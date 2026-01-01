Windscribe's Gang

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Frequently Asked Questions

Le DNS privé est‑il identique à un VPN ?

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Pas exactement. Bien que les deux améliorent la confidentialité et la sécurité, un VPN masque l’ensemble de votre activité Internet, chiffre votre adresse IP et rend le suivi en ligne difficile. Un DNS, en revanche, ne sécurise que les requêtes de noms de domaine sans chiffrer intégralement l’adresse IP comme le fait un VPN.

Puis‑je désactiver le DNS privé ?

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Oui, vous pouvez :
  • Ouvrez Paramètres
  • Choisissez Connexions/Réseau et Internet
  • Touchez DNS privé
  • Sélectionnez Automatique, cela devrait rétablir les paramètres par défaut

I’m Interested in Partnering with Windscribe. Who Do I Talk To?

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Quels doivent être mes paramètres DNS ?

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La réponse dépend de vos besoins. Lorsque vous êtes connecté à Windscribe, vous n’avez pas à vous en soucier. Si vous voulez autre chose, un DNS public gratuit de Control D est une excellente alternative.
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