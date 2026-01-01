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Oui, un VPN pour LG TV. Vraiment.

Les LG TV n'autorisent pas les apps VPN natives, mais ça ne veut pas dire que c'est une impasse. Fais tourner Windscribe sur ta LG TV et débloque les catalogues de streaming du monde entier depuis ton salon.
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Oui, un VPN pour LG TV. Vraiment.

Ta LG TV n'autorise pas les VPN. Voici pourquoi.

Si tu cherches dans le LG Content Store, tu trouveras peut-être quelques VPN. Ne te laisse pas avoir : ce ne sont pas des VPN grand public classiques.
Les LG Smart TV tournent sous webOS. Contrairement à Android TV ou Fire TV, webOS est un système fermé. LG n'a pas publié de SDK VPN public. Bref, ils ne nous ont pas donné (ni à personne d'autre) les outils pour créer une app native.
Cela dit, tu peux quand même protéger ta LG TV en faisant passer son trafic par Windscribe à l'aide d'un routeur compatible VPN, en partageant un Secure Hotspot depuis ton ordinateur, en branchant une clé de streaming ou en utilisant le Smart DNS.
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Ta LG TV n'autorise pas les VPN. Voici pourquoi.

Configure Windscribe sur LG TV en 5 minutes

LG a bâti un jardin clos autour de webOS, mais on est doués pour escalader les clôtures.

Branche un Fire Stick ou une clé Android

  1. Branche un Fire TV Stick ou un boîtier Android TV sur le port HDMI de ta LG.
  2. Installe l'app Windscribe directement depuis leur boutique d'applis.
  3. Utilise Lazy Login sur un autre appareil via windscribe.com/lazy.
  4. Choisis ton serveur et commence à streamer !

Installer sur ton routeur

  1. Génère une configuration WireGuard® ou OpenVPN depuis notre site (nécessite un forfait Pro).
  2. Téléverse le fichier dans les paramètres de ton routeur (Asus, GL.iNet, DD-WRT, etc.).
  3. Clique sur Connexion.
  4. Ta LG TV est désormais chiffrée automatiquement.

Partager depuis ton PC

  1. Ouvre Windscribe sous Windows et va dans les Préférences de connexion.
  2. Active Secure Hotspot.
  3. Sur ta LG TV, va dans les paramètres réseau.
  4. Rejoins le nouveau réseau Wi-Fi que ton PC vient de créer.
  5. Note : les utilisateurs de macOS peuvent le faire via le partage de connexion natif.

Control D (déblocage géographique uniquement)

  1. Inscris-toi sur controld.com (notre service DNS sœur).
  2. Sur ta LG TV, va dans les paramètres Wi-Fi avancés.
  3. Modifie et change le serveur DNS sur Saisie manuelle.
  4. Saisis tes adresses de résolveur Control D personnalisées.
  5. Redémarre la TV.

Regarde ce que tu veux vraiment voir

Windscribe est conçu pour la première raison qui pousse vraiment les gens à prendre un VPN : regarder ce qui n'est pas disponible dans leur salon.
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Hulu
HBO Max
Amazon Prime
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Paramount+
BBC iPlayer
DAZN
et plus

Le meilleur VPN pour LG TV ? C'est Windscribe !

LG a fixé les règles. On est juste là pour t'aider à les enfreindre.

On te donne 10 Go de données gratuites

Essaie Windscribe gratuitement et reçois 10 Go de données chaque mois. C'est assez pour streamer environ 3 heures de contenu HD pendant que tu décides si on est l'élu(e).

On a une sœur

Si tu veux juste un outil Smart DNS sans la surcharge du chiffrement, c'est le boulot de notre sœur. Control D est un service DNS personnalisable créé par la même équipe que celle qui a créé Windscribe.

On te laisse payer ce dont tu as besoin

Si tu veux seulement regarder une émission de pâtisserie britannique, tu ne devrais pas avoir à payer pour des serveurs dans 69+ pays. Choisis le seul emplacement dont tu as besoin pour 1 $ et ajoute des données illimitées pour 1 $ de plus.

On ne rend de comptes qu'à toi

On ne rend de comptes à aucun maître corporatif, on ne soudoie pas les sites d'avis et on ne se cache pas derrière des prétentions à la perfection. On est autofinancés, open source et audités de façon indépendante.

Pourquoi Windscribe est le meilleur VPN pour LG TV

Fonctionnalités
Windscribe
6 protocoles de chiffrement
La couverture serveur la plus large
Le plus grand nombre de serveurs 10 Gbps
Bloqueur de pubs leader du secteur
Confidentialité : audité et prouvé en justice
Obtenir Windscribe
Fonctionnalités
Windscribe
Autres VPN
6 protocoles de chiffrement
La couverture serveur la plus large
Le plus grand nombre de serveurs 10 Gbps
Bloqueur de pubs leader du secteur
Confidentialité : audité et prouvé en justice
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Approuvé et apprécié par plus de 80 millions d’utilisateurs

Foire aux questions sur le VPN pour LG TV

Puis-je installer Windscribe directement sur ma LG TV ?

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Non. LG utilise webOS, qui ne prend pas en charge les apps VPN natives. Pour faire fonctionner Windscribe, tu devras utiliser l'une des quatre méthodes mentionnées plus haut, comme une configuration sur routeur ou le Smart DNS.

Quelle est la différence entre le Smart DNS et un VPN ?

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Le Smart DNS se contente de changer tes adresses DNS pour usurper ton emplacement pour le streaming ; il ne chiffre pas tes données. Un VPN crée un tunnel sécurisé et chiffré pour toute ta connexion. Utilise Control D pour la rapidité et le déblocage, ou la méthode du routeur pour une confidentialité totale.

Un VPN va-t-il ralentir ma LG TV ?

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Ça dépend de ta configuration. Le Smart DNS n'a aucun impact sur la vitesse. Avec un routeur, ta vitesse est généralement limitée par le processeur du routeur (les modèles bon marché peuvent plafonner à 50-150 Mbps), tandis que le Secure Hotspot dépend du matériel de ton PC.

Mon app de streaming affiche encore du contenu local. Pourquoi ?

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Les apps LG mettent souvent ta région en cache ou la lient à ton compte LG. Si un VPN ne règle pas ça tout de suite, essaie de vider le cache de l'app, de te déconnecter puis te reconnecter, ou, en dernier recours, de réinitialiser la TV en usine.

Windscribe fonctionne-t-il sur les anciennes LG TV ?

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Oui. Il fonctionne avec toute TV dotée du Wi-Fi via les méthodes routeur ou Secure Hotspot. Par ailleurs, le Smart DNS fonctionne sur presque tous les modèles sous webOS 3.0 ou plus récent, tant que les paramètres réseau te permettent de saisir une adresse DNS manuellement.

Le Bright VPN du LG Store est-il le même type de VPN que Windscribe ?

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Pas du tout. Bright VPN utilise un modèle de proxy résidentiel, ce qui signifie qu'ils utilisent la bande passante de ta TV pour alimenter leur business. Windscribe est un VPN grand public classique qui se concentre sur ta confidentialité, pas sur la vente de ta connexion inutilisée.
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Installe Windscribe sur ta LG TV

Impossible d'installer une app VPN sur ta LG TV ? Ce n'est pas une impasse. Windscribe te donne plusieurs façons de faire fonctionner ton VPN pour débloquer toutes les émissions que tu veux vraiment regarder.
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« WireGuard » est une marque déposée de Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.

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