Да, но подключитесь к VPN до открытия приложения Bybit и сохраняйте одно и то же местоположение на протяжении всего сеанса. Избегайте переключения между локальным Wi-Fi, мобильными данными и разными серверами VPN во время входа в систему, поскольку внезапные изменения сети могут вызвать трение в безопасности аккаунта.