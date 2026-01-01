Negocie com Mais Segurança Usando um VPN para Binance
O Windscribe criptografa sua conexão, oculta seu IP e bloqueia vazamentos se o VPN cair. Negocie com mais privacidade em Wi-Fi público, redes compartilhadas e conexões em que você não confia totalmente.
Sem logs comprovado por tribunais
Código aberto
Pague com cripto
Servidores em mais de 69 países
Por Que Usar um VPN para Negociação na Binance?
A Binance cuida da negociação. O Windscribe cuida da internet ao redor dela.
Proteja Sua Atividade de Negociação
Seu ISP, Wi-Fi do escritório ou rede de hotel podem ver o que você faz online. O Windscribe criptografa seu tráfego, então espiões locais veem um emaranhado de dados VPN em vez da sua rotina de negociação.
Negocie com Segurança em Wi-Fi Público
Wi-Fi de aeroporto e café são ótimos para atrasos, muffins caros demais e decisões de segurança terríveis. O Windscribe criptografa sua conexão antes que você faça login, ver gráficos ou gerenciar sua conta.
Oculte Seu IP
Cada login pode deixar um rastro de IP. O Windscribe substitui seu IP real por um da nossa rede, para que sua conexão residencial não seja o endereço associado à sua sessão.
O Que Um VPN Faz e Não Faz Pela Binance
Nós somos bons, mas não somos mágica. O Windscribe protege sua conexão com a Binance, não toda a sua existência cripto.
O Que um VPN Faz
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Bloqueia o tubo: criptografa o tráfego entre seu dispositivo e o servidor VPN.
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Troca seu IP: substitui seu IP real por um da rede Windscribe.
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Reduz a espionagem do ISP: seu provedor de internet pode ver que você está conectado a um VPN, mas não o tráfego das páginas ou do aplicativo Binance dentro do túnel.
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Bloqueia vazamentos de queda de túnel: com o Firewall ativado, o Windscribe bloqueia o tráfego fora do túnel VPN se a conexão cair.
O Que um VPN Não Faz
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Apaga a blockchain: seu histórico de transações públicas ainda vive na cadeia.
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Falsifica seu passaporte: um VPN não ignora as verificações KYC da Binance.
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Conserta segurança ruim: frases de seed, 2FA, higiene de senha e segurança de chave de API ainda são responsabilidade sua.
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Muda as regras: um VPN não anula os Termos da Binance, restrições de país, regras de sanção ou leis locais.
A Binance Faz as Negociações. O Windscribe Faz o Túnel.
O Windscribe oferece às ferramentas de privacidade que os traders de cripto realmente precisam: criptografia, proteção contra vazamentos, logins mais seguros e menos migalhas de pagamento.
Nós Não Mantemos Logs
Nós não registramos nada que possa identificar o que você faz atrás da tela. Nossa política de sem logs também foi comprovada em tribunal, o que é melhor do que uma promessa de dedo mindinho.
Nós Bloqueamos Vazamentos
O Firewall do Windscribe bloqueia tráfego que não está passando pelo túnel VPN. Se o túnel cair, seu IP e solicitações DNS não vagueiam sem supervisão.
Usamos Protocolos Rápidos e Modernos
Use WireGuard®, IKEv2, OpenVPN, Stealth ou WStunnel, dependendo da sua rede. Oferecemos suporte à troca de chaves pós-quântica em protocolos e aplicativos compatíveis.
Servidores em mais de 69 países
Conecte-se através dos locais do Windscribe em mais de 69 países e escolha um local que corresponda a onde você tem permissão para usar a Binance.
Pague com Cripto
Pague com Bitcoin, Ethereum, Monero e mais. Sem rastro de cartão de crédito, sem e-mail obrigatório e menos ligações óbvias entre você e sua assinatura VPN.
Mantenha Sua Conexão Binance Dentro do Túnel
O Windscribe protege o caminho da rede entre seu dispositivo e o servidor VPN antes que seu tráfego Binance saia do laptop, telefone ou rede Wi-Fi pública com a qual você está preso.
Use o túnel para privacidade de rede prática e deixe o resto da segurança da sua conta chato e cuidadoso.
- Ative o Firewall para que uma conexão VPN perdida falhe fechada em vez de expor seu IP.
- Use 2FA, senhas fortes e permissões cuidadosas de chave de API; um VPN não substitui a higiene da conta.
- Escolha uma localização de servidor consistente quando o uso do VPN for permitido, especialmente se sua configuração Binance espera comportamento de login estável.
Como Usar o Windscribe para Binance
Proteja suas criptos com o Windscribe em 3 passos.
Passo 1
Passo 2
Fazer Login ou Cadastrar-se
Com ou sem e-mail, com cartão de crédito ou com cripto. Ou, experimente grátis.
Passo 3
Clique em Conectar
Escolha um servidor no país onde sua conta Binance está registrada e voilà.
Pague pelo Windscribe Pro com Cripto
Obtenha o Windscribe Pro com Bitcoin, Ethereum, Monero e outras criptomoedas suportadas.
Pagar com cripto mantém sua compra de VPN fora do extrato bancário e remove uma ligação óbvia entre seu nome real e suas ferramentas de privacidade.
Pagamentos Cripto Suportados
A disponibilidade pode mudar à medida que os canais de pagamento mudam.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Lightning (BTC.LN)
Bitcoin Cash (BCH)
Litecoin (LTC)
Velas EVM (VLX)
BF Token (BFT)
BitTorrent (BTT.TRC20)
Dash (DASH)
DigiByte (DGB)
Dogecoin (DOGE)
Ethereum (ETH)
Ethereum Classic (ETC)
Firo (FIRO)
PIVX (PIVX)
Qtum (QTUM)
Ravencoin (RVN)
SHIBA INU (SHIB/ERC20)
Solana (SOL)
Syscoin (SYS)
TRON (TRX)
USD Coin (USDC/ERC20)
NEM (XEM)
Monero (XMR)
VERGE (XVG)
ZCash (ZEC)
Horizen (ZEN)
"WireGuard" é uma marca registrada de Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.
Perguntas Frequentes
É legal usar um VPN com a Binance?
Em muitos países, usar um VPN é legal. Mas usá-lo com a Binance depende de onde você está, onde sua conta foi verificada, das regras locais de cripto, leis de sanção e das próprias políticas da Binance. Um VPN não torna magicamente aceitáveis acessos restritos, KYC falso, violações de sanção ou negociação ilegal. Use o Windscribe para privacidade, redes mais seguras e uma conexão mais consistente quando o uso do VPN for permitido. Não use para se esgueirar na Binance de um lugar onde você não tem permissão para negociar. Legal possuir não significa legal usar para bobagens.
A Binance pode detectar um VPN?
Pode, ou pelo menos pode identificar sinais que parecem uso de VPN. As exchanges podem usar coisas como reputação de IP, mudanças de localização, sinais do dispositivo, histórico da conta, detalhes KYC e comportamento de login para decidir se algo parece arriscado. Um servidor VPN que funciona hoje pode ser sinalizado amanhã. É por isso que a jogada inteligente não é 'encontrar um servidor mágico'. É seguir as regras da Binance, evitar regiões restritas e manter sua conexão consistente quando o uso do VPN for permitido.
Minha conta Binance será banida se eu usar um VPN?
Pode acontecer, especialmente se você usar um VPN para acessar a Binance de uma região restrita, ocultar sua localização real ou pular entre países como se sua conta estivesse viajando pela Europa. Se você estiver usando um VPN para privacidade de um país onde a Binance está disponível e sua conta tem permissão para operar, o risco é menor, mas não é zero. A Binance escreve as regras da plataforma. O Windscribe protege sua conexão, não seu status de conta.
Posso me cadastrar em uma conta Binance usando um VPN?
Você pode conseguir carregar a página de cadastro, mas um VPN não passará pelas verificações de identidade da Binance. A Binance exige verificação de identidade para muitos recursos da conta, e seus documentos, residência e elegibilidade ainda importam. Um VPN pode mascarar seu tráfego de internet. Ele não pode mudar o passaporte no seu bolso, o endereço em seus documentos ou as regras que a Binance aplica à sua conta.
Qual é a melhor localização de servidor para conectar na Binance?
Quando o uso do VPN for permitido, escolha uma localização de servidor consistente que corresponda ao local onde sua conta Binance foi verificada e onde a Binance está disponível para você. O objetivo é parecer chato e consistente, não como se seu login tivesse acabado de escapar de um thriller internacional de espionagem. Um IP Estático Windscribe pode ajudar com a consistência, dando-lhe um endereço VPN mais estável ao conectar-se a esse local, mas não garante que a Binance permitirá o tráfego VPN ou pulará verificações extras.
O Windscribe mantém logs da minha atividade na Binance?
Não. O Windscribe não mantém logs que identifiquem o que você faz online. Nós não armazenamos seu histórico de navegação, IP de origem, sessões VPN históricas ou os sites que você visita. Mantemos dados limitados de serviço, como sua largura de banda total usada em um período de 30 dias e o carimbo de data/hora da sua última atividade, para impor limites do plano gratuito e prevenir abusos. Em palavras humanas normais, nós não sabemos o que você negociou, quais páginas da Binance você abriu ou qual moeda te causou dor emocional esta semana.
Posso usar um VPN para bots de negociação API da Binance?
Sim, mas a consistência importa ainda mais com acesso à API. A Binance recomenda restringir chaves de API a endereços IP confiáveis. Um IP VPN rotativo pode quebrar o acesso do bot, acionar solicitações falhas ou fazer sua configuração parecer mais bagunçada do que precisa. Se você usa negociação API da Binance, use um IP estável, liste apenas esse endereço como permitido, desative permissões que você não precisa e trate as chaves de API como armas carregadas com formatação JSON. Um IP Estático Windscribe pode ajudar a fornecer um endereço VPN mais consistente, mas não corrige segurança de API descuidada ou acesso a regiões restritas.
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Negocie com tráfego criptografado, mascaramento de IP, proteção contra vazamentos e menos estranhos da internet pairando em suas sessões Binance.