Windscribe's Gang

Pas exactement. Bien que les deux améliorent la confidentialité et la sécurité, un VPN masque l’ensemble de votre activité Internet, chiffre votre adresse IP et rend le suivi en ligne difficile. Un DNS, en revanche, ne sécurise que les requêtes de noms de domaine sans chiffrer intégralement l’adresse IP comme le fait un VPN.