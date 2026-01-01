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Sim, um VPN para LG TV. Sério.

As LG TVs não permitem apps de VPN nativos, mas isso não quer dizer que seja um beco sem saída. Ponha o Windscribe para rodar na sua LG TV e desbloqueie bibliotecas de streaming do mundo todo direto da sua sala.
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Sim, um VPN para LG TV. Sério.

Sua LG TV não permite VPNs. Veja por quê.

Se você pesquisar na LG Content Store, talvez encontre alguns VPNs. Não se engane: esses não são VPNs de consumidor tradicionais.
As LG Smart TVs rodam o webOS. Diferente do Android TV ou do Fire TV, o webOS é um sistema fechado. A LG não lançou um SDK de VPN público. Em resumo, eles não nos deram (nem a mais ninguém) as ferramentas para criar um app nativo.
Mesmo assim, você ainda pode proteger sua LG TV roteando o tráfego dela pelo Windscribe usando um roteador com VPN, compartilhando um Secure Hotspot do seu computador, plugando uma streaming stick ou usando o Smart DNS.
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Sua LG TV não permite VPNs. Veja por quê.

Configure o Windscribe na LG TV em 5 minutos

A LG construiu um jardim murado em volta do webOS, mas somos bons em pular cercas.

Plugue um Fire Stick ou uma stick Android

  1. Plugue um Fire TV Stick ou uma caixa Android TV na porta HDMI da sua LG.
  2. Instale o app Windscribe direto da loja de apps deles.
  3. Use o Lazy Login em outro aparelho pelo windscribe.com/lazy.
  4. Escolha seu servidor e comece a fazer streaming!

Instalar no seu roteador

  1. Gere uma configuração WireGuard® ou OpenVPN no nosso site (requer um plano Pro).
  2. Envie o arquivo para as configurações do seu roteador (Asus, GL.iNet, DD-WRT, etc.).
  3. Clique em Conectar.
  4. Sua LG TV agora está criptografada automaticamente.

Compartilhar do seu PC

  1. Abra o Windscribe no Windows e vá em Preferências de conexão.
  2. Ative o Secure Hotspot.
  3. Na sua LG TV, vá em Configurações de rede.
  4. Entre na nova rede Wi-Fi que seu PC acabou de criar.
  5. Observação: usuários de macOS podem fazer isso pelo Compartilhamento de internet nativo.

Control D (só desbloqueio geográfico)

  1. Cadastre-se em controld.com (nosso serviço de DNS irmão).
  2. Na sua LG TV, vá em Configurações avançadas de Wi-Fi.
  3. Edite e mude o Servidor DNS para Inserir manualmente.
  4. Digite seus endereços de resolvedor personalizados da Control D.
  5. Reinicie a TV.

Faça streaming do que você realmente quer assistir

A Windscribe foi feita para o motivo número um pelo qual as pessoas realmente compram um VPN: assistir às coisas que não estão disponíveis na sua sala.
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Hulu
HBO Max
Amazon Prime
Peacock
Paramount+
BBC iPlayer
DAZN
e mais

O melhor VPN para LG TV? É o Windscribe!

A LG fez as regras. A gente só está aqui para te ajudar a quebrá-las.

Damos 10 GB de dados de graça

Teste o Windscribe de graça e ganhe 10 GB de dados todo mês. É o suficiente para streaming de cerca de 3 horas de conteúdo em HD enquanto você decide se somos o amor da sua vida.

Temos uma irmã

Se você só quer uma ferramenta de Smart DNS sem o peso da criptografia, esse é o trabalho da nossa irmã. A Control D é um serviço de DNS personalizável criado pela mesma equipe que criou o Windscribe.

Deixamos você pagar pelo que precisa

Se você só quer assistir a um programa britânico de confeitaria, não deveria ter que pagar por servidores em 69+ países. Escolha a única localização que precisa por US$ 1 e adicione dados ilimitados por mais US$ 1.

Só prestamos contas a você

Não prestamos contas a chefões corporativos, não subornamos sites de avaliação nem nos escondemos atrás de alegações de perfeição. Somos autofinanciados, de código aberto e auditados de forma independente.

Por que o Windscribe é o melhor VPN para LG TV

Recursos
Windscribe
6 protocolos de criptografia
Maior alcance de servidores
Mais servidores de 10 Gbps
Bloqueador de anúncios líder do setor
Privacidade: auditada e comprovada em juízo
Obter a Windscribe
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Windscribe
Outras VPNs
6 protocolos de criptografia
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Mais servidores de 10 Gbps
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Privacidade: auditada e comprovada em juízo
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Adorada e confiável por mais de 80 milhões de usuários

Perguntas frequentes sobre VPN para LG TV

Posso instalar o Windscribe diretamente na minha LG TV?

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Não. A LG usa o webOS, que não suporta apps de VPN nativos. Para colocar o Windscribe para funcionar, você vai precisar usar um dos quatro métodos mencionados acima, como a configuração no roteador ou o Smart DNS.

Qual a diferença entre Smart DNS e um VPN?

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O Smart DNS só troca seus endereços DNS para falsificar sua localização para streaming; ele não criptografa seus dados. Um VPN cria um túnel seguro e criptografado para toda a sua conexão. Use a Control D para velocidade e desbloqueio, ou o método do roteador para privacidade total.

Um VPN vai deixar minha LG TV mais lenta?

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Depende da sua configuração. O Smart DNS não tem impacto nenhum na velocidade. Com um roteador, sua velocidade costuma ser limitada pelo processador do roteador (os mais baratos podem ficar no máximo em 50-150 Mbps), enquanto o Secure Hotspot depende do hardware do seu PC.

Meu app de streaming ainda mostra conteúdo local. Por quê?

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Os apps da LG muitas vezes guardam sua região em cache ou a vinculam à sua conta LG. Se um VPN não resolver na hora, tente limpar o cache do app, sair e entrar de novo ou, como último recurso, fazer uma restauração de fábrica na TV.

O Windscribe funciona em LG TVs mais antigas?

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Sim. Funciona com qualquer TV que tenha Wi-Fi pelos métodos de roteador ou Secure Hotspot. Por outro lado, o Smart DNS funciona em quase qualquer modelo rodando webOS 3.0 ou mais novo, desde que as configurações de rede permitam inserir um endereço DNS manualmente.

O Bright VPN da LG Store é o mesmo tipo de VPN que o Windscribe?

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Nem perto. O Bright VPN usa um modelo de proxy residencial, o que significa que eles usam a banda da sua TV para tocar o negócio deles. O Windscribe é um VPN de consumidor tradicional, focado na sua privacidade, e não em vender sua conexão ociosa.
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Coloque o Windscribe na sua LG TV

Não dá para instalar um app de VPN na sua LG TV? Não é um beco sem saída. O Windscribe te dá várias formas de colocar seu VPN para funcionar, para você desbloquear todas as séries que realmente quer assistir.
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"WireGuard" é uma marca registrada de Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.

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