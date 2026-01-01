Handel op Coinbase met een VPN
Gebruik Windscribe om uw verkeer te versleutelen, uw IP-adres te verbergen en lekken te verminderen terwijl u handelt via openbare Wi-Fi, gedeelde netwerken of verbindingen die u niet volledig vertrouwt.
Door de rechtbank bewezen geen logs
Open source
Betaal met crypto
Servers in 69+ landen
Waarom een VPN gebruiken voor Coinbase?
Coinbase beheert uw crypto-portefeuille. Windscribe beheert de verbinding eromheen.
Beveilig Openbare Wi-Fi
Onbeveiligde luchthavens en café netwerken kunnen uw verkeer blootleggen. Windscribe gebruikt moderne encryptieprotocollen om uw verkeer te beschermen tegen lokale netwerkluisteraars.
Stop ISP Tracking
Uw internetprovider kan zien wat u online doet. Windscribe stuurt uw verkeer door een versleutelde tunnel, waardoor uw activiteit verborgen blijft voor uw ISP.
Blokkeer Onverwachte Lekken
Een korte onderbreking van de verbinding kan uw echte IP-adres blootleggen. De Firewall van Windscribe blokkeert internetverkeer buiten de VPN-tunnel als uw verbinding reset.
Houd Uw Bank Wegbij
Windscribe stelt u in staat om te betalen met cryptocurrency, zodat uw VPN-abonnement niet op uw creditcardafschrift verschijnt. Eén minder privacybroodkruimel.
Wat een VPN Doet en Niet Doet voor Coinbase
Wij beveiligen de pijp rondom uw verbinding. Wij zijn geen toverstaf voor compliance.
Wat een VPN Doet
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Beschermt u op twijfelachtige Wi-Fi: Versleutelt verkeer tussen uw apparaat en de VPN-server en beschermt uw verbinding op luchthaven-, hotel-, café- en andere gedeelde netwerken.
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Verbergt uw echte IP: Vervangt uw echte IP door een van Windscribe's netwerk, zodat uw thuisverbinding niet aan elke sessie is gekoppeld.
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Vermindert ISP-spionage: Uw ISP kan zien dat u verbonden bent met een VPN, maar niet het Coinbase-pagina- of appverkeer binnen de tunnel.
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Helpt onbedoelde lekken te voorkomen: Met Firewall ingeschakeld blokkeert Windscribe verkeer buiten de VPN-tunnel als de verbinding wegvalt.
Wat een VPN Niet Doet
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Omzeilt niet beperkte regio's: Een VPN maakt Coinbase niet beschikbaar waar het wettelijk of officieel is beperkt.
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Vergeeft geen chaotisch serverhoppen: Het snel wisselen van locaties midden in een sessie kan accountcontroles of loginproblemen veroorzaken.
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Anonimiseert uw Coinbase-account niet: U bent nog steeds ingelogd op een KYC-platform dat weet wie u bent.
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Vervangt geen goede accountbeveiliging: U heeft nog steeds sterke wachtwoorden, 2FA, veilige seedopslag en basis overlevingsinstincten nodig.
Hoe Gebruik Je Windscribe voor Coinbase
Beveilig uw verbinding met Coinbase in 3 stappen.
Stap 1
Pas Uw KYC-Land Aan
Kies een server die overeenkomt met uw geverifieerde land. Het overstappen tussen landen kan uw login verdacht laten lijken.
Stap 2
Schakel Windscribe In
Zodra de grote knop groen oplicht, is uw verkeer versleuteld.
Stap 3
Lock De Firewall
Onze Firewall blokkeert al het niet-VPN-verkeer op netwerkniveau om toevallige lekken te voorkomen.
Privacytools Met Bewijs
Door de rechtbank bewezen geen logs, open-source apps, crypto betalingen en privacytools die daadwerkelijk iets doen.
Door de Rechtbank Bewezen Geen Logs
We bewaren geen identificerende logs die uw browseactiviteit aan u kunnen koppelen. Ons geen-logsbeleid is ook in de rechtbank getest, wat beter is dan 'vertrouw ons, bro.'
Open-Source Apps
Onze apps zijn open source, zodat de code beschikbaar is voor inspectie in plaats van vastgezet te worden in een mysterieuze VPN-kelder.
Betaal Met Crypto
Koop Windscribe Pro met Bitcoin, Ethereum, Monero en meer. Het houdt uw VPN-aankoop van uw bankafschrift af en verwijdert een duidelijk betalingsspoor.
Servers in 69+ landen
Kies uit servers in 69+ landen, zodat u uw Coinbase-verbinding consistenter kunt houden tijdens het reizen zonder rond te springen als een gejaagde fraudealert.
Houd Uw Coinbase-Verbinding Binnen de Tunnel
Windscribe beveiligd het netwerkpad rondom Coinbase voordat uw exchangeverkeer het laptop-, telefoon- of openbare Wi-Fi-netwerk verlaat waarmee u toevallig vastzit.
Gebruik de tunnel voor praktische verbindingsprivacy, en houd de rest van uw accountbeveiliging saai en zorgvuldig.
- Pas uw VPN-locatie aan bij uw geverifieerde Coinbase-land zodat uw login consistent lijkt.
- Schakel Firewall in, zodat een weggevallen VPN-verbinding 'fail closed' is in plaats van uw IP bloot te leggen.
- Controleer op DNS-lekken als uw locatie-signalen rommelig lijken.
Betaal voor Windscribe met Crypto
Krijg Windscribe Pro met Bitcoin, Ethereum, Monero en andere ondersteunde cryptocurrencies.
Betalen met crypto houdt uw VPN-aankoop van uw bankafschrift af en verwijdert een duidelijke link tussen uw echte naam en uw privacytools. Uw account heeft nog steeds een gebruikersnaam, maar uw bank hoeft niet deel uit te maken van het verhaal.
Ondersteunde Crypto Betalingen
Beschikbaarheid kan veranderen naarmate betalingskanalen veranderen.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Lightning (BTC.LN)
Bitcoin Cash (BCH)
Litecoin (LTC)
Velas EVM (VLX)
BF Token (BFT)
BitTorrent (BTT.TRC20)
Dash (DASH)
DigiByte (DGB)
Dogecoin (DOGE)
Ethereum (ETH)
Ethereum Classic (ETC)
Firo (FIRO)
PIVX (PIVX)
Qtum (QTUM)
Ravencoin (RVN)
SHIBA INU (SHIB/ERC20)
Solana (SOL)
Syscoin (SYS)
TRON (TRX)
USD Coin (USDC/ERC20)
NEM (XEM)
Monero (XMR)
VERGE (XVG)
ZCash (ZEC)
Horizen (ZEN)
Veelgestelde Vragen Over VPN voor Coinbase
Kan ik een VPN gebruiken met Coinbase?
Ja, als u handelt vanuit een volledig ondersteunde regio. Coinbase beperkt toegang uit verboden regio's. Een VPN mag niet worden gebruikt om toegang uit die plaatsen te verbergen. Als u in een ondersteunde regio bent, gebruik dan Windscribe voor verbindingsprivacy, niet om regels te omzeilen.
Zal Coinbase mijn account verbannen als ik een VPN gebruik?
Niet automatisch, maar Coinbase monitort actief datacenters IP-adressen. Zelfs als u uw KYC-land overeenkomt, kan het gebruik van een gedeeld VPN-IP automatische beveiligingsvlaggen activeren, waardoor u extra identiteitscontroles of apparaatherbevestigingen moet voltooien om toegang te herwinnen.
Wat is de beste Windscribe serverlocatie voor Coinbase?
Kies altijd een server in het exacte land dat op uw Coinbase-identiteitsverificatie staat. Als uw KYC-profiel zegt dat u woont in Mexico, verbinding maken met een Amerikaanse server alleen omdat deze sneller lijkt, is niet aan te raden. Consistentie voorkomt blokkades.
Werkt het gratis plan van Windscribe met Coinbase?
Ja. Onze gratis tier gebruikt dezelfde sterke encryptie als Pro. Standaard VPN-servers wisselen echter IP-adressen, wat beveiligingscontroles van Coinbase kan activeren. Voor de meest soepele handelservaring kunnen Pro-gebruikers een speciale Statisch IP-add-on kopen om ervoor te zorgen dat ze elke keer hetzelfde IP-adres gebruiken.
Kan ik voor Windscribe betalen met Coinbase?
Ja. We accepteren Bitcoin, Ethereum, Monero en andere cryptocurrencies. U kunt uw betaling rechtstreeks vanuit uw Coinbase-wallet of elke externe wallet versturen tijdens het aanmelden om uw abonnement van uw bankafschrift af te houden.
Maakt het gebruik van een VPN mijn Coinbase-activiteit volledig anoniem?
Nee. U handelt nog steeds binnen een KYC-geverifieerd account dat gekoppeld is aan uw wettelijke naam. Een VPN verbergt uw internetactiviteiten voor uw provider en lokale netwerkluisteraars, maar het kan uw acties niet verbergen voor Coinbase zelf.
Wat moet ik doen als Coinbase niet laadt terwijl mijn VPN aan staat?
Schakel over naar een andere server binnen uw geverifieerde land. Als dat niet lukt, wis dan de cache van uw browser, schakel agressieve ad-blockers uit of update de app. Koppel tijdelijk de VPN los als een specifieke actie wordt geblokkeerd door de fraudefilters van de beurs.
Haal Windscribe voor Coinbase
Handel slimmer, verbind schoner en houd de rommel buiten uw Coinbase-sessie.