Торгуйте безопаснее с помощью VPN для Binance
Windscribe шифрует ваше соединение, скрывает ваш IP-адрес и блокирует утечки в случае обрыва VPN. Торгуйте более конфиденциально в публичных Wi-Fi сетях, общих сетях и соединениях, которым вы не доверяете полностью.
Подтвержденное судом отсутствие логов
Открытый исходный код
Оплата криптовалютой
Серверы в 69+ странах
Почему стоит использовать VPN для торговли на Binance?
Binance занимается торговлей. Windscribe занимается интернетом вокруг нее.
Защитите свою торговую активность
Ваш ISP, офисный Wi-Fi или гостиничный интернет могут видеть, что вы делаете в Интернете. Windscribe шифрует ваш трафик, поэтому местные шпионы видят бессмысленный набор символов VPN вместо вашей торговой рутины.
Торгуйте безопасно в публичном Wi-Fi
Wi-Fi в аэропортах и кафе отлично подходит для задержек, переоцененных маффинов и ужасных решений о безопасности. Windscribe шифрует ваше соединение до того, как вы войдете в систему, проверьте графики или управляете своей учетной записью.
Скройте свой IP
Каждый вход может оставить след IP-адреса. Windscribe заменяет ваш реальный IP на адрес из нашей сети, поэтому ваш домашний интернет не является адресом, привязанным к вашей сессии.
Что VPN делает и чего не делает для Binance
Мы хороши, но мы не волшебники. Windscribe защищает ваше соединение с Binance, а не всю вашу крипто-существование.
Что делает VPN
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Блокирует канал: шифрует трафик между вашим устройством и сервером VPN.
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Меняет ваш IP: заменяет ваш реальный IP на адрес из сети Windscribe.
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Снижает слежку ISP: ваш интернет-провайдер может видеть, что вы подключены к VPN, но не трафик страниц или приложения Binance внутри туннеля.
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Блокирует утечки при обрыве туннеля: с включенным Брандмауэром Windscribe блокирует трафик вне VPN-туннеля в случае обрыва соединения.
Чего не делает VPN
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Удаляет блокчейн: ваша публичная история транзакций по-прежнему хранится в цепочке.
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Подделывает паспорт: VPN не обходит проверки KYC Binance.
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Исправляет плохую безопасность: фразы для восстановления, 2FA, гигиена паролей и безопасность API-ключей по-прежнему на вас.
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Меняет правила: VPN не отменяет Условия Binance, ограничения стран, санкционные правила или местные законы.
Binance получает сделки. Windscribe получает туннель.
Windscribe предоставляет криптотрейдерам инструменты конфиденциальности, которые им действительно нужны: шифрование, защита от утечек, более безопасные входы и меньше следов платежей.
Мы не храним журналы
Мы не записываем ничего, что может идентифицировать ваши действия за экраном. Наша политика отсутствия логов также была подтверждена в суде, что лучше, чем обещание чести.
Мы блокируем утечки
Брандмауэр Windscribe блокирует трафик, который не проходит через VPN-туннель. Если туннель обрывается, ваш IP и DNS-запросы не блуждают без присмотра.
Мы используем быстрые, современные протоколы
Используйте WireGuard®, IKEv2, OpenVPN, Stealth или WStunnel в зависимости от вашей сети. Мы поддерживаем обмен ключами постквантовой криптографии в поддерживаемых протоколах и приложениях.
Серверы в 69+ странах
Подключайтесь через локации Windscribe в 69+ странах и выберите местоположение, соответствующее тому, где вам разрешено использовать Binance.
Платите криптовалютой
Платите Биткоином, Эфириумом, Монеро и другими. Никакого следа кредитной карты, никакого обязательного адреса электронной почты и меньше очевидных связей между вами и вашей подпиской на VPN.
Держите соединение с Binance внутри туннеля
Windscribe защищает сетевой путь между вашим устройством и сервером VPN до того, как ваш трафик Binance покинет ноутбук, телефон или публичную Wi-Fi сеть, в которой вы оказались.
Используйте туннель для практической сетевой конфиденциальности, а остальную часть безопасности учетной записи оставьте скучной и осторожной.
- Включите Брандмауэр, чтобы обрыв VPN-соединения завершался неудачей в закрытом состоянии, а не раскрывал ваш IP.
- Используйте 2FA, надежные пароли и осторожное управление разрешениями API; VPN не заменяет гигиену учетной записи.
- Выберите постоянное местоположение сервера, когда использование VPN разрешено, особенно если ваша настройка Binance ожидает стабильного поведения входа.
Как использовать Windscribe для Binance
Защитите свою криптографию с помощью Windscribe за 3 шага.
Шаг 1
Шаг 2
Войти или Зарегистрироваться
С почтой или без нее, с кредитной картой или с криптовалютой. Или попробуйте бесплатно.
Шаг 3
Нажмите Подключиться
Выберите сервер в стране регистрации вашей учетной записи Binance, и вуаля.
Оплатите Windscribe Pro криптовалютой
Получите Windscribe Pro с помощью Биткоина, Эфириума, Монеро и других поддерживаемых криптовалют.
Оплата криптовалютой не оставляет следов в вашей банковской выписке и устраняет одну очевидную связь между вашим настоящим именем и инструментами конфиденциальности.
Поддерживаемые криптоплатежи
Доступность может меняться по мере изменения платежных систем.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Lightning (BTC.LN)
Bitcoin Cash (BCH)
Litecoin (LTC)
Velas EVM (VLX)
BF Token (BFT)
BitTorrent (BTT.TRC20)
Dash (DASH)
DigiByte (DGB)
Dogecoin (DOGE)
Ethereum (ETH)
Ethereum Classic (ETC)
Firo (FIRO)
PIVX (PIVX)
Qtum (QTUM)
Ravencoin (RVN)
SHIBA INU (SHIB/ERC20)
Solana (SOL)
Syscoin (SYS)
TRON (TRX)
USD Coin (USDC/ERC20)
NEM (XEM)
Monero (XMR)
VERGE (XVG)
ZCash (ZEC)
Horizen (ZEN)
"WireGuard" является зарегистрированной торговой маркой Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.
Часто задаваемые вопросы
Легально ли использовать VPN с Binance?
Во многих странах использование VPN законно. Но использование его с Binance зависит от того, где вы находитесь, где верифицирована ваша учетная запись, местных правил криптовалют, санкционного законодательства и собственной политики Binance. VPN не делает магически допустимым ограниченный доступ, ложное KYC, нарушения санкций или незаконную торговлю. Используйте Windscribe для конфиденциальности, более безопасных сетей и более стабильного соединения, когда использование VPN разрешено. Не используйте его, чтобы проскользнуть в Binance из места, где вам не разрешена торговля. Законно владеть — не значит законно использовать для глупостей.
Может ли Binance обнаружить VPN?
Может, или по крайней мере может заметить сигналы, похожие на использование VPN. Биржи могут использовать такие вещи, как репутация IP-адресов, изменения местоположения, сигналы устройств, историю учетной записи, данные KYC и поведение входа, чтобы решить, выглядит ли что-то рискованно. Сервер VPN, который работает сегодня, может быть помечен завтра. Вот почему умный ход — это не «найти волшебный сервер». Это следовать правилам Binance, избегать ограниченных регионов и поддерживать стабильность соединения, когда использование VPN разрешено.
Будет ли моя учетная запись Binance забанена, если я использую VPN?
Это может произойти, особенно если вы используете VPN для доступа к Binance из ограниченного региона, скрываете свое реальное местоположение или переключаетесь между странами, как будто ваша учетная запись путешествует по Европе. Если вы используете VPN для конфиденциальности из страны, где доступен Binance и разрешена работа вашей учетной записи, риск ниже, но он не равен нулю. Правила платформы устанавливает Binance. Windscribe защищает ваше соединение, а не статус вашей учетной записи.
Могу ли я зарегистрировать учетную запись Binance с помощью VPN?
Вы можете получить доступ к странице регистрации, но VPN не пройдет проверку личности Binance. Binance требует верификации личности для многих функций учетной записи, и ваши документы, место жительства и право на участие по-прежнему имеют значение. VPN может маскировать ваш интернет-трафик. Он не может изменить паспорт в вашем кармане, адрес в ваших документах или правила, применяемые Binance к вашей учетной записи.
Какое лучшее местоположение сервера для подключения к Binance?
Когда использование VPN разрешено, выберите постоянное местоположение сервера, которое соответствует месту верификации вашей учетной записи Binance и месту, где доступен Binance. Цель — выглядеть скучно и последовательно, а не так, будто ваш вход только что сбежал из международного шпионского триллера. Статический IP Windscribe может помочь в поддержании согласованности, предоставляя вам более стабильный адрес VPN при подключении к этому местоположению, но он не гарантирует, что Binance разрешит трафик VPN или пропустит дополнительные проверки.
Хранит ли Windscribe журналы моей активности на Binance?
Нет. Windscribe не хранит журналы, которые идентифицируют ваши действия в Интернете. Мы не храним вашу историю просмотров, исходный IP-адрес, историю сеансов VPN или посещаемые вами сайты. Мы храним ограниченные данные об использовании сервиса, такие как общий объем пропускной способности, использованный за 30 дней, и метку времени вашей последней активности, чтобы обеспечить соблюдение лимитов бесплатного плана и предотвратить злоупотребления. Простыми словами, мы не знаем, что вы торговали, какие страницы Binance открыли или какая монета эмоционально травмировала вас на этой неделе.
Могу ли я использовать VPN для ботов торговли через API Binance?
Да, но согласованность имеет еще большее значение при доступе по API. Binance рекомендует ограничивать ключи API доверенными IP-адресами. Меняющийся IP VPN может нарушить доступ бота, вызвать сбои запросов или сделать вашу настройку более запутанной, чем нужно. Если вы используете торговлю через API Binance, используйте стабильный IP, разрешите только этот адрес в белом списке, отключите ненужные разрешения и относитесь к ключам API как к заряженному оружию с форматированием JSON. Статический IP Windscribe может помочь обеспечить более постоянный адрес VPN, но он не исправляет небрежную безопасность API или доступ из ограниченных регионов.
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Торгуйте с зашифрованным трафиком, маскированием IP, защитой от утечек и меньшим количеством интернет-странников, кружащих вокруг ваших сессий Binance.