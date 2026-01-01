Windscribe's Gang

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Pas exactement. Bien que les deux améliorent la confidentialité et la sécurité, un VPN masque l’ensemble de votre activité Internet, chiffre votre adresse IP et rend le suivi en ligne difficile. Un DNS, en revanche, ne sécurise que les requêtes de noms de domaine sans chiffrer intégralement l’adresse IP comme le fait un VPN.
Puis‑je désactiver le DNS privé ?
Oui, vous pouvez :
Ouvrez Paramètres
Choisissez Connexions/Réseau et Internet
Touchez DNS privé
Sélectionnez Automatique, cela devrait rétablir les paramètres par défaut
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Quels doivent être mes paramètres DNS ?
La réponse dépend de vos besoins. Lorsque vous êtes connecté à Windscribe, vous n’avez pas à vous en soucier. Si vous voulez autre chose, un DNS public gratuit de Control D est une excellente alternative.