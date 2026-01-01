Cash App markeert actief basis-VPN-verkeer omdat hun beveiligingsleveranciers een enorme catalogus van bekende datacenter IP-bereiken onderhouden. Als je je saldo in Chicago controleert om 9:00 uur 's ochtends, en dan vijf minuten later inlogt vanaf een server in Londen, raken hun systemen in paniek. Je krijgt een blokkade met "Betaling Mislukt ter Bescherming" voordat je zelfs maar kunt verzenden.