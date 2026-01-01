O Cash App sinaliza ativamente o tráfego básico de VPN porque seus fornecedores de segurança mantêm um enorme catálogo de faixas de IP conhecidas de data centers. Se você consultar seu saldo em Chicago às 9:00 AM e depois fizer login de um servidor em Londres cinco minutos depois, os sistemas deles entram em pânico. Você recebe um bloqueio "Pagamento falhou para sua proteção" antes mesmo de conseguir tocar em enviar.