A maioria dos VPNs te deixa mais lento porque usa protocolos mais antigos e pesados como o OpenVPN, que consomem até 20% da CPU limitada de um Fire TV Stick, causando quedas de quadros em 4K e superaquecimento. O Windscribe usa o WireGuard por padrão, um protocolo moderno com um código minúsculo que usa só de 5 a 8% dos ciclos da sua CPU. Essa eficiência garante que o seu hardware fique frio e que a sua conexão continue rápida o bastante para streaming em HD ou até 4K sem buffer. Também leve em conta a lentidão que vem de se conectar a um servidor distante de onde você está. Quanto mais distante o servidor, maior a latência. Então, para velocidades melhores, sempre se conecte ao servidor mais perto de você.