Торгуйте на Bybit с Windscribe
Зашифруйте трафик, скройте IP и защитите свое соединение от подглядывания в локальной сети при использовании публичного Wi-Fi, общих подключений или недоверенных сетей.
Подтвержденное отсутствие логов по решению суда
Открытый исходный код
Оплата криптовалютой
Серверы в 69+ странах
Почему стоит использовать VPN с Bybit
Bybit занимается торговлей. Windscribe занимается сомнительными сетями, раскрытыми IP и интернет-ерундой, склонной к утечкам.
Сохраняйте стабильность местоположения
Случайное переключение между странами заставляет аккаунты задавать вопросы. Если ваш верифицированный аккаунт Bybit привязан к поддерживаемой стране, подключайтесь к серверу Windscribe в этой стране во время путешествий.
Сохраняйте конфиденциальность вашей торговой активности
Ваш интернет-провайдер, школа, офис или сетевая инфраструктура отеля могут видеть, когда вы подключаетесь к Bybit. Windscribe шифрует ваш трафик, поэтому местные подглядыватели получают вместо этого зашифрованный суп.
Торгуйте безопаснее в публичном Wi-Fi
Публичный Wi-Fi удобен, но не надежен. Windscribe шифрует ваше соединение, а наш Брандмауэр блокирует утечку трафика за пределы VPN-туннеля.
Мы защищаем туннель, а не правила
Windscribe защищает ваше соединение. Он не переписывает правила Bybit.
Что мы делаем
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Шифрует ваш трафик: Защищает ваше соединение в публичном Wi-Fi, отелях, офисах и других общих сетях.
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Скрывает ваш реальный IP: Bybit видит IP сервера Windscribe вместо вашего фактического сетевого адреса.
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Держит вашего ISP подальше: Ваш интернет-провайдер может видеть VPN, а не страницы Bybit, которые вы посещаете.
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Блокирует случайные утечки: Брандмауэр помогает предотвратить выход трафика, если VPN отключается.
Что мы не делаем
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Обход ограниченных регионов: VPN не делает Bybit доступным там, где он ограничен.
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Нормализация переключения серверов: Смена стран во время сеанса все равно может вызвать дополнительные проверки.
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Анонимизация вашего аккаунта: Если вы вошли в Bybit, Bybit знает, что это вы.
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Замена базовой безопасности: Вам все еще нужны надежные пароли, 2FA и осведомленность о фишинге.
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Обход обязательной KYC: VPN не может подделать государственные удостоверения личности, селфи или документы о проживании, необходимые для прохождения обязательных проверок Bybit.
Функции Windscribe, которые действительно нужны пользователям Bybit
Windscribe предоставляет любителям криптовалют то, что действительно важно.
Проактивный брандмауэр
Если ваш VPN отключается во время работы Bybit, Брандмауэр Windscribe блокирует трафик за пределами туннеля, чтобы ваш реальный IP не проскользнул поздно.
Статические IP-адреса
Вы наш пользователь Pro? Если да, вы можете добавить Резидентский статический IP в выбранных городах, что обеспечит более стабильное соединение для ваших сессий Bybit во время путешествий.
Серверы в 69+ странах
Подключайтесь через 69+ страны и 120+ города с физическими серверами, где мы это указываем. Лучше всего выбрать местоположение, где зарегистрирован ваш аккаунт Bybit.
Зарегистрируйтесь в Windscribe анонимно
Создайте учетную запись без электронной почты, а затем оплатите с помощью поддерживаемой криптовалюты, чтобы уменьшить очевидные связи между вашей личностью и подпиской на VPN.
Нет логов, доказано в суде
Мы не храним идентификационные журналы вашей активности, и эта политика уже была проверена в суде. Как грубо с их стороны проверять. Очень удобно для нас.
Использовать бесплатно
Попробуйте Windscribe с Bybit, прежде чем что-либо тратить. Вы получаете 10 ГБ в месяц и доступ к серверам в 10 странах, чтобы сначала протестировать свою настройку.
Держите соединение Bybit внутри туннеля
Windscribe защищает сетевой путь между вашим устройством и VPN-сервером до того, как ваш трафик Bybit покинет ноутбук, телефон или публичную Wi-Fi сеть, с которой вы случайно столкнулись.
Используйте туннель для практической сетевой конфиденциальности, а остальную часть безопасности аккаунта оставьте скучной и осторожной.
- Включите Брандмауэр, чтобы отключение VPN приводило к закрытию соединения, а не раскрывало ваш IP.
- Включите списки фишинга и вредоносного ПО R.O.B.E.R.T., чтобы снизить риск плохих доменов.
- Выберите стабильное местоположение сервера, когда использование VPN разрешено, особенно если ваша настройка Bybit ожидает стабильного поведения входа. Пользователи Pro могут даже закреплять IP для стабильного соединения.
Как использовать Windscribe для Bybit
Защитите свое соединение с Bybit с помощью Windscribe за 3 шага.
Шаг 1
Подключитесь до входа
Сначала запустите Windscribe, а затем откройте Bybit. Это сделает сеанс более чистым с самого первого запроса.
Шаг 2
Сохраняйте стабильность сессии
Не переключайтесь между странами серверов во время торговли. Выберите одно место и оставайтесь там до выхода из системы.
Шаг 3
Защитите дополнительные функции
Включите Брандмауэр и активируйте списки фишинга и вредоносного ПО R.O.B.E.R.T., чтобы снизить утечки и риск плохих доменов.
Оплатите Windscribe Pro криптовалютой
Покупайте Windscribe Pro с помощью Bitcoin, Ethereum, Monero и множества других волшебных интернет-монет.
Кредитная карта оставляет аккуратный бумажный след между вашим именем и вашей подпиской на VPN. Оплата криптовалютой обрывает эту нить. Это не заставит ваш аккаунт Windscribe исчезнуть в тумане, но это убережет ваш банк от вашего конфиденциального сетапа.
Поддерживаемые платежи криптовалютой
Доступность может меняться по мере изменения платежных каналов.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Lightning (BTC.LN)
Bitcoin Cash (BCH)
Litecoin (LTC)
Velas EVM (VLX)
BF Token (BFT)
BitTorrent (BTT.TRC20)
Dash (DASH)
DigiByte (DGB)
Dogecoin (DOGE)
Ethereum (ETH)
Ethereum Classic (ETC)
Firo (FIRO)
PIVX (PIVX)
Qtum (QTUM)
Ravencoin (RVN)
SHIBA INU (SHIB/ERC20)
Solana (SOL)
Syscoin (SYS)
TRON (TRX)
USD Coin (USDC/ERC20)
NEM (XEM)
Monero (XMR)
VERGE (XVG)
ZCash (ZEC)
Horizen (ZEN)
Часто задаваемые вопросы о VPN для Bybit
Можно ли использовать VPN с Bybit?
Технически, да. VPN хорошо работает в законных сценариях, таких как путешествия, защита публичного Wi-Fi или конфиденциальность на уровне ISP. Однако, если вы используете VPN специально для доступа к бирже из ограниченной страны, вы нарушаете Условия обслуживания Bybit.
Законно ли использовать VPN с Bybit?
Использование VPN совершенно законно в большинстве стран мира. Однако использование его для искажения вашего места жительства перед финансовой платформой нарушает их Условия обслуживания и может привести к приостановке аккаунта или ликвидации позиций. Законность торговли криптовалютой в вашей юрисдикции — это отдельный вопрос. Всегда проверяйте местные правила.
Обнаруживает ли Bybit использование VPN?
Да. Современные биржи используют сложные базы данных репутации IP, сопоставление ASN дата-центров и обнаружение несоответствия KYC и IP для отслеживания прокси-соединений. Стандартный диапазон общих IP VPN немедленно вызывает флаги, в то время как стабильное соединение, такое как дополнение Статический IP Windscribe, поддерживает профиль вашего соединения намного чище.
В каких странах запрещен Bybit?
Ограниченные регионы Bybit меняются со временем, поэтому всегда проверяйте официальную страницу стран с ограниченным обслуживанием Bybit.
Может ли Bybit забанить мой аккаунт за использование VPN?
Bybit может принять меры, если решит, что вы исказили свое местоположение или место жительства. Его политика ограниченных стран гласит, что это может включать немедленное прекращение действия учетной записи и ликвидацию открытых позиций.
Работает ли Windscribe с Bybit?
Windscribe чисто работает на сетевом уровне для изменения вашего IP и шифрования вашего трафика. Примет ли Bybit сеанс полностью зависит от страны сервера, к которому вы подключаетесь, и соответствует ли это местоположение документам KYC о месте жительства вашего аккаунта. Мы всегда рекомендуем использовать сервер в вашей домашней стране.
Какой лучший бесплатный VPN для Bybit?
Большинство бесплатных VPN загружают тысячи пользователей на одни и те же ротирующиеся IP-адреса, что немедленно вызывает срабатывание обнаружения мошенничества и ботов на крупных биржах. Бесплатный уровень Windscribe дает вам 10 ГБ ежемесячных данных и доступ к серверам в 10 странах, что позволяет безопасно протестировать, соответствует ли ваша сетевая география правильно, прежде чем вы решите обновиться.
Может ли VPN повлиять на выводы средств с Bybit?
Это может создать трение, если ваш запрос на вывод поступает из новой или подозрительно выглядящей сети. Держите местоположение вашего VPN стабильным, используйте одно и то же устройство и выполните проверки безопасности вывода средств Bybit вместо того, чтобы переключаться между серверами. Для регулярных выводов простое использование сохраненных адресов белого списка является более безопасной операционной гигиеной.
Могу ли я использовать мобильное приложение Bybit с VPN?
Да, но подключитесь к VPN до открытия приложения Bybit и сохраняйте одно и то же местоположение на протяжении всего сеанса. Избегайте переключения между локальным Wi-Fi, мобильными данными и разными серверами VPN во время входа в систему, поскольку внезапные изменения сети могут вызвать трение в безопасности аккаунта.
Стоит ли мне использовать раздельное туннелирование с Bybit?
Если вы хотите, чтобы Bybit был защищен VPN, оставьте приложение или браузер Bybit внутри туннеля. Вы можете разделять туннель несвязанные тяжелые приложения за его пределы, чтобы снизить общую нагрузку на сеть. Просто убедитесь, что вы не направляете свой Web3 кошелек, браузер и биржу через несогласованные сети во время одного активного сеанса.
Получите Windscribe для Bybit
Сохраняйте ваше соединение с Bybit частным, стабильным и более устойчивым к вмешательству плохих сетей.