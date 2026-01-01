Windscribe
FeaturesPlansDownloadLog In

Assista de forma mais inteligente com um VPN para Fire TV Stick

O seu provedor vê cada stream. A Amazon registra cada app que você abre. Apps instalados por sideload são um campo minado de privacidade. O Windscribe criptografa o tráfego do seu Fire TV e bloqueia malware no nível do DNS. Seja qual for o seu aparelho Fire TV, a gente te protege.
Baixar para Fire TV
Testar grátis
Assista de forma mais inteligente com um VPN para Fire TV Stick

Tenha o Windscribe no seu Firestick

Siga o nosso processo simples de 3 passos.
1

Baixe o Windscribe

Pesquise por Windscribe no seu Fire TV Stick e instale o app.
2

Faça login com o Lazy Login

Abra o app, escolha Lazy Login e digite o código em windscribe.com/lazy em outro aparelho.
3

Conecte e assista

Escolha uma localização ou toque em Best Location para conectar e começar a assistir.

O seu Fire TV Stick presta contas à Amazon

O seu Fire TV rastreia mais do que o que você assiste. A Amazon registra a atividade dos apps, os comandos de voz e o comportamento de visualização, enquanto o seu provedor pode ver o seu tráfego de streaming e reduzi-lo quando der na telha de te irritar. O Windscribe criptografa esse tráfego e ajuda a impedir que apps instalados por sideload vazem dados em segundo plano.
Um VPN não faz a Amazon esquecer quem você é dentro do Prime Video. Mas ele impede que o seu provedor monte o próprio perfil dos seus hábitos, ajuda a reduzir a perda de velocidade e adiciona privacidade em um aparelho que compartilha um pouco demais por padrão.
O seu Fire TV Stick presta contas à Amazon

Aproveite mais o seu Fire TV Stick com o Windscribe

Bloqueie a sujeira, libere mais conteúdo e mantenha o seu Fire TV Stick rodando liso em HD e 4K sem abrir mão da sua privacidade.

Bloqueie rastreadores em apps de sideload

APKs instalados por sideload e addons do Kodi podem ser campos minados de privacidade. O R.O.B.E.R.T. bloqueia malware e domínios de rastreamento no nível do DNS antes que apps de terceiros consigam enviar dados pelas suas costas.

Assista em 4K com menos lentidão

O hardware do Fire TV Stick não é exatamente um supercomputador. O Windscribe usa protocolos leves como o WireGuard®, que ajudam a manter os streams em 4K suaves sem transformar o seu aparelho em uma torradeira.

Acesse mais bibliotecas de streaming

Pare de se contentar com o seu catálogo local. Acesse Netflix, Disney+, BBC iPlayer e mais bibliotecas globais com facilidade, de onde quer que você esteja, com os nossos servidores em 69+ países e 115+ cidades.

Pague só pelas localizações que você precisa

Pare de pagar pelo acesso a 100 países que você nunca usa. O Build-a-Plan deixa você escolher localizações específicas por US$ 1 cada, então você só paga pelo que realmente precisa.

Proteja todos os seus dispositivos

Uma conta cobre o seu Fire TV Stick, celular, notebook e o resto da casa. A gente não impõe limites de dispositivos (nem no plano gratuito), então você pode continuar criptografado em cada tela.

Faça streaming do que você realmente quer assistir

A Windscribe foi feita para o motivo número um pelo qual as pessoas realmente compram um VPN: assistir às coisas que não estão disponíveis na sua sala.
Netflix
Disney+
Hulu
HBO Max
Amazon Prime
Peacock
Paramount+
BBC iPlayer
DAZN
e mais

Por que o Windscribe é o melhor VPN para Firestick

A gente bloqueia a sujeira que os seus apps de streaming deixam para trás, criptografa o tráfego que o seu provedor adora mexer e deixa você montar um plano em torno dos países de onde você de fato assiste.
Recurso
Windscribe
App Fire TV nativo (Amazon Appstore)
Bloqueio de anúncios e malware no nível do DNS no Fire TV
WireGuard por padrão
Plano gratuito de 10 GB por mês
Build-a-Plan (pague por localização)
Dispositivos ilimitados
Sem e-mail obrigatório
Open source
Obter Windscribe
Recurso
Windscribe
Outros VPNs
App Fire TV nativo (Amazon Appstore)
Bloqueio de anúncios e malware no nível do DNS no Fire TV
WireGuard por padrão
Plano gratuito de 10 GB por mês
Build-a-Plan (pague por localização)
Dispositivos ilimitados
Sem e-mail obrigatório
Open source
Obter Windscribe

Adorada e confiável por mais de 80 milhões de usuários

Perguntas frequentes sobre VPN para Firestick

Existe um VPN gratuito para Firestick?

openclose
Bem… existem VPNs gratuitos, mas você não deveria usá-los. Por sorte para você, o Windscribe oferece um plano gratuito que te dá 10 GB de dados todo mês (se você confirmar o seu e-mail, ou 2 GB se não confirmar) e acesso a servidores em 10 países, incluindo os EUA e o Reino Unido. Diferente dos VPNs gratuitos que vendem os seus dados, a gente nunca vende os seus dados a terceiros e nunca reduz as suas velocidades para te forçar a fazer upgrade. É o plano perfeito para streaming casual e, se você precisar de mais, o nosso Build-a-Plan começa em apenas US$ 3 por mês para dados ilimitados e as localizações Pro da sua escolha. Para obter um VPN para Fire TV, faça upgrade aqui.

Um VPN vai deixar o meu Fire TV Stick mais lento?

openclose
A maioria dos VPNs te deixa mais lento porque usa protocolos mais antigos e pesados como o OpenVPN, que consomem até 20% da CPU limitada de um Fire TV Stick, causando quedas de quadros em 4K e superaquecimento. O Windscribe usa o WireGuard por padrão, um protocolo moderno com um código minúsculo que usa só de 5 a 8% dos ciclos da sua CPU. Essa eficiência garante que o seu hardware fique frio e que a sua conexão continue rápida o bastante para streaming em HD ou até 4K sem buffer. Também leve em conta a lentidão que vem de se conectar a um servidor distante de onde você está. Quanto mais distante o servidor, maior a latência. Então, para velocidades melhores, sempre se conecte ao servidor mais perto de você.

Como instalo um VPN no meu Fire TV Stick?

openclose
Você não precisa mexer com o app Downloader nem com sites de APK duvidosos, porque o Windscribe tem um app nativo na Amazon Appstore oficial. Basta pesquisar por Windscribe na tela inicial do seu Fire TV, baixar o app e abri-lo para começar. Para evitar a dor de cabeça de digitar com o controle remoto, use o nosso recurso Lazy Login para vincular a sua conta com um simples código de seis dígitos a partir do seu celular.

O Windscribe funciona no Firestick V1?

openclose
O hardware original do Fire TV de 2014 é simplesmente velho e fraco demais para lidar com a criptografia exigida pelos aplicativos de VPN modernos. Embora o app Windscribe FireTV funcione em aparelhos FireTV de 2ª geração ou mais novos, incluindo os modelos 4K, 4K Max e Cube, os donos do stick de 1ª geração estão oficialmente sem sorte para apps no aparelho. A sua melhor aposta é instalar o Windscribe no seu roteador, o que protege o stick V1 e todos os outros dispositivos da sua rede de uma vez.

A Amazon consegue ver o que eu assisto com um VPN?

openclose
Mesmo conectado a um VPN, a Amazon ainda consegue ver a sua atividade dentro dos próprios apps dela, como Prime Video ou Freevee, porque você está logado na sua conta Amazon. No entanto, um VPN cega completamente o seu provedor quanto aos seus hábitos de streaming e impede a Amazon de rastrear o que você faz em apps de terceiros ou instalados por sideload fora do ecossistema dela (ou seja, fora do hardware dela). Ele também impede a Inspeção Profunda de Pacotes (DPI), que é o termo chique para o seu provedor bisbilhotando o seu tráfego para reduzir os seus streams.

O Windscribe funciona com o Kodi no Firestick?

openclose
O Windscribe é um favorito dos usuários do Kodi porque criptografa todo o tráfego que sai do Fire TV Stick, garantindo que as suas fontes de streaming fiquem privadas em relação ao seu provedor. O nosso recurso R.O.B.E.R.T. atua no nível do DNS para bloquear rastreadores e malware frequentemente encontrados em addons de terceiros do Kodi antes que eles cheguem ao seu aparelho. Como damos suporte a tráfego P2P na maioria dos servidores pagos, você pode usar qualquer addon ou build sem se preocupar com bloqueios de conexão.

Preciso fazer sideload do Windscribe no Firestick?

openclose
Não é necessário absolutamente nenhum sideload para deixar o Windscribe rodando no seu aparelho Fire TV. A gente mantém um app totalmente otimizado e amigável ao controle remoto diretamente na Amazon Appstore, com instalação em um clique e atualizações automáticas. Isso mantém a sua configuração limpa e segura, já que você não precisa habilitar apps de fontes desconhecidas nem confiar em arquivos APK não verificados da internet só para ter um VPN.

Quantos dados um VPN usa no Firestick?

openclose
Todos os VPNs adicionam uma pequena sobrecarga de dados (normalmente de 5 a 10%) por causa do processo de criptografia que embrulha o seu tráfego em um túnel VPN seguro. Para te dar um exemplo prático, no nosso plano gratuito de 10 GB, você consegue assistir confortavelmente a cerca de quatro a cinco horas de conteúdo em HD ou aproximadamente dez horas de vídeo em definição padrão. Se você é um maratonista pesado de 4K, a nossa opção Build-a-Plan remove completamente o limite de dados para que você possa assistir 24 horas por dia sem ficar olhando um medidor.

O que dá para assistir com o Windscribe no Firestick?

openclose
O Windscribe é testado em campo para desbloquear grandes bibliotecas globais, incluindo Netflix EUA, Reino Unido, Japão e Canadá, além de Disney+, Hulu e BBC iPlayer. O nosso plano gratuito te dá acesso aos nossos servidores em 10 países, enquanto uma conta Pro libera toda a nossa rede de servidores otimizados para streaming em mais de 69 países. A gente atualiza constantemente as nossas faixas de IP para ficar à frente dos bloqueios de VPN, garantindo que você tenha a qualidade 4K que de fato pagou.
All Your Devices
Stars
Planet Left
Star Left

Mais privacidade para cada stream

O seu Fire TV Stick vê muita coisa, e a sua rede também. O Windscribe te ajuda a assistir com mais privacidade e menos interferência, esteja você em casa ou fora.
Obter Windscribe
Planet Right
Star Right
All Your Devices

"WireGuard" é uma marca registrada de Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.

Windscribe
BaixarChangelogPreçosComprar MerchSuporteStatusRecursosCódigo AbertoIndique um AmigoDNS GrátisÉtica e FilosofiaServidores de VPN
Aplicativos
VPN para WindowsVPN para AndroidVPN para MacVPN para LinuxVPN para ChromeVPN para FireTVVPN para FirefoxVPN para Apple TVVPN para MS EdgeVPN para HuaweiVPN para iPhoneVPN para RoteadoresWindscribe F-Droid
Empresa
Sobre NósPrivacidadeTermosVDPTrabalhe ConoscoBlogInformaçõesEquipe
Windscribe logo
YouTube
Reddit
Discord
Twitter
Telegram
Instagram
TikTok
© 2026 Windscribe Limited