Oui, les VPN sont légaux dans la plupart des pays. Ce sont des outils légitimes pour protéger la vie privée, sécuriser les données et accéder aux contenus restreints. Il existe toutefois des exceptions :

Usage restreint

Certains pays, comme la Chine, la Russie, les EAU et la Turquie, régulent ou restreignent fortement les VPN. Ils peuvent les bloquer ou exiger une autorisation gouvernementale. Les activités illégales restent illégales

Utiliser un VPN ne rend pas légales des activités illicites (piratage, fraude, diffusion d’œuvres protégées, etc.).

Pour la plupart des utilisateurs, surtout dans les pays à internet ouvert, les VPN sont parfaitement légaux et largement utilisés pour la confidentialité, la sécurité et un accès sans restriction à l’information.