Dat kan, maar je zou er niets van moeten merken. Een VPN voegt tot 100 ms latency toe, afhankelijk van het protocol en de server waarmee je verbindt. WireGuard is het lichtste protocol en voegt maar 2-10 ms toe, wat voor de meeste bellers onmerkbaar is. Als je basisverbinding al hapert, verbind dan met een server in de buurt en gebruik Split Tunneling zodat alleen je VoIP-app de VPN-tunnel gebruikt.