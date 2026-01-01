Handel Veiliger met Crypto Met een VPN
Versleutel de verbinding tussen je apparaat en je beurs, verberg je echte IP van lokale netwerken en houd je handelsopstelling consistenter als je weg bent van huis.
Door de rechtbank bewezen geen logs
Open source
Betaal met crypto
Servers in 69+ landen
Waarom een VPN gebruiken voor Crypto Handel?
Omdat crypto al riskant genoeg is zonder nog schimmige wifi, ISP-spionage en te voorkomen lekken toe te voegen.
Je Handelt op Openbare Wifi
Airport Wi-Fi, café Wi-Fi, hotel Wi-Fi… ook wel de heilige drie-eenheid van “please steelt mijn login.” Windscribe versleutelt je verbinding, en onze Firewall blokkeert lekken als de VPN uitvalt.
Je Wilt Extra Bescherming Tegen Slechte Domeinen
Nepbeurzen en phishingpagina's zijn overal in crypto. R.O.B.E.R.T. helpt bij het blokkeren van bekende kwaadaardige domeinen voordat ze laden.
Je Wilt Niet Dat Je ISP Meekijkt
Windscribe verpakt je verkeer in een versleutelde VPN-tunnel, zodat je ISP een VPN-verbinding ziet in plaats van een nette lijst met je crypto-tabs.
Wat een VPN Doet en Niet Doet voor Crypto Handelaren
Een VPN voegt privacy toe aan je verbinding, maar maakt crypto niet anoniem.
Gebruik het om de netwerkroute te beschermen: je beursverkeer, de verbindingen van je wallet-app en je browsen van openbare netwerken of spionerende ISP's. Houd de rest van je setup saai en voorzichtig: 2FA, hardware wallets, veilige seedopslag en het volgen van de regels van je beurs en land.
Wat een VPN Doet
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Versleutelt verkeer tussen je apparaat en de VPN-server, wat helpt bij het beschermen van je verbinding wanneer je beurzen, wallet-apps en handelsplatforms gebruikt.
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Verbergt je echte IP-adres door dit te vervangen door het IP van de VPN-server waarmee je verbonden bent.
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Maakt het moeilijker voor je ISP of lokaal netwerk om te zien welke crypto-sites en -diensten je gebruikt.
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Vermindert risico's van openbare wifi door je verkeer te beschermen op netwerken die je absoluut niet moet vertrouwen.
Wat een VPN Niet Doet
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Verbergt je on-chain activiteit voor block explorers, analysebedrijven of iedereen die publieke blockchain-transacties volgt.
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Anonimiseert een KYC-geverifieerde beursaccount die al weet wie je bent, je ID en je betaalmethode.
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Vervangt 2FA, een hardware wallet of veilige seedopslag, omdat een VPN geen magisch veiligheidsdeken is.
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Maakt handel legaal waar het niet is, of overschrijft de regels van beurzen, apps, sancties of lokale regelgeving.
Wij Zijn Hier Om Je Veilig te Houden
Handelen met crypto op wifi van luchthavens, hotels of cafés is niet ideaal. Iemand op hetzelfde netwerk kan proberen verkeer te spioneren, onbeveiligde verbindingen te verstoren of mensen naar nep-loginpagina's te leiden. HTTPS helpt, maar “Gratis_Airport_WiFi_Echt_Een” is nog steeds geen veiligheidsstrategie.
Windscribe versleutelt je verkeer voordat het je apparaat verlaat, zodat lokale netwerkspionnen versleuteld VPN-verkeer zien in plaats van de sites en apps die je gebruikt.
- Houd beurszittingen beveiligd op netwerken die je niet controleert.
- Verminder het risico op lokale spionage voordat je verkeer het laptop of telefoon verlaat.
- Combineer VPN-bescherming met bladwijzers, 2FA en zorgvuldige wallethygiëne; de tunnel helpt, maar kan een seedphrase die in een nepwalletpagina is ingevoerd niet redden.
Jij Handelt. Wij Beschermen de Tunnel.
Houd je beursverkeer versleuteld, privé en moeilijker te verstoren.
Wij Houden Geen Logs Bij
Iedereen kan 'geen logs beleid' op een homepage typen. Wij hebben het daadwerkelijk bewezen via onafhankelijke derde partij audits en rechtbankzaken.
Wij Hebben een Veiligheidsmechanisme
Als je VPN-verbinding midden in een handel wegvalt, blokkeert Windscribe's Firewall verkeer buiten de tunnel. Het faalt gesloten in plaats van je echte IP te laten dwalen in je beursessie met een naamkaartje.
Wij Versleutelen Je Verbinding
Windscribe gebruikt sterke moderne encryptie over protocollen. Vertaling: je handelsverkeer wordt omhuld met serieuze cryptografische pantser, geen nieuwsgierige Halloween cape.
Wij Blokkeren Scams & Phishing Sites
Crypto phishing is geïndustrialiseerd. Onze server-side blocker, R.O.B.E.R.T., onderschept kwaadaardige wallet-drainers en nepdomeinen op de DNS-laag voordat je browser ze kan laden.
Wij Zijn Volledig Transparant
Propriëtaire VPN-apps dwingen je tot blind vertrouwen en gevoel. Onze client-apps zijn open source en beschikbaar op GitHub, zodat mensen de code kunnen inspecteren in plaats van alleen een glanzende landingspagina te vertrouwen.
Hoe Gebruik Je Windscribe voor Crypto Handel
Beveilig je handelsverbinding met Windscribe in 3 stappen.
Stap 1
Verbinden met Je KYC-Land
Kies een Windscribe-server in het land dat overeenkomt met je geverifieerde beursaccount.
Stap 2
Schakel de Firewall In
Ga naar Instellingen → Verbinding → Firewall → Altijd Aan om te helpen VPN-lekken te voorkomen.
Stap 3
Activeer R.O.B.E.R.T.-Bescherming
Ga naar Instellingen → R.O.B.E.R.T. en schakel Phishing- en Malwareblokkering in.
We Houden Van Crypto. Betaal Ons Met Crypto.
Betaal voor Windscribe Pro met Bitcoin, Ethereum, Monero en andere ondersteunde cryptocurrencies.
Betalen met crypto houdt je VPN-abonnement van je bankafschrift en elimineert één echte naam betaalspoor. Je account heeft nog steeds een gebruikersnaam, maar je bank hoeft geen voorste rij zitplaats te hebben.
Ondersteunde Crypto Betalingen
Beschikbaarheid kan veranderen naarmate betalingskanalen veranderen.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Lightning (BTC.LN)
Bitcoin Cash (BCH)
Litecoin (LTC)
Velas EVM (VLX)
BF Token (BFT)
BitTorrent (BTT.TRC20)
Dash (DASH)
DigiByte (DGB)
Dogecoin (DOGE)
Ethereum (ETH)
Ethereum Classic (ETC)
Firo (FIRO)
PIVX (PIVX)
Qtum (QTUM)
Ravencoin (RVN)
SHIBA INU (SHIB/ERC20)
Solana (SOL)
Syscoin (SYS)
TRON (TRX)
USD Coin (USDC/ERC20)
NEM (XEM)
Monero (XMR)
VERGE (XVG)
ZCash (ZEC)
Horizen (ZEN)
Veelgestelde Vragen
Is het legaal om een VPN te gebruiken voor crypto handel?
In veel landen wel. Een VPN is een privacytool, geen misdaadknop. Maar VPN-wetten, crypto-regels, sancties en beursbeleid verschillen afhankelijk van waar je bent. Een VPN maakt ook niet automatisch illegaal handelen, belastingontduiking, sanctieovertredingen of het breken van beursregels legaal. Legaal bezitten betekent niet legaal gebruiken voor onzin.
Word ik geblokkeerd van Binance, Coinbase of Kraken omdat ik een VPN gebruik?
Misschien. Een VPN op zichzelf is niet altijd het probleem. Het verdacht lijken is het probleem: inloggen vanuit vijf landen in één week, toegang krijgen tot een beurs uit een verboden regio, of een locatie gebruiken die niet overeenkomt met je geverifieerde accountgegevens. Veel beurzen gebruiken locatie, IP-reputatie, apparaatsignalen, KYC-gegevens en compliance-regels om te beslissen of ze extra controles moeten toevoegen, toegang beperken of activiteiten bevriezen. De minst vreemde setup is simpel: volg de regels van je beurs, gebruik geen VPN om beperkte regio's te omzeilen, en gebruik een consistente locatie wanneer het gebruik van een VPN is toegestaan. Een Windscribe Statisch IP kan helpen met consistentie, maar het is geen gouden ticket voorbij beurscompliance.
Kan ik een gratis VPN gebruiken voor crypto handel?
Technisch gezien wel, maar vertrouw geen willekeurige gratis VPN met je crypto-activiteiten alleen omdat deze een blauw schildicoon en een verdacht vrolijke mascotte heeft. Het gratis plan van Windscribe is anders: je krijgt standaard 2 GB/maand, of tot 10 GB/maand als je je e-mail bevestigt. Dat is genoeg om je portfolio onderweg te controleren. Voor intensiever handelen of Statische IP's maakt Pro meer zin.
Heb ik een toegewijd of statisch IP nodig voor crypto handel?
Het is niet verplicht, maar een Statisch IP kan het leven makkelijker maken als je vaak handelt of afhankelijk bent van diensten die constante IP-wijzigingen niet waarderen. Standaard VPN-verbindingen kunnen door verschillende gedeelde IP's roteren, wat extra inlogcontroles kan triggeren. Een Windscribe Statisch IP geeft je een consistentere VPN-adres wanneer je verbonden bent met die locatie. Het kan helpen om meldingen van 'nieuwe login vanuit mysterieplaneet' te verminderen, maar het garandeert niet dat een beurs het VPN-verkeer zal vertrouwen, toestaan of negeren.
Welke serverlocatie moet ik kiezen voor crypto handel?
Wanneer het gebruik van een VPN is toegestaan, kies dan een consistente serverlocatie die overeenkomt met waar je beursaccount is geverifieerd en waar het platform toegang toestaat. Het doel is niet om te doen alsof je een internationale man van mysterie bent. Het doel is om er niet uit te zien alsof je account voor de lunch door zes landen is geteleporteerd.
Bewaarthert Windscribe logs van mijn crypto handelsactiviteit?
Nee. Ons geen-logs beleid is onafhankelijk gecontroleerd en geverifieerd door externe professionals. We slaan je browsegeschiedenis, IP-tijdstempels of DNS-queries niet op. We documenteren openlijk de minimale metadata die we bewaren voor basisserveroperatie en eerlijke gebruikshandhaving, specifiek je gebruikersnaam, je account-e-mail als je ervoor koos om deze te verstrekken, en het totale aantal overgedragen bytes in een rollende 30-daagse periode. Als je ons niet gelooft, bekijk dan ons Transparantierapport.
Moet ik een VPN gebruiken voor crypto handel tijdens het reizen?
Ja, maar gebruik het voor consistentie, niet om de regels te breken. Openbare netwerken in hotels, luchthavens en cafés zijn primaire doelen voor verbindingsovername, wat precies is waar een VPN uitblinkt. Gebruik echter niet reizen als excuus om tussen willekeurige landen te springen. Als je beursaccount in de VS is geverifieerd, verbind dan met een Amerikaanse server terwijl je weg bent. Je digitale locatie veranderen naar een nieuw land telkens wanneer je aan boord stapt, is een snelle weg naar het activeren van geautomatiseerde beveiligingsbevriezingen. Onthoud gewoon: gebruik geen VPN om toegang te krijgen tot je account vanuit een beperkte regio waar je wettelijk verboden bent om te handelen.
Maakt een VPN crypto handel anoniem?
Niet eens in de buurt. Een VPN verbergt je IP-adres voor lokale spionnen en verandert wat je beurs logt, maar heeft geen invloed op blockchain transparantie, de interne gegevens van je beurs, je KYC-gegevens of je belastingverplichtingen. Het biedt netwerkprivacy, geen financiële onzichtbaarheid. Als een VPN-provider beweert dat hun software je crypto-transacties volledig ontraceerbaar maakt, verkoopt hij je een fantasie om je te laten klikken op een abonnementsknop.
Moet ik een VPN gebruiken met crypto wallets en DeFi apps?
Het is een solide gewoonte om je IP-blootstelling te verminderen. Wanneer je verbonden bent met gedecentraliseerde beurzen, portfolio trackers of blockchain nodes, zendt je je netwerkadres uit; een VPN houdt dit verborgen. Wat het niet zal doen, is je redden van basale gebruikersfouten. Een VPN kan geen kwaadaardige smart contract stoppen, een nep-token goedkeuring blokkeren of een seedphrase beschermen die je per ongeluk in een phishingpagina hebt ingevoerd. Gebruik het om je netwerkverbinding te beveiligen, maar combineer dit met standaard OpSec: bladwijzers voor je handelslinks, dubbelcheck elke contractinteractie en houd je sleutels offline.
Haal Windscribe Voor Crypto Handel
Versleutel je verbinding, verberg je IP en maak je beursinlogpogingen veiliger op de netwerken die je niet vertrouwt.