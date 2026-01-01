Ja, maar ze zullen het weten. De meeste commerciële VPN-IP's komen uit datacenters die recht op openbare blocklists staan. Hoewel de Gebruikersovereenkomst van PayPal anonimiserende proxy's expliciet verbiedt, noemt die VPN's niet bij naam. Ze blokkeren je niet simpelweg omdat je je verkeer versleutelt, maar ze bevriezen je account wel als je virtuele locatie, apparaatvingerafdruk of factuurgegevens elkaar beginnen tegen te spreken.