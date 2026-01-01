Mesmo conectado a um VPN, a Amazon ainda consegue ver a sua atividade dentro dos próprios apps dela, como Prime Video ou Freevee, porque você está logado na sua conta Amazon. No entanto, um VPN cega completamente o seu provedor
quanto aos seus hábitos de streaming e impede a Amazon de rastrear o que você faz em apps de terceiros ou instalados por sideload fora do ecossistema dela (ou seja, fora do hardware dela). Ele também impede a Inspeção Profunda de Pacotes (DPI), que é o termo chique para o seu provedor bisbilhotando o seu tráfego para reduzir os seus streams.