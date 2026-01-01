Mis nooit meer een wedstrijd of aflevering! Krijg veilig toegang tot sport, entertainment en apps van over de hele wereld, waar je ook bent.
Laat je niet via de achterdeur pakken door 'bad actors'
Verplaats je vertrouwen naar ons – Windscribe heeft nog nooit, zal nooit en is wettelijk niet verplicht om onze gebruikers te verkwanselen.
Word Amerikaan
Ben je het zat geen toegang te hebben tot buitenlandse olie? Gebruik je graag geavanceerde wapens om iemands dag te verpesten? Geobsedeerd door het manipuleren van je financiële administratie om succesvoller te lijken dan je bent?
Hou de overheid uit je broek
Windscribe werkt in zwaar gecensureerde delen van de wereld, zodat gebruikers geblokkeerde informatie kunnen openen en contact kunnen maken met de buitenwereld.
Laat ze je ‘privates’ niet zien
Gebruik Windscribe’s set anti-fingerprintingtools om je surfgedrag af te schermen voor de glurende ogen van je ISP.
Onbeperkte verbindingen
Op al je apparaten
Windscribe biedt apps en browserextensies voor alle platforms en apparaten.
Bestrijd fingerprinting met de browserextensies van Windscribe
Je IP veranderen is niet genoeg.
Gebruik onze extensies om advertenties te blokkeren, je user-agent te roteren, je tijdzone, taalinstellingen, GPS-locatie en meer te spoofen. Beschikbaar voor Firefox, Chrome en Edge.
Geen twee mensen zijn hetzelfde; sommige VPN-gebruikers geven prioriteit aan beveiligingsfuncties, terwijl anderen vooral op de laagste prijs letten. Hier is een handige lijst met hoe je de beste VPN kiest:
Privacy- en logbeleid: Zorg dat de VPN je surfactiviteit niet logt. Windscribe heeft een strikt no-logs-beleid.
Snelheid en locaties: Wereldwijde locaties betekenen meer opties voor een IP-adres naar keuze en betere snelheden. Windscribe biedt een breed scala aan locaties met geoptimaliseerde prestaties.
Beveiligingsfuncties: Zoek naar AES-256-versleuteling, advertentie/trackers-blokkering en een firewall. Windscribe bevat dit allemaal en meer, zoals Double Hop en Split Tunneling.
Apparaatcompatibiliteit: Zorg dat de VPN werkt op jouw apparaten (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routers). Windscribe ondersteunt alle grote platforms.
Censuur omzeilen: Als je in een land met strenge internetcontrole zit, kies een VPN met stealthfuncties. Windscribe’s anti-censuurfunctie helpt de zwaarste blokkades te omzeilen.
Prijs en flexibiliteit: Sommige VPN’s dwingen dure jaarplannen af. Met Windscribe’s Build-a-Plan kun je je abonnement samenstellen vanaf slechts $3/maand.
Als je een VPN wilt die privacy, flexibiliteit en sterke functies vooropstelt zonder je bank te breken, is Windscribe een topkeuze.
Heb je een VPN nodig?
Ja, zeker! Hier zijn meerdere redenen waarom een VPN zoals Windscribe essentieel is:
Privacybescherming tegen ISP’s en adverteerders
Internetproviders (ISP’s) kunnen je surfgedrag volgen en loggen en verkopen gegevens vaak aan adverteerders. Een VPN versleutelt je verbinding en voorkomt dat ISP’s zien wat je online doet.
Beveiliging op openbare wifi Openbare wifinetwerken (in cafés, luchthavens, hotels) zijn berucht onveilig, waardoor je een gemakkelijk doelwit bent. Windscribe versleutelt je data, zodat zelfs als iemand je verbinding onderschept, ze je informatie niet kunnen zien of stelen.
Toegang tot geoblockede content
Veel websites, streamingdiensten en nieuwsmedia beperken content op basis van locatie. Met een VPN kun je via andere landen verbinden, deze beperkingen omzeilen en overal content openen.
Censuur en surveillance vermijden
In landen met strikte internetcensuur zijn veel sites en diensten geblokkeerd. Een VPN helpt deze blokkades te omzeilen en zorgt voor toegang tot vrije, open informatie. Windscribe is bijzonder effectief in landen met zware surveillance en biedt een anti-censuurmodus om detectie te omzeilen.
Veilige remote work Een VPN is essentieel voor thuis- en remotewerkers omdat het je data op openbare wifi versleutelt en bedrijfslogins, bestanden en gesprekken beschermt. Het voorkomt ook dat locatiegebaseerde restricties je toegang blokkeren tot essentiële tools en clouddiensten wanneer je reist of in het buitenland werkt.
Wat kost een VPN?
VPN’s kunnen tot $30/maand kosten, maar Windscribe biedt flexibele prijzen die vriendelijk zijn voor je portemonnee en je niet vastzetten aan langdurige, dure contracten.
Windscribe's Pro-abonnement kost slechts $5,75 / maand (jaarlijks gefactureerd) voor onbeperkte data, toegang tot alle locaties en geavanceerde functies zoals R.O.B.E.R.T.
Build-a-Plan begint al vanaf $3/maand — $1 per locatie, $1 voor onbeperkte data.
Elk plan ondersteunt onbeperkte apparaten, zodat je Windscribe kunt gebruiken op mobiel, tablet, pc, laptop, smart-tv en meer. De meeste concurrenten beperken tot maximaal 5 apparaten, waardoor Windscribe flexibeler en kostenefficiënter is voor zowel casual als power users.
Absoluut! Windscribe hanteert een strikt no-logs-beleid: we slaan je browsegeschiedenis, verbindingsstempels of persoonlijk identificeerbare informatie niet op. In tegenstelling tot andere VPN’s die beweren privé te zijn maar je toch volgen, nemen wij privacy serieus. Lees ons privacybeleid voor meer info. Windscribe is bovendien een van de zeldzame VPN’s die volledig open source zijn.
Bovendien: terwijl veel VPN’s beweren veilig te zijn, laten er maar weinig externe verificatie uitvoeren. Windscribe heeft onafhankelijke security-audits ondergaan om de integriteit van onze infrastructuur en ons beleid te waarborgen. Je vindt details over onze audits hier.
Ja, VPN’s zijn in de meeste landen legaal. Het zijn legitieme tools voor online privacy, gegevensbescherming en toegang tot beperkte content. Er zijn echter uitzonderingen:
Beperkt gebruik
Sommige landen, zoals China, Rusland, de VAE en Turkije, reguleren of beperken VPN-gebruik sterk. Ze kunnen VPN-diensten blokkeren of overheidsgoedkeuring vereisen.
Illegale activiteiten blijven illegaal
Het gebruik van een VPN maakt illegale activiteiten (zoals hacken, fraude of het verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal) niet legaal.
Voor de meeste gebruikers, zeker in landen met een open internetbeleid, zijn VPN’s volledig legaal en wijdverbreid voor privacy, beveiliging en onbeperkte toegang tot informatie.
Wat is de beste VPN-service?
Er zijn veel VPN-diensten, maar Windscribe springt eruit om meerdere redenen:
Sterk privacybeleid
Windscribe heeft een strikt no-logs-beleid: we slaan je browsegeschiedenis, verbindingsstempels of IP-adressen niet op. In tegenstelling tot andere VPN’s die “geen logs” claimen maar toch metadata verzamelen, blijft je online activiteit bij Windscribe privé.
Royaal gratis plan
Windscribe biedt 10 GB/maand voor gratis gebruikers die hun e-mail bevestigen. Je kunt ook extra data verdienen door bijvoorbeeld te tweeten over Windscribe.
Geavanceerde beveiligingsfuncties
Windscribe bevat functies zoals R.O.B.E.R.T. (aanpasbare adblocker), Split Tunneling en Double Hop (route via twee VPN-locaties voor extra anonimiteit).
Deblokkeert streamingdiensten
Veel VPN’s hebben moeite met geo-restricties op populaire streamingdiensten. De locaties van Windscribe zijn geoptimaliseerd voor streaming, zodat je wereldwijd toegang hebt zonder lag of buffering.
Werkt in gecensureerde regio’s
In tegenstelling tot veel VPN’s die falen in restrictieve regio’s, biedt Windscribe obfuscatie om censuur te omzeilen en het internet open en veilig te houden.