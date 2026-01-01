Handle Krypto sicherer mit einem VPN
Verschlüssele die Verbindung zwischen deinem Gerät und deiner Börse, verstecke deine echte IP vor lokalen Netzwerken und halte dein Trading-Setup konsistenter, wenn du nicht zu Hause bist.
Gerichtlich geprüfte No-Logs-Richtlinie
Open Source
Mit Krypto bezahlen
Server in über 69 Ländern
Warum ein VPN für das Krypto-Trading?
Weil Krypto schon riskant genug ist, ohne noch unsicheres WLAN, ISP-Überwachung und vermeidbare Lecks hinzuzufügen.
Du handelst im öffentlichen WLAN
Flughafen-WLAN, Café-WLAN, Hotel-WLAN… kurz gesagt, die heilige Dreifaltigkeit von „bitte stiehl mein Login“. Windscribe verschlüsselt deine Verbindung und unser Firewall blockiert Lecks, falls das VPN abbricht.
Du willst zusätzlichen Schutz vor schädlichen Domains
Fälschende Börsen und Phishing-Seiten sind überall in der Krypto-Welt. R.O.B.E.R.T. hilft, bekannte bösartige Domains zu blockieren, bevor sie geladen werden.
Du willst nicht, dass dein ISP zuschaut
Windscribe umschließt deinen Datenverkehr in einem verschlüsselten VPN-Tunnel, sodass dein ISP eine VPN-Verbindung sieht und nicht eine nette Liste deiner Krypto-Tabs.
Was ein VPN für Krypto-Trader tut und was es nicht tut
Ein VPN erhöht die Privatsphäre deiner Verbindung, macht aber Krypto nicht anonym.
Nutze es, um den Netzwerkpfad zu schützen: deinen Börsenverkehr, deine Wallet-App-Verbindungen und dein Surfen vor öffentlichen Netzwerken oder spionierenden ISPs. Halte den Rest deines Setups langweilig und vorsichtig: 2FA, Hardware-Wallets, sichere Seed-Speicherung und halte dich an die Regeln deiner Börse und deines Landes.
Was ein VPN tut
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Verschlüsselt den Datenverkehr zwischen deinem Gerät und dem VPN-Server, was hilft, deine Verbindung beim Verwenden von Börsen, Wallet-Apps und Handelsplattformen zu schützen.
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Verbirgt deine echte IP-Adresse, indem es sie durch die IP des verbundenen VPN-Servers ersetzt.
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Macht es deinem ISP oder dem lokalen Netzwerk schwerer, zu sehen, welche Krypto-Seiten und Dienste du nutzt.
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Reduziert Risiken im öffentlichen WLAN, indem es deinen Datenverkehr in Netzwerken schützt, denen du definitiv nicht vertrauen solltest.
Was ein VPN nicht tut
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Verbirgt deine On-Chain-Aktivitäten vor Block-Explorern, Analysefirmen oder jedem, der öffentliche Blockchain-Transaktionen beobachtet.
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Anonymisiert ein KYC-verifiziertes Börsenkonto, das bereits deinen Namen, deine ID und deine Zahlungsmethode kennt.
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Ersetzt 2FA, eine Hardware-Wallet oder sichere Seed-Speicherung, denn ein VPN ist kein magischer Sicherheitsmantel.
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Macht Handel dort legal, wo er es nicht ist, oder überschreibt die Regeln von Börsen, Apps, Sanktionen oder lokalen Vorschriften.
Wir sind hier, um dich zu schützen
Krypto-Trading im WLAN von Flughäfen, Hotels oder Cafés ist nicht ideal. Jemand im selben Netzwerk könnte versuchen, den Datenverkehr abzuhören, unsichere Verbindungen zu manipulieren oder Leute auf gefälschte Login-Seiten umzuleiten. HTTPS hilft, aber „Gratis_Flughafen_WLAN_Echtes“ ist immer noch keine Sicherheitsstrategie.
Windscribe verschlüsselt deinen Datenverkehr, bevor er dein Gerät verlässt, sodass lokale Netzwerk-Spione verschlüsselten VPN-Verkehr sehen, anstatt die Seiten und Apps, die du nutzt.
- Halte Börsensitzungen auf Netzwerken geschützt, die du nicht kontrollierst.
- Reduziere das Risiko lokaler Überwachung, bevor dein Datenverkehr den Laptop oder das Telefon verlässt.
- Kombiniere VPN-Schutz mit Lesezeichen, 2FA und sorgfältiger Wallet-Hygiene; der Tunnel hilft, aber er kann keinen Seed-Satz retten, der in einer gefälschten Wallet-Seite eingegeben wurde.
Du handelst. Wir schützen den Tunnel.
Halte deinen Börsenverkehr verschlüsselt, privat und schwer zu manipulieren.
Wir führen keine Protokolle
Jeder kann auf einer Homepage „No-Logs-Richtlinie“ eingeben. Wir haben unsere Richtlinie jedoch durch unabhängige Drittanbieterprüfungen und Gerichtsverfahren bewiesen.
Wir haben einen Ausfallsicherungsmechanismus
Wenn deine VPN-Verbindung mitten im Handel abbricht, blockiert Windscribes Firewall den Verkehr außerhalb des Tunnels. Sie schaltet sich geschlossen, anstatt deine echte IP durch deine Börsensitzung mit einem Namensschild laufen zu lassen.
Wir verschlüsseln deine Verbindung
Windscribe verwendet starke moderne Verschlüsselung über Protokolle hinweg. Übersetzung: Dein Handelsverkehr wird in ernsthafte kryptografische Rüstung gehüllt, nicht in einen neuartigen Halloween-Umhang.
Wir blockieren Betrügereien und Phishing-Seiten
Krypto-Phishing ist industrialisiert. Unser serverseitiger Blocker, R.O.B.E.R.T., fängt bösartige Wallet-Drainer und gefälschte Domains auf DNS-Ebene ab, bevor dein Browser sie überhaupt laden kann.
Wir sind vollkommen transparent
Proprietäre VPN-Apps zwingen dich dazu, blindes Vertrauen und Bauchgefühl zu haben. Unsere Client-Apps sind Open Source und auf GitHub verfügbar, sodass Leute den Code inspizieren können, anstatt nur einer glänzenden Landingpage zu vertrauen.
Wie man Windscribe für das Krypto-Trading nutzt
Sichere deine Handelsverbindung mit Windscribe in 3 Schritten.
Schritt 1
Verbinde dich mit deinem KYC-Land
Wähle einen Windscribe-Server im Land, das zu deinem verifizierten Börsenkonto passt.
Schritt 2
Schalte die Firewall ein
Gehe zu Einstellungen → Verbindung → Firewall → Immer an, um VPN-Lecks zu verhindern.
Schritt 3
Aktiviere den R.O.B.E.R.T.-Schutz
Gehe zu Einstellungen → R.O.B.E.R.T. und aktiviere Phishing- und Malware-Blockierung.
Wir lieben Krypto. Bezahle uns mit Krypto.
Bezahle für Windscribe Pro mit Bitcoin, Ethereum, Monero und anderen unterstützten Kryptowährungen.
Die Bezahlung mit Krypto hält dein VPN-Abonnement von deinem Kontoauszug fern und eliminiert einen Zahlungspfad mit echtem Namen. Dein Konto hat immer noch einen Benutzernamen, aber deine Bank braucht keinen Platz in der ersten Reihe.
Unterstützte Kryptozahlungen
Die Verfügbarkeit kann sich ändern, wenn sich die Zahlungssysteme ändern.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Lightning (BTC.LN)
Bitcoin Cash (BCH)
Litecoin (LTC)
Velas EVM (VLX)
BF Token (BFT)
BitTorrent (BTT.TRC20)
Dash (DASH)
DigiByte (DGB)
Dogecoin (DOGE)
Ethereum (ETH)
Ethereum Classic (ETC)
Firo (FIRO)
PIVX (PIVX)
Qtum (QTUM)
Ravencoin (RVN)
SHIBA INU (SHIB/ERC20)
Solana (SOL)
Syscoin (SYS)
TRON (TRX)
USD Coin (USDC/ERC20)
NEM (XEM)
Monero (XMR)
VERGE (XVG)
ZCash (ZEC)
Horizen (ZEN)
Häufig gestellte Fragen
Ist es legal, ein VPN für das Krypto-Trading zu nutzen?
In vielen Ländern ja. Ein VPN ist ein Privatsphäre-Tool, kein Verbrechensbefehl. Aber VPN-Gesetze, Krypto-Regeln, Sanktionen und Börsenrichtlinien variieren je nachdem, wo du dich befindest. Ein VPN macht auch nicht illegalen Handel, Steuerhinterziehung, Sanktionsverstöße oder das Brechen von Börsenregeln magisch legal. Legal zu besitzen bedeutet nicht, dass es für Unsinn legal ist.
Werde ich wegen der Nutzung eines VPNs von Binance, Coinbase oder Kraken gesperrt?
Vielleicht. Ein VPN an sich ist nicht immer das Problem. Das Verdächtige ist das Problem: Sich in einer Woche aus fünf Ländern einzuloggen, eine Börse aus einer verbotenen Region zu nutzen oder einen Standort zu verwenden, der nicht mit deinen verifizierten Kontodaten übereinstimmt. Viele Börsen verwenden Standort, IP-Reputation, Gerätesignale, KYC-Details und Compliance-Regeln, um zu entscheiden, ob sie zusätzliche Prüfungen durchführen, den Zugriff einschränken oder die Aktivitäten einfrieren. Das am wenigsten seltsame Setup ist einfach: Halte dich an die Regeln deiner Börse, nutze kein VPN, um eingeschränkte Regionen zu umgehen, und verwende einen konsistenten Standort, wenn die VPN-Nutzung erlaubt ist. Ein Windscribe Static IP kann bei der Konsistenz helfen, aber es ist kein goldener Schlüssel zur Umgehung von Börsenkonformität.
Kann ich ein kostenloses VPN für das Krypto-Trading nutzen?
Technisch gesehen ja, aber vertraue irgendeinem zufälligen kostenlosen VPN nicht mit deiner Krypto-Aktivität, nur weil es ein blaues Schild und einen verdächtig glücklichen Maskottchen hat. Windscribes Gratisplan ist anders: Standardmäßig erhältst du 2 GB/Monat oder bis zu 10 GB/Monat, wenn du deine E-Mail bestätigst. Das reicht aus, um dein Portfolio unterwegs zu überprüfen. Für intensiveren Handel oder Static IPs macht Pro mehr Sinn.
Brauche ich eine dedizierte oder statische IP für das Krypto-Trading?
Es ist nicht zwingend erforderlich, aber eine Statische IP kann das Leben einfacher machen, wenn du oft handelst oder auf Dienste angewiesen bist, die konstante IP-Änderungen nicht mögen. Standard-VPN-Verbindungen können durch verschiedene geteilte IPs rotieren, was zusätzliche Login-Prüfungen auslösen kann. Eine Windscribe Static IP gibt dir eine konsistentere VPN-Adresse, wenn du dich mit diesem Standort verbindest. Es kann helfen, „neue Anmeldung von mysteriösem Planeten“-Warnungen zu reduzieren, garantiert aber nicht, dass eine Börse dem VPN-Verkehr vertraut, ihn zulässt oder ignoriert.
Mit welchem Serverstandort soll ich mich für das Krypto-Trading verbinden?
Wenn die VPN-Nutzung erlaubt ist, wähle einen konsistenten Serverstandort, der mit dem übereinstimmt, wo dein Börsenkonto verifiziert wurde und wo die Plattform den Zugriff zulässt. Das Ziel ist nicht, ein internationaler Mann des Mysteriums zu spielen. Das Ziel ist, nicht so auszusehen, als wäre dein Konto vor dem Mittag durch sechs Länder teleportiert worden.
Speichert Windscribe Protokolle meiner Krypto-Handelsaktivitäten?
Nein. Unsere No-Logs-Richtlinie wurde unabhängig von externen Fachleuten geprüft und verifiziert. Wir speichern deinen Browserverlauf, IP-Zeitstempel oder DNS-Abfragen nicht. Wir dokumentieren offen die minimalen Metadaten, die wir für den grundlegenden Serverbetrieb und die Durchsetzung des fairen Gebrauchs behalten – nämlich deinen Benutzernamen, deine Kontoe-Mail, falls du eine angegeben hast, und die insgesamt übertragenen Bytes in einem laufenden 30-Tage-Fenster. Wenn du uns nicht glaubst, schau dir unseren Transparenzbericht an.
Soll ich beim Reisen ein VPN für das Krypto-Trading nutzen?
Ja, aber nutze es für Konsistenz, nicht um Regeln zu brechen. Öffentliche Netzwerke in Hotels, Flughäfen und Cafés sind Hauptziele für Verbindungshijacking, genau hier glänzt ein VPN. Aber nutze das Reisen nicht als Vorwand, zwischen zufälligen Ländern hin- und herzuspringen. Wenn dein Börsenkonto in den USA verifiziert wurde, verbinde dich im Ausland mit einem US-Server. Deine digitale Standortänderung in jedes neue Land, wenn du fliegst, ist ein schneller Weg zu automatisierten Sicherheitsfreezes. Denk daran: Nutze niemals ein VPN, um auf dein Konto aus einer Region zuzugreifen, in der du gesetzlich zum Handel ausgeschlossen bist.
Macht ein VPN das Krypto-Trading anonym?
Nicht annähernd. Ein VPN verbirgt deine IP vor lokalen Spionen und ändert, was deine Börse protokolliert, aber es hat keinerlei Einfluss auf die Blockchain-Transparenz, deine internen Börsenaufzeichnungen, deine KYC-Daten oder deine Steuerpflichten. Es bietet Netzprivatsphäre, nicht finanzielle Unsichtbarkeit. Wenn ein VPN-Anbieter behauptet, seine Software mache deine Krypto-Transaktionen vollständig nicht nachverfolgbar, verkauft er dir eine Fantasie, nur um dich zum Klicken eines Abonnement-Buttons zu bringen.
Soll ich ein VPN mit Krypto-Wallets und DeFi-Apps nutzen?
Es ist eine solide Gewohnheit zur Reduzierung deiner IP-Exposition. Wenn du dich mit dezentralen Börsen, Portfolio-Trackern oder Blockchain-Knoten verbindest, sendest du deine Netzwerkadresse aus; ein VPN hält dies verborgen. Was es nicht tut, ist dich vor grundlegenden Benutzerfehlern zu bewahren. Ein VPN kann keinen bösartigen Smart Contract stoppen, eine gefälschte Token-Genehmigung blockieren oder einen Seed-Satz schützen, den du versehentlich in einer Phishing-Seite eingegeben hast. Nutze es, um deine Netzwerkverbindung abzusichern, aber kombiniere es mit Standard-OpSec: Speichere deine Handelslinks als Lesezeichen, überprüfe jede Vertragsinteraktion doppelt und halte deine Schlüssel offline.
Hol dir Windscribe für Krypto-Trading
Verschlüssele deine Verbindung, verberge deine IP und mache deine Börsen-Logins sicherer in den Netzwerken, denen du nicht vertraust.