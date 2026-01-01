As LG TVs não permitem apps de VPN nativos, mas isso não quer dizer que seja um beco sem saída. Ponha o Windscribe para rodar na sua LG TV e desbloqueie bibliotecas de streaming do mundo todo direto da sua sala.
Se você pesquisar na LG Content Store, talvez encontre alguns VPNs. Não se engane: esses não são VPNs de consumidor tradicionais.
As LG Smart TVs rodam o webOS. Diferente do Android TV ou do Fire TV, o webOS é um sistema fechado. A LG não lançou um SDK de VPN público. Em resumo, eles não nos deram (nem a mais ninguém) as ferramentas para criar um app nativo.
Mesmo assim, você ainda pode proteger sua LG TV roteando o tráfego dela pelo Windscribe usando um roteador com VPN, compartilhando um Secure Hotspot do seu computador, plugando uma streaming stick ou usando o Smart DNS.
A LG fez as regras. A gente só está aqui para te ajudar a quebrá-las.
Damos 10 GB de dados de graça
Teste o Windscribe de graça e ganhe 10 GB de dados todo mês. É o suficiente para streaming de cerca de 3 horas de conteúdo em HD enquanto você decide se somos o amor da sua vida.
Temos uma irmã
Se você só quer uma ferramenta de Smart DNS sem o peso da criptografia, esse é o trabalho da nossa irmã. A Control D é um serviço de DNS personalizável criado pela mesma equipe que criou o Windscribe.
Deixamos você pagar pelo que precisa
Se você só quer assistir a um programa britânico de confeitaria, não deveria ter que pagar por servidores em 69+ países. Escolha a única localização que precisa por US$ 1 e adicione dados ilimitados por mais US$ 1.
Só prestamos contas a você
Não prestamos contas a chefões corporativos, não subornamos sites de avaliação nem nos escondemos atrás de alegações de perfeição. Somos autofinanciados, de código aberto e auditados de forma independente.
Adorada e confiável por mais de 80 milhões de usuários
Perguntas frequentes sobre VPN para LG TV
Posso instalar o Windscribe diretamente na minha LG TV?
Não. A LG usa o webOS, que não suporta apps de VPN nativos. Para colocar o Windscribe para funcionar, você vai precisar usar um dos quatro métodos mencionados acima, como a configuração no roteador ou o Smart DNS.
Qual a diferença entre Smart DNS e um VPN?
O Smart DNS só troca seus endereços DNS para falsificar sua localização para streaming; ele não criptografa seus dados. Um VPN cria um túnel seguro e criptografado para toda a sua conexão. Use a Control D para velocidade e desbloqueio, ou o método do roteador para privacidade total.
Um VPN vai deixar minha LG TV mais lenta?
Depende da sua configuração. O Smart DNS não tem impacto nenhum na velocidade. Com um roteador, sua velocidade costuma ser limitada pelo processador do roteador (os mais baratos podem ficar no máximo em 50-150 Mbps), enquanto o Secure Hotspot depende do hardware do seu PC.
Meu app de streaming ainda mostra conteúdo local. Por quê?
Os apps da LG muitas vezes guardam sua região em cache ou a vinculam à sua conta LG. Se um VPN não resolver na hora, tente limpar o cache do app, sair e entrar de novo ou, como último recurso, fazer uma restauração de fábrica na TV.
O Windscribe funciona em LG TVs mais antigas?
Sim. Funciona com qualquer TV que tenha Wi-Fi pelos métodos de roteador ou Secure Hotspot. Por outro lado, o Smart DNS funciona em quase qualquer modelo rodando webOS 3.0 ou mais novo, desde que as configurações de rede permitam inserir um endereço DNS manualmente.
O Bright VPN da LG Store é o mesmo tipo de VPN que o Windscribe?
Nem perto. O Bright VPN usa um modelo de proxy residencial, o que significa que eles usam a banda da sua TV para tocar o negócio deles. O Windscribe é um VPN de consumidor tradicional, focado na sua privacidade, e não em vender sua conexão ociosa.
Coloque o Windscribe na sua LG TV
Não dá para instalar um app de VPN na sua LG TV? Não é um beco sem saída. O Windscribe te dá várias formas de colocar seu VPN para funcionar, para você desbloquear todas as séries que realmente quer assistir.