Het is een solide gewoonte om je IP-blootstelling te verminderen. Wanneer je verbonden bent met gedecentraliseerde beurzen, portfolio trackers of blockchain nodes, zendt je je netwerkadres uit; een VPN houdt dit verborgen. Wat het niet zal doen, is je redden van basale gebruikersfouten. Een VPN kan geen kwaadaardige smart contract stoppen, een nep-token goedkeuring blokkeren of een seedphrase beschermen die je per ongeluk in een phishingpagina hebt ingevoerd. Gebruik het om je netwerkverbinding te beveiligen, maar combineer dit met standaard OpSec: bladwijzers voor je handelslinks, dubbelcheck elke contractinteractie en houd je sleutels offline.