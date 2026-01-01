Même connecté à un VPN, Amazon peut toujours voir ton activité dans ses propres applis, comme Prime Video ou Freevee, parce que tu es connecté à ton compte Amazon. En revanche, un VPN rend ton FAI
complètement aveugle à tes habitudes de streaming et empêche Amazon de pister ce que tu fais dans les applis tierces ou chargées manuellement en dehors de son écosystème (autrement dit, hors de son matériel). Il bloque aussi l'inspection approfondie des paquets (DPI), terme savant pour désigner l'espionnage de ton trafic par ton FAI afin de brider tes flux.