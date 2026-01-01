Ja, aber nutze es für Konsistenz, nicht um Regeln zu brechen. Öffentliche Netzwerke in Hotels, Flughäfen und Cafés sind Hauptziele für Verbindungshijacking, genau hier glänzt ein VPN. Aber nutze das Reisen nicht als Vorwand, zwischen zufälligen Ländern hin- und herzuspringen. Wenn dein Börsenkonto in den USA verifiziert wurde, verbinde dich im Ausland mit einem US-Server. Deine digitale Standortänderung in jedes neue Land, wenn du fliegst, ist ein schneller Weg zu automatisierten Sicherheitsfreezes. Denk daran: Nutze niemals ein VPN, um auf dein Konto aus einer Region zuzugreifen, in der du gesetzlich zum Handel ausgeschlossen bist.