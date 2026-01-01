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Streame plus malin avec un VPN pour Fire TV Stick

Ton FAI voit chaque flux. Amazon enregistre chaque appli que tu ouvres. Les applis chargées manuellement sont un champ de mines pour ta vie privée. Windscribe chiffre le trafic de ta Fire TV et bloque les malwares au niveau du DNS. Quel que soit ton appareil Fire TV, on s'occupe de toi.
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Streame plus malin avec un VPN pour Fire TV Stick

Installe Windscribe sur ton Firestick

Suis notre processus simple en 3 étapes.
1

Télécharge Windscribe

Recherche Windscribe sur ton Fire TV Stick et installe l'appli.
2

Connecte-toi avec Lazy Login

Ouvre l'appli, choisis Lazy Login, puis saisis le code sur windscribe.com/lazy depuis un autre appareil.
3

Connecte-toi et streame

Choisis un emplacement ou appuie sur Best Location pour te connecter et lancer le streaming.

Ton Fire TV Stick fait son rapport à Amazon

Ta Fire TV suit bien plus que ce que tu regardes. Amazon enregistre l'activité des applis, les commandes vocales et tes comportements de visionnage, tandis que ton FAI peut voir ton trafic de streaming et le brider quand l'envie de t'embêter le prend. Windscribe chiffre ce trafic et aide à empêcher les applis chargées manuellement de faire fuiter des données en arrière-plan.
Un VPN ne fait pas oublier à Amazon qui tu es dans Prime Video. Mais il empêche ton FAI de bâtir son propre profil de tes habitudes, aide à réduire le bridage et ajoute de la confidentialité sur un appareil qui partage un peu trop par défaut.
Ton Fire TV Stick fait son rapport à Amazon

Tire le meilleur de ton Fire TV Stick avec Windscribe

Bloque les déchets, débloque plus de contenu et garde ton Fire TV Stick fluide en HD et 4K sans renoncer à ta vie privée.

Bloque les trackers dans les applis chargées manuellement

Les APK chargés manuellement et les modules Kodi peuvent être des champs de mines pour ta vie privée. R.O.B.E.R.T. bloque les malwares et les domaines de pistage au niveau du DNS avant que les applis tierces ne puissent envoyer des données dans ton dos.

Streame en 4K avec moins de ralentissements

Le matériel du Fire TV Stick n'est pas exactement un supercalculateur. Windscribe utilise des protocoles légers comme WireGuard® qui aident à garder les flux 4K fluides sans transformer ton appareil en grille-pain.

Accède à plus de bibliothèques de streaming

Arrête de te contenter de ton catalogue local. Accède facilement à Netflix, Disney+, BBC iPlayer et à plus de bibliothèques mondiales, où que tu sois, grâce à nos serveurs dans 69+ pays et 115+ villes.

Paie uniquement pour les emplacements dont tu as besoin

Arrête de payer pour l'accès à 100 pays que tu n'utilises jamais. Build-a-Plan te laisse choisir des emplacements précis pour 1 USD chacun, pour ne payer que ce dont tu as vraiment besoin.

Protège tous tes appareils

Un seul compte couvre ton Fire TV Stick, ton téléphone, ton ordinateur portable et le reste de la maison. On ne pose pas de limite d'appareils (pas même sur le plan gratuit), pour que tu puisses rester chiffré sur chaque écran.

Regarde ce que tu veux vraiment voir

Windscribe est conçu pour la première raison qui pousse vraiment les gens à prendre un VPN : regarder ce qui n'est pas disponible dans leur salon.
Netflix
Disney+
Hulu
HBO Max
Amazon Prime
Peacock
Paramount+
BBC iPlayer
DAZN
et plus

Pourquoi Windscribe est le meilleur VPN pour Firestick

On bloque les déchets que tes applis de streaming laissent derrière elles, on chiffre le trafic que ton FAI adore tripatouiller et on te laisse composer un plan autour des pays depuis lesquels tu regardes vraiment.
Fonctionnalité
Windscribe
Appli Fire TV native (Amazon Appstore)
Blocage des pubs et malwares au niveau du DNS sur Fire TV
WireGuard par défaut
Plan gratuit de 10 Go par mois
Build-a-Plan (paie par emplacement)
Appareils illimités
Aucune adresse e-mail requise
Open source
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Fonctionnalité
Windscribe
Autres VPN
Appli Fire TV native (Amazon Appstore)
Blocage des pubs et malwares au niveau du DNS sur Fire TV
WireGuard par défaut
Plan gratuit de 10 Go par mois
Build-a-Plan (paie par emplacement)
Appareils illimités
Aucune adresse e-mail requise
Open source
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Approuvé et apprécié par plus de 80 millions d’utilisateurs

Foire aux questions sur le VPN pour Firestick

Existe-t-il un VPN gratuit pour Firestick ?

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Eh bien… il existe des VPN gratuits, mais tu ne devrais pas les utiliser. Heureusement pour toi, Windscribe propose un plan gratuit qui te donne 10 Go de données chaque mois (si tu confirmes ton adresse e-mail, ou 2 Go sinon) et l'accès à des serveurs dans 10 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni. Contrairement aux VPN gratuits qui vendent tes données, on ne revend jamais tes données à des tiers, et on ne bride jamais tes vitesses pour te forcer à passer à un plan supérieur. C'est l'offre parfaite pour du streaming occasionnel, et si tu as besoin de plus, notre Build-a-Plan démarre à seulement 3 $ par mois pour des données illimitées et les emplacements Pro de ton choix. Pour obtenir un VPN pour Fire TV, passe à un plan supérieur ici.

Un VPN va-t-il ralentir mon Fire TV Stick ?

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La plupart des VPN te ralentissent parce qu'ils utilisent des protocoles plus anciens et plus lourds comme OpenVPN, qui dévorent jusqu'à 20 % du processeur limité d'un Fire TV Stick, provoquant des pertes d'images en 4K et de la surchauffe. Windscribe utilise WireGuard par défaut, un protocole moderne au code minuscule qui n'utilise que 5 à 8 % de tes cycles de processeur. Cette efficacité garantit que ton matériel reste frais et que ta connexion reste assez rapide pour du streaming HD, voire 4K, sans mise en mémoire tampon. N'oublie pas non plus le ralentissement lié à la connexion à un serveur éloigné de toi. Plus le serveur est lointain, plus la latence est élevée. Donc, pour de meilleures vitesses, connecte-toi toujours au serveur le plus proche de toi.

Comment installer un VPN sur mon Fire TV Stick ?

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Tu n'as pas besoin de te battre avec l'appli Downloader ni avec des sites d'APK douteux, car Windscribe a une appli native dans l'Amazon Appstore officiel. Recherche simplement Windscribe sur l'écran d'accueil de ta Fire TV, télécharge l'appli et ouvre-la pour commencer. Pour t'éviter la galère de taper avec une télécommande, utilise notre fonctionnalité Lazy Login pour lier ton compte avec un simple code à six chiffres depuis ton téléphone.

Windscribe fonctionne-t-il sur Firestick V1 ?

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Le matériel original de la Fire TV de 2014 est tout simplement trop vieux et trop peu puissant pour gérer le chiffrement requis par les applications VPN modernes. Si l'appli Windscribe FireTV fonctionne sur les appareils FireTV de 2e génération ou plus récents, y compris les modèles 4K, 4K Max et Cube, les propriétaires de sticks de 1re génération n'ont officiellement pas de chance pour les applis sur l'appareil. Ta meilleure option est d'installer Windscribe sur ton routeur, ce qui protège à la fois le stick V1 et tous les autres appareils de ton réseau.

Amazon peut-il voir ce que je streame avec un VPN ?

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Même connecté à un VPN, Amazon peut toujours voir ton activité dans ses propres applis, comme Prime Video ou Freevee, parce que tu es connecté à ton compte Amazon. En revanche, un VPN rend ton FAI complètement aveugle à tes habitudes de streaming et empêche Amazon de pister ce que tu fais dans les applis tierces ou chargées manuellement en dehors de son écosystème (autrement dit, hors de son matériel). Il bloque aussi l'inspection approfondie des paquets (DPI), terme savant pour désigner l'espionnage de ton trafic par ton FAI afin de brider tes flux.

Windscribe fonctionne-t-il avec Kodi sur Firestick ?

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Windscribe est un favori des utilisateurs de Kodi parce qu'il chiffre tout le trafic sortant du Fire TV Stick, ce qui garde tes sources de flux privées vis-à-vis de ton FAI. Notre fonctionnalité R.O.B.E.R.T. agit au niveau du DNS pour bloquer les trackers et les malwares souvent présents dans les modules Kodi tiers avant qu'ils n'atteignent ton appareil. Comme nous prenons en charge le trafic P2P sur la majorité des serveurs payants, tu peux utiliser n'importe quel module ou build sans craindre les blocages de connexion.

Dois-je charger Windscribe manuellement sur Firestick ?

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Il n'y a absolument aucun chargement manuel nécessaire pour faire tourner Windscribe sur ton appareil Fire TV. Nous maintenons une appli entièrement optimisée et adaptée à la télécommande directement dans l'Amazon Appstore, pour une installation en un clic et des mises à jour automatiques. Ça garde ta configuration propre et sécurisée, car tu n'as pas à autoriser les applis de sources inconnues ni à faire confiance à des fichiers APK non vérifiés trouvés sur internet juste pour avoir un VPN.

Combien de données un VPN consomme-t-il sur Firestick ?

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Tous les VPN ajoutent un petit surcoût de données (généralement 5 à 10 %) à cause du processus de chiffrement qui enveloppe ton trafic dans un tunnel VPN sécurisé. Pour te donner un exemple concret, avec notre plan gratuit de 10 Go, tu peux confortablement streamer environ quatre à cinq heures de contenu HD ou à peu près dix heures de vidéo en définition standard. Si tu es un gros bingewatcheur en 4K, notre option Build-a-Plan supprime entièrement le plafond de données pour que tu puisses streamer 24h/24 sans surveiller un compteur.

Que peux-tu streamer avec Windscribe sur Firestick ?

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Windscribe a fait ses preuves pour débloquer de grandes bibliothèques mondiales, dont Netflix États-Unis, Royaume-Uni, Japon et Canada, ainsi que Disney+, Hulu et BBC iPlayer. Notre plan gratuit te donne accès à nos serveurs dans 10 pays, tandis qu'un compte Pro débloque tout notre réseau de serveurs optimisés pour le streaming dans plus de 69 pays. Nous renouvelons constamment nos plages d'IP pour garder une longueur d'avance sur les blocages VPN, t'assurant la qualité 4K que tu as vraiment payée.
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Plus de confidentialité pour chaque flux

Ton Fire TV Stick voit beaucoup de choses, et ton réseau aussi. Windscribe t'aide à streamer avec plus de confidentialité et moins d'interférences, que tu sois à la maison ou en déplacement.
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« WireGuard » est une marque déposée de Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.

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