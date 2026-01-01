Les LG TV n'autorisent pas les apps VPN natives, mais ça ne veut pas dire que c'est une impasse. Fais tourner Windscribe sur ta LG TV et débloque les catalogues de streaming du monde entier depuis ton salon.
Si tu cherches dans le LG Content Store, tu trouveras peut-être quelques VPN. Ne te laisse pas avoir : ce ne sont pas des VPN grand public classiques.
Les LG Smart TV tournent sous webOS. Contrairement à Android TV ou Fire TV, webOS est un système fermé. LG n'a pas publié de SDK VPN public. Bref, ils ne nous ont pas donné (ni à personne d'autre) les outils pour créer une app native.
Cela dit, tu peux quand même protéger ta LG TV en faisant passer son trafic par Windscribe à l'aide d'un routeur compatible VPN, en partageant un Secure Hotspot depuis ton ordinateur, en branchant une clé de streaming ou en utilisant le Smart DNS.
LG a fixé les règles. On est juste là pour t'aider à les enfreindre.
On te donne 10 Go de données gratuites
Essaie Windscribe gratuitement et reçois 10 Go de données chaque mois. C'est assez pour streamer environ 3 heures de contenu HD pendant que tu décides si on est l'élu(e).
On a une sœur
Si tu veux juste un outil Smart DNS sans la surcharge du chiffrement, c'est le boulot de notre sœur. Control D est un service DNS personnalisable créé par la même équipe que celle qui a créé Windscribe.
On te laisse payer ce dont tu as besoin
Si tu veux seulement regarder une émission de pâtisserie britannique, tu ne devrais pas avoir à payer pour des serveurs dans 69+ pays. Choisis le seul emplacement dont tu as besoin pour 1 $ et ajoute des données illimitées pour 1 $ de plus.
On ne rend de comptes qu'à toi
On ne rend de comptes à aucun maître corporatif, on ne soudoie pas les sites d'avis et on ne se cache pas derrière des prétentions à la perfection. On est autofinancés, open source et audités de façon indépendante.
Pourquoi Windscribe est le meilleur VPN pour LG TV
Approuvé et apprécié par plus de 80 millions d’utilisateurs
Foire aux questions sur le VPN pour LG TV
Puis-je installer Windscribe directement sur ma LG TV ?
Non. LG utilise webOS, qui ne prend pas en charge les apps VPN natives. Pour faire fonctionner Windscribe, tu devras utiliser l'une des quatre méthodes mentionnées plus haut, comme une configuration sur routeur ou le Smart DNS.
Quelle est la différence entre le Smart DNS et un VPN ?
Le Smart DNS se contente de changer tes adresses DNS pour usurper ton emplacement pour le streaming ; il ne chiffre pas tes données. Un VPN crée un tunnel sécurisé et chiffré pour toute ta connexion. Utilise Control D pour la rapidité et le déblocage, ou la méthode du routeur pour une confidentialité totale.
Un VPN va-t-il ralentir ma LG TV ?
Ça dépend de ta configuration. Le Smart DNS n'a aucun impact sur la vitesse. Avec un routeur, ta vitesse est généralement limitée par le processeur du routeur (les modèles bon marché peuvent plafonner à 50-150 Mbps), tandis que le Secure Hotspot dépend du matériel de ton PC.
Mon app de streaming affiche encore du contenu local. Pourquoi ?
Les apps LG mettent souvent ta région en cache ou la lient à ton compte LG. Si un VPN ne règle pas ça tout de suite, essaie de vider le cache de l'app, de te déconnecter puis te reconnecter, ou, en dernier recours, de réinitialiser la TV en usine.
Windscribe fonctionne-t-il sur les anciennes LG TV ?
Oui. Il fonctionne avec toute TV dotée du Wi-Fi via les méthodes routeur ou Secure Hotspot. Par ailleurs, le Smart DNS fonctionne sur presque tous les modèles sous webOS 3.0 ou plus récent, tant que les paramètres réseau te permettent de saisir une adresse DNS manuellement.
Le Bright VPN du LG Store est-il le même type de VPN que Windscribe ?
Pas du tout. Bright VPN utilise un modèle de proxy résidentiel, ce qui signifie qu'ils utilisent la bande passante de ta TV pour alimenter leur business. Windscribe est un VPN grand public classique qui se concentre sur ta confidentialité, pas sur la vente de ta connexion inutilisée.
Installe Windscribe sur ta LG TV
Impossible d'installer une app VPN sur ta LG TV ? Ce n'est pas une impasse. Windscribe te donne plusieurs façons de faire fonctionner ton VPN pour débloquer toutes les émissions que tu veux vraiment regarder.