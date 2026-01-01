Pode acontecer, especialmente se você usar um VPN para acessar a Binance de uma região restrita, ocultar sua localização real ou pular entre países como se sua conta estivesse viajando pela Europa. Se você estiver usando um VPN para privacidade de um país onde a Binance está disponível e sua conta tem permissão para operar, o risco é menor, mas não é zero. A Binance escreve as regras da plataforma. O Windscribe protege sua conexão, não seu status de conta.