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Windscribe
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Windscribe :
Le meilleur VPN sur Terre.
“Dans le Top 3 de l’Univers.

Des outils de confidentialité et de sécurité de premier ordre pour protéger vos fesses et débloquer Internet.
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Pourquoi Windscribe déchire

Nous sommes bien plus qu’un simple VPN.
On ne paie pas pour paraître, on construit

On ne paie pas pour paraître, on construit

Nous sommes autofinancés, bootstrappés, et nous ne payons pas pour des pubs ni pour des avis. Nous ne répondons à personne, sauf à vous. Guidés par des principes, pas par les poches.
Tellement transparents qu’on est à poil

Tellement transparents qu’on est à poil

Windscribe est open source, vous montrant exactement à quoi vous souscrivez. Nos rapports de transparence, audits et victoires en justice en attestent.
On ne peut pas partager ce qu’on n’a pas

On ne peut pas partager ce qu’on n’a pas

Notre infrastructure sur RAM ne stocke aucune donnée identifiable où que ce soit. Gardez votre activité en ligne privée pour tout le monde, nous compris !
Payez le prix promis

Payez le prix promis

Une facturation honnête, sans baratin ! Le prix auquel vous avez souscrit est le prix que vous payez. À vie. Prévisible, dans le bon sens.
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Overdose de buzzwords

AES256, « Super méga chiffrement », « Zéro logs », « Qualité militaire » (mais pas la camelote publique au plus bas soumissionnaire). Vous voyez l’idée. On n’est pas là pour faire semblant — Windscribe déchire.
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PC Magazine Editors' Choice
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Forbes 4.8/5 Stars
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Engadget Best Free VPN 2025
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Software Informer 100% Clean
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Une vidéo explicative stylée

Perdu ? Avec un peu de chance, cette vidéo sur laquelle on a claqué le salaire annuel de quelqu’un va éclaircir les choses
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La solution à tous vos problèmes

Bon, on ne fera pas vos impôts… mais on gère votre confidentialité en ligne.
Restez en sécurité avec Windscribe

Empêchez l’État de mettre son nez dans vos affaires

Windscribe fonctionne dans les zones fortement censurées du globe, permettant d’accéder à l’information bloquée et de se connecter au reste du monde.
Butt Globe

Ne les laissez pas mater vos parties privées

Utilisez la suite d’outils anti-fingerprinting de Windscribe pour garder confidentielles vos habitudes de navigation face aux FAI indiscrets.
Password
Name
Email
IP Address

Ne vous faites pas arnaquer

Utilisez Windscribe pour comparer les meilleurs prix sur les vols et les hôtels, dénicher les meilleures offres et économiser un maximum.
Don't Get Ripped Off

Abattez les frontières numériques

Ne ratez plus jamais un match ni un épisode ! Accédez en toute sécurité au sport, au divertissement et aux apps du monde entier, où que vous soyez.
Tear Down Digital Borders

Ne vous faites pas prendre par de mauvais acteurs

Faites-nous confiance — Windscribe n’a jamais vendu, ne vendra jamais, et n’est pas légalement tenu de brader ses utilisateurs.
Don't Get Back-Doored by Bad Actors

Devenez Américain

Marre de ne pas avoir accès au pétrole étranger ? Vous adorez utiliser des armes avancées pour gâcher la journée de quelqu’un ? Obsédé par la manipulation de vos comptes pour paraître plus performant que vous ne l’êtes ?
États-Unis Ouest
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Nos clients nous aiment

Découvrez ce que nos clients disent de nous
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Connexions illimitées
sur tous vos appareils

Windscribe propose des applications et des extensions navigateur sur toutes les plateformes et tous les appareils.
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macOSmacOS
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Et plus !Et plus !
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Plus qu’un simple VPN. Mais aussi un VPN.

Bourré de fonctionnalités qui rendent votre internet plus rapide, plus propre et bien plus privé.

Bloquez les contenus indésirables

Notre puissant bloqueur au niveau réseau vous permet de filtrer publicités, traqueurs, malwares et sites indésirables, pour plus de contrôle sur votre navigation tout en renforçant la confidentialité et la vitesse.
En savoir plus
Bloquez les contenus indésirables

Combattez le fingerprinting avec les extensions de navigateur Windscribe

Changer d’IP ne suffit pas.
Utilisez nos extensions pour bloquer les pubs, faire tourner votre user agent, usurper votre fuseau horaire, vos paramètres de langue, votre position GPS, et plus encore. Disponible pour Firefox, Chrome et Edge.
En savoir plus
Combattez le fingerprinting avec les extensions de navigateur Windscribe

6 protocoles au choix

Windscribe propose jusqu’à 6 protocoles de connexion, dont WireGuard®, IKEv2 et OpenVPN, ainsi qu’un large éventail de ports. Chaque protocole a ses avantages selon votre situation ou votre localisation.
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6 protocoles au choix

Protection personnalisée avec le Split Tunneling

Le Split Tunneling vous permet de choisir quelles apps et quels sites passent par le VPN et lesquels n’y passent pas. Pratique pour la banque, le streaming et le téléchargement de distributions Linux.
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Protection personnalisée avec le Split Tunneling

Se connecter à distance n’a jamais été aussi simple

Le port forwarding vous permet d’accéder, depuis n’importe où, aux services sur votre ordinateur ou votre réseau domestique tout en étant connecté à Windscribe.
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Se connecter à distance n’a jamais été aussi simple

Le pare-feu qui a enterré le kill switch

Le pare-feu de Windscribe bloque tous types de fuites, y compris (sans s’y limiter) : fuites de trafic, fuites DNS et fuites IPv6. Un kill switch n’en est pas capable.
En savoir plus
Le pare-feu qui a enterré le kill switch

De vrais serveurs. De vrais emplacements. Une confidentialité irréelle.

69+ pays, 115+ villes, et pas un seul serveur virtuel à l’horizon. Car si vous vous évadez en ligne, vous devez savoir où vous allez réellement. Voyez où vous pouvez vous connecter.
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Foire aux questions

Comment choisir le meilleur VPN pour mes besoins ?

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Deux personnes ne se ressemblent pas ; certains utilisateurs privilégient la sécurité, d’autres cherchent surtout le prix le plus bas. Voici une liste pratique sur comment choisir le meilleur VPN :
Politique de confidentialité et de logs : assurez-vous que le VPN ne journalise pas votre activité. Windscribe a une politique stricte de zéro log.
Vitesse et emplacements : des emplacements mondiaux offrent plus d’options d’IP et de meilleures vitesses. Windscribe propose un large éventail de lieux aux performances optimisées.
Fonctions de sécurité : recherchez le chiffrement AES-256, le blocage pubs/trackers et un pare-feu. Windscribe inclut tout cela et plus encore, comme le Double Hop et le Split Tunneling.
Compatibilité appareils : vérifiez la prise en charge (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routeurs). Windscribe couvre toutes les plateformes majeures.
Contourner la censure : si vous êtes dans un pays très restrictif, choisissez un VPN avec des fonctions furtives. La fonction anti-censure de Windscribe aide à passer les blocages les plus durs.
Tarifs et flexibilité : certains VPN imposent des abonnements annuels coûteux. L’option Build-a-Plan de Windscribe vous laisse personnaliser dès 3 $/mois.
Si vous voulez un VPN qui privilégie la confidentialité, la flexibilité et des fonctions solides sans vous ruiner, Windscribe est un excellent choix.

Avez-vous besoin d’un VPN ?

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Oui, absolument ! Voici plusieurs raisons pour lesquelles un VPN comme Windscribe est essentiel :
  1. Protection de la vie privée face aux FAI et annonceurs
    Les fournisseurs d’accès (FAI) peuvent suivre et journaliser votre navigation, et vendre ces données. Un VPN chiffre votre connexion, empêchant les FAI de voir ce que vous faites en ligne.
  2. Sécurité sur le Wi-Fi public
    Les réseaux Wi-Fi publics (cafés, aéroports, hôtels) sont notoirement peu sûrs. Windscribe chiffre vos données afin que, même interceptées, elles restent illisibles.
  3. Accès aux contenus géo-restreints
    De nombreux sites et services de streaming limitent selon la localisation. Un VPN vous permet de vous connecter via d’autres pays et d’accéder aux contenus de partout.
  4. Éviter la censure et la surveillance
    Dans les pays à forte censure, beaucoup de sites sont bloqués. Un VPN aide à contourner ces restrictions. Windscribe est particulièrement efficace, avec un mode anti-censure pour éviter la détection.
  5. Télétravail sécurisé
    Un VPN est indispensable aux télétravailleurs : il chiffre vos données sur le Wi-Fi public et protège identifiants, fichiers et appels. Il évite aussi les blocages géo-basiques sur les outils et services cloud quand vous voyagez.

Combien coûte un VPN ?

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Les VPN peuvent coûter jusqu’à 30 $/mois, mais Windscribe propose des tarifs flexibles qui ménagent votre budget sans vous enfermer dans de longs contrats.
Le plan Pro de Windscribe coûte seulement 5,75 $/mois (facturé annuellement) pour des données illimitées, l’accès à tous les emplacements et des fonctions avancées comme R.O.B.E.R.T.
Build-a-Plan commence à 3 $/mois — 1 $ par emplacement, 1 $ pour des données illimitées.
Les comptes d’équipe Windscribe sont à 3 $/mois, avec un minimum de 5 places par équipe.
Chaque plan permet des appareils illimités, pour utiliser Windscribe sur mobile, tablette, PC, laptop, TV connectée, et plus. La plupart des concurrents limitent à 5 appareils : Windscribe est donc plus flexible et économique pour tous.

Windscribe VPN propose-t-il un essai gratuit ?

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Windscribe n’offre pas un essai gratuit traditionnel, mais nous proposons un plan entièrement gratuit avec jusqu’à 10 Go de données par mois (sans carte). Si vous avez besoin de plus, passez à Windscribe Pro pour dès 3 $ US par mois. Et si vous n’êtes pas prêt à payer, vous pouvez obtenir plus de données en parrainant un ami ou en parlant de nous sur X.

Quels appareils Windscribe prend-il en charge ?

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Windscribe fonctionne sur tous vos appareils favoris, notamment :
Consultez nos guides d’installation pour des pas-à-pas.

Puis-je faire confiance à Windscribe ?

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Absolument ! Windscribe applique une politique stricte de zéro log : nous ne stockons ni historique de navigation, ni horodatages de connexion, ni données personnelles. Contrairement à d’autres VPN qui prétendent protéger mais vous traquent, nous prenons la vie privée au sérieux. Lisez notre politique de confidentialité pour en savoir plus. Windscribe est aussi l’un des rares VPN entièrement open source.
De plus, alors que beaucoup revendiquent la sécurité, peu la font vérifier. Windscribe a mené des audits indépendants pour valider l’intégrité de notre infrastructure et de nos politiques. Voyez les détails de nos audits ici.
En savoir plus sur Windscribe, qui nous sommes et pourquoi nous faisons ce que nous faisons.

Est-il légal d’utiliser un VPN ?

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Oui, les VPN sont légaux dans la plupart des pays. Ce sont des outils légitimes pour protéger la vie privée, sécuriser les données et accéder aux contenus restreints. Il existe toutefois des exceptions :
  1. Usage restreint
    Certains pays, comme la Chine, la Russie, les EAU et la Turquie, régulent ou restreignent fortement les VPN. Ils peuvent les bloquer ou exiger une autorisation gouvernementale.
  2. Les activités illégales restent illégales
    Utiliser un VPN ne rend pas légales des activités illicites (piratage, fraude, diffusion d’œuvres protégées, etc.).
Pour la plupart des utilisateurs, surtout dans les pays à internet ouvert, les VPN sont parfaitement légaux et largement utilisés pour la confidentialité, la sécurité et un accès sans restriction à l’information.

Quel est le meilleur service VPN ?

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Parmi les nombreux VPN disponibles, Windscribe se démarque pour plusieurs raisons :
  1. Politique de confidentialité solide
    Windscribe a une politique stricte de zéro log : pas d’historique, pas d’horodatages, pas d’IP. Contrairement à d’autres qui collectent encore des métadonnées, Windscribe garantit la confidentialité.
  2. Offre gratuite généreuse
    Windscribe propose 10 Go/mois gratuitement si vous confirmez votre e-mail. Vous pouvez aussi gagner plus de données en tweetant sur Windscribe.
  3. Fonctions de sécurité avancées
    Windscribe inclut R.O.B.E.R.T. (adblock personnalisable), le Split Tunneling et le Double Hop (deux relais VPN pour plus d’anonymat).
  4. Débloque les services de streaming
    Beaucoup de VPN échouent à contourner les géo-blocages des plateformes populaires. Les emplacements de Windscribe sont optimisés pour le streaming, pour un accès mondial sans lag ni buffering.
  5. Fonctionne dans les régions censurées
    Contrairement à d’autres, Windscribe propose des techniques d’obfuscation pour contourner la censure et garder un internet ouvert et sûr.

Puis-je utiliser Windscribe en voyage ?

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Oui ! Windscribe vous aide à rester en sécurité en voyage en :
  • Contournant les géo-restrictions pour accéder aux contenus de chez vous
  • Vous protégeant des pirates et fouineurs sur le Wi-Fi public
  • Évitant la censure dans les pays restrictifs
Il est toujours préférable de télécharger Windscribe avant de partir, pour l’avoir prêt sur vos appareils.
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