Нет. Вы все еще торгуете внутри учетной записи с верификацией KYC, привязанной к вашему юридическому имени. VPN скрывает вашу интернет-активность от вашего провайдера и подглядывания в локальной сети, но он не может скрыть ваши действия от самой Coinbase.