыть ваш трафик. Windscribe использует современные протоколы шифрования, чтобы помочь защитить ваш трафик от подглядывания в локальной сети.
Прекратите слежку со стороны ISP
Ваш интернет-провайдер может видеть, что вы делаете онлайн. Windscribe направляет ваш трафик через зашифрованный туннель, скрывая вашу активность от вашего провайдера.
Блокируйте неожиданные утечки
Кратковременный обрыв соединения может раскрыть ваш реальный IP. Брандмауэр Windscribe блокирует интернет-трафик за пределами VPN-туннеля, если ваше соединение сбрасывается.
Держите свой банк в стороне
Windscribe позволяет платить криптовалютой, поэтому ваша подписка на VPN не должна отображаться в выписке вашей кредитной карты. Еще одна потерянная ниточка конфиденциальности.
Что VPN делает и чего не делает для Coinbase
Мы защищаем канал вокруг вашего подключения. Мы не волшебная палочка для соблюдения нормативных требований.
Что делает VPN
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Защищает вас в сомнительном Wi-Fi: Шифрует трафик между вашим устройством и сервером VPN, защищая ваше подключение в аэропортах, отелях, кафе и других общих сетях.
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Скрывает ваш реальный IP: Заменяет ваш реальный IP на IP из сети Windscribe, чтобы ваше домашнее подключение не было привязано к каждой сессии.
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Сокращает слежку ISP: Ваш провайдер может видеть, что вы подключены к VPN, но не трафик страниц или приложения Coinbase внутри туннеля.
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Помогает предотвратить случайные утечки: При включенном брандмауэре Windscribe блокирует трафик за пределами VPN-туннеля в случае обрыва соединения.
Чего не делает VPN
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Обход ограниченных регионов: VPN не сделает Coinbase доступным там, где он юридически или официально ограничен.
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Прощает хаотичное переключение серверов: Быстрое изменение местоположения во время сеанса может вызвать проверки учетной записи или проблемы со входом.
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Анонимизирует вашу учетную запись Coinbase: Вы по-прежнему вошли в платформу KYC, которая знает, кто вы есть.
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Заменяет хорошую безопасность учетной записи: Вам все еще нужны надежные пароли, 2FA, безопасное хранение сидов и базовые инстинкты выживания.
Как использовать Windscribe для Coinbase
Защитите свое подключение к Coinbase за 3 шага.
Шаг 1
Соответствуйте стране вашей KYC
Выберите сервер, соответствующий вашей верифицированной стране. Переключение между странами может вызвать подозрения при входе.
Шаг 2
Включите Windscribe
Как только большая кнопка загорится зеленым, ваш трафик будет зашифрован.
Шаг 3
Заблокируйте брандмауэр
Наш брандмауэр блокирует весь не-VPN трафик на сетевом уровне, чтобы предотвратить случайные утечки.
Инструменты конфиденциальности с чеками
Подтвержденное судом отсутствие логов, приложения с открытым исходным кодом, платежи криптовалютой и инструменты конфиденциальности, которые действительно что-то делают.
Отсутствие логов, подтвержденное судом
Мы не храним идентификационные журналы, которые могут связать вашу активность в браузере с вами. Наша политика отсутствия логов также была проверена в суде, что превосходит «поверьте нам, бро».
Приложения с открытым исходным кодом
Наши приложения с открытым исходным кодом, поэтому код доступен для проверки, а не заперт в таинственном VPN-подвале.
Платите криптовалютой
Покупайте Windscribe Pro с помощью Биткоина, Эфириума, Монеро и других. Это сохраняет покупку вашего VPN вне выписки из банка и устраняет один очевидный след платежа.
Серверы в 69+ странах
Выберите сервер в 69+ странах, чтобы ваша связь с Coinbase была более стабильной во время путешествий, не прыгая как взволнованный сигнал мошенника.
Держите подключение к Coinbase внутри туннеля
Windscribe защищает сетевой путь вокруг Coinbase до того, как трафик вашей биржи покинет ноутбук, телефон или публичную Wi-Fi сеть, с которой вы случайно столкнулись.
Используйте туннель для практической конфиденциальности подключения, а остальную часть безопасности учетной записи держите скучной и осторожной.
- Совместите местоположение VPN с вашей верифицированной страной Coinbase, чтобы ваш вход выглядел последовательным.
- Включите Брандмауэр, чтобы обрыв VPN-соединения приводил к закрытию, а не к раскрытию вашего IP.
- Проверьте утечки DNS, если сигналы о вашем местоположении выглядят запутанными.
Платите за Windscribe криптовалютой
Получите Windscribe Pro с помощью Биткоина, Эфириума, Монеро и других поддерживаемых криптовалют.
Оплата криптовалютой сохраняет покупку вашего VPN вне выписки из банка и устраняет одну очевидную связь между вашим реальным именем и инструментами конфиденциальности. Ваша учетная запись по-прежнему имеет имя пользователя, но ваш банк не должен быть частью истории.
Поддерживаемые криптовалютные платежи
Доступность может меняться по мере изменения платежных каналов.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Lightning (BTC.LN)
Bitcoin Cash (BCH)
Litecoin (LTC)
Velas EVM (VLX)
BF Token (BFT)
BitTorrent (BTT.TRC20)
Dash (DASH)
DigiByte (DGB)
Dogecoin (DOGE)
Ethereum (ETH)
Ethereum Classic (ETC)
Firo (FIRO)
PIVX (PIVX)
Qtum (QTUM)
Ravencoin (RVN)
SHIBA INU (SHIB/ERC20)
Solana (SOL)
Syscoin (SYS)
TRON (TRX)
USD Coin (USDC/ERC20)
NEM (XEM)
Monero (XMR)
VERGE (XVG)
ZCash (ZEC)
Horizen (ZEN)
Часто задаваемые вопросы о VPN для Coinbase
Могу ли я использовать VPN с Coinbase?
Да, если вы торгуете из полностью поддерживаемого региона. Coinbase ограничивает доступ из запрещенных регионов. VPN не следует использовать для сокрытия доступа из этих мест. Если вы находитесь в поддерживаемом регионе, используйте Windscribe для конфиденциальности подключения, а не для обхода правил.
Забанит ли Coinbase мою учетную запись, если я буду использовать VPN?
Не автоматически, но Coinbase активно отслеживает IP-адреса центров обработки данных. Даже если вы соответствуете стране вашей KYC, использование общего IP-адреса VPN может вызвать автоматические флаги безопасности, требуя от вас выполнения дополнительных проверок личности или повторной проверки устройства для восстановления доступа.
Какая серверная локация Windscribe лучше всего подходит для Coinbase?
Всегда выбирайте сервер в той стране, которая указана в вашей верификации личности Coinbase. Если ваш профиль KYC гласит, что вы живете в Мексике, не подключайтесь к серверу США только потому, что он кажется быстрее. Последовательность предотвращает блокировки.
Подходит ли бесплатный план Windscribe для Coinbase?
Да. Наш бесплатный уровень использует такое же сильное шифрование, как и Pro. Однако стандартные серверы VPN меняют IP-адреса, что может вызвать проверки безопасности Coinbase. Для самого плавного опыта торговли пользователи Pro могут приобрести дополнительный статический IP, чтобы гарантировать использование одного и того же адреса в каждый момент.
Могу ли я оплатить Windscribe через Coinbase?
Да. Мы принимаем Биткоин, Эфириум, Монеро и другие криптовалюты. Вы можете отправить свой платеж напрямую из вашего кошелька Coinbase или любого внешнего кошелька при регистрации, чтобы сохранить подписку вне выписки из банка.
Делает ли использование VPN мою активность в Coinbase полностью анонимной?
Нет. Вы все еще торгуете внутри учетной записи с верификацией KYC, привязанной к вашему юридическому имени. VPN скрывает вашу интернет-активность от вашего провайдера и подглядывания в локальной сети, но он не может скрыть ваши действия от самой Coinbase.
Что мне делать, если Coinbase не загружается при включенном VPN?
Переключитесь на другой сервер внутри вашей верифицированной страны. Если это не помогло, очистите кэш браузера, отключите агрессивные блокировщики рекламы или обновите приложение. Временно отключите VPN, если конкретное действие по-прежнему заблокировано фильтрами мошенничества биржи.
Получите Windscribe для Coinbase
Торгуйте умнее, подключайтесь чище и держите хрень подальше от вашей сессии Coinbase.