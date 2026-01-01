Dat kan, of op zijn minst het kan signalen herkennen die lijken op VPN-gebruik. Beurzen kunnen zaken als IP-reputatie, locatieveranderingen, apparaatsignalen, accountgeschiedenis, KYC-gegevens en inloggedrag gebruiken om te bepalen of iets riskant lijkt. Een VPN-server die vandaag werkt, kan morgen gemarkeerd worden. Daarom is de slimme zet niet 'een magische server vinden'. Het is het volgen van de regels van Binance, het vermijden van beperkte regio's en het consistent houden van uw verbinding wanneer het gebruik van een VPN is toegestaan.