Во многих странах использование VPN законно. Но использование его с Binance зависит от того, где вы находитесь, где верифицирована ваша учетная запись, местных правил криптовалют, санкционного законодательства и собственной политики Binance. VPN не делает магически допустимым ограниченный доступ, ложное KYC, нарушения санкций или незаконную торговлю. Используйте Windscribe для конфиденциальности, более безопасных сетей и более стабильного соединения, когда использование VPN разрешено. Не используйте его, чтобы проскользнуть в Binance из места, где вам не разрешена торговля. Законно владеть — не значит законно использовать для глупостей.