La plupart des VPN te ralentissent parce qu'ils utilisent des protocoles plus anciens et plus lourds comme OpenVPN, qui dévorent jusqu'à 20 % du processeur limité d'un Fire TV Stick, provoquant des pertes d'images en 4K et de la surchauffe. Windscribe utilise WireGuard par défaut, un protocole moderne au code minuscule qui n'utilise que 5 à 8 % de tes cycles de processeur. Cette efficacité garantit que ton matériel reste frais et que ta connexion reste assez rapide pour du streaming HD, voire 4K, sans mise en mémoire tampon. N'oublie pas non plus le ralentissement lié à la connexion à un serveur éloigné de toi. Plus le serveur est lointain, plus la latence est élevée. Donc, pour de meilleures vitesses, connecte-toi toujours au serveur le plus proche de toi.