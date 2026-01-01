Ja, een VPN voor LG TV. Echt waar.

LG TV's staan geen native VPN-apps toe, maar dat betekent niet dat het een doodlopende weg is. Krijg Windscribe werkend op je LG TV en ontgrendel wereldwijde streamingbibliotheken vanuit je woonkamer.
Je LG TV staat geen VPN's toe. Hier is waarom.

Als je in de LG Content Store zoekt, vind je misschien een paar VPN's. Laat je niet foppen: dat zijn geen traditionele consumenten-VPN's.
LG Smart TV's draaien webOS. Anders dan Android TV of Fire TV is webOS een gesloten systeem. LG heeft geen openbare VPN-SDK uitgebracht. Kortom, ze hebben ons (of wie dan ook) niet de tools gegeven om een native app te bouwen.
Toch kun je je LG TV beschermen door het verkeer ervan via Windscribe te routeren met een router met VPN, door een Secure Hotspot vanaf je computer te delen, door een streaming stick aan te sluiten of door Smart DNS te gebruiken.
Stel Windscribe in op LG TV in 5 minuten

LG bouwde een ommuurde tuin rond webOS, maar wij zijn goed in over hekken klimmen.

Sluit een Fire Stick of Android-stick aan

  1. Sluit een Fire TV Stick of Android TV-box aan op de HDMI-poort van je LG.
  2. Installeer de Windscribe-app rechtstreeks uit hun app-store.
  3. Gebruik Lazy Login op een ander apparaat via windscribe.com/lazy.
  4. Kies je server en begin met streamen!

Installeren op je router

  1. Genereer een WireGuard®- of OpenVPN-configuratie op onze site (vereist een Pro-abonnement).
  2. Upload het bestand naar de instellingen van je router (Asus, GL.iNet, DD-WRT, enz.).
  3. Klik op Verbinden.
  4. Je LG TV is nu automatisch versleuteld.

Delen vanaf je pc

  1. Open Windscribe op Windows en ga naar Verbindingsvoorkeuren.
  2. Zet Secure Hotspot aan.
  3. Ga op je LG TV naar de netwerkinstellingen.
  4. Sluit je aan op het nieuwe wifinetwerk dat je pc net heeft aangemaakt.
  5. Let op: macOS-gebruikers kunnen dit doen via de native internetdeling.

Control D (alleen geo-deblokkering)

  1. Meld je aan op controld.com (onze zuster-DNS-dienst).
  2. Ga op je LG TV naar de geavanceerde wifi-instellingen.
  3. Bewerk en wijzig de DNS-server naar Handmatig invoeren.
  4. Voer je aangepaste Control D-resolveradressen in.
  5. Herstart de tv.

Stream wat je echt wilt kijken

Windscribe is gebouwd voor de allerbelangrijkste reden waarom mensen echt een VPN kopen: kijken wat niet beschikbaar is in hun woonkamer.
Netflix
Disney+
Hulu
HBO Max
Amazon Prime
Peacock
Paramount+
BBC iPlayer
DAZN
en meer

De beste VPN voor LG TV? Dat is Windscribe!

LG maakte de regels. Wij zijn er alleen om je te helpen ze te breken.

Wij geven je 10 GB aan data gratis

Probeer Windscribe gratis en krijg elke maand 10 GB aan data. Dat is genoeg voor zo'n 3 uur HD-content streamen terwijl je beslist of wij De Ware zijn.

We hebben een zus

Wil je alleen een Smart DNS-tool zonder de versleutelingsoverhead, dan is dat het werk van onze zus. Control D is een aanpasbare DNS-dienst, gebouwd door hetzelfde team dat Windscribe heeft gemaakt.

Wij laten je betalen voor wat je nodig hebt

Als je alleen een Britse bakshow wilt kijken, zou je niet hoeven betalen voor servers in 69+ landen. Kies de ene locatie die je nodig hebt voor 1 $ en voeg onbeperkte data toe voor nog eens 1 $.

Wij leggen alleen aan jou verantwoording af

We leggen geen verantwoording af aan bedrijfsbazen, kopen geen reviewsites om en verschuilen ons niet achter perfectieclaims. We zijn zelfgefinancierd, open source en onafhankelijk geaudit.

Waarom Windscribe de beste VPN voor LG TV is

Functies
Windscribe
Andere VPN's
6 versleutelingsprotocollen
Het breedste serverbereik
De meeste 10 Gbps-servers
Toonaangevende ad-blocker
Privacy: geaudit en in de rechtbank bewezen
Windscribe halen

Geliefd en vertrouwd door meer dan 80 miljoen gebruikers

Veelgestelde vragen over VPN voor LG TV

Kan ik Windscribe rechtstreeks op mijn LG TV installeren?

Nee. LG gebruikt webOS, dat geen native VPN-apps ondersteunt. Om Windscribe werkend te krijgen, moet je een van de vier hierboven genoemde methoden gebruiken, zoals een routeropzet of Smart DNS.

Wat is het verschil tussen Smart DNS en een VPN?

Smart DNS wisselt alleen je DNS-adressen om je locatie voor streaming te spoofen; het versleutelt je data niet. Een VPN maakt een veilige, versleutelde tunnel voor je hele verbinding. Gebruik Control D voor snelheid en deblokkering, of de routermethode voor volledige privacy.

Vertraagt een VPN mijn LG TV?

Dat hangt af van je opzet. Smart DNS heeft nul impact op de snelheid. Met een router wordt je snelheid meestal beperkt door de processor van de router (goedkope kunnen blijven steken op 50-150 Mbps), terwijl Secure Hotspot afhangt van de hardware van je pc.

Mijn streamingapp toont nog steeds lokale content. Waarom?

LG-apps cachen vaak je regio of koppelen die aan je LG-account. Als een VPN het niet meteen oplost, probeer dan de cache van de app te wissen, uit en weer in te loggen of, als laatste redmiddel, een fabrieksreset op de tv uit te voeren.

Werkt Windscribe op oudere LG TV's?

Ja. Het werkt met elke tv die wifi heeft via de router- of Secure Hotspot-methoden. Smart DNS werkt daarentegen op vrijwel elk model met webOS 3.0 of nieuwer, zolang de netwerkinstellingen je toelaten een DNS-adres handmatig in te voeren.

Is de Bright VPN in de LG Store hetzelfde type VPN als Windscribe?

Bij lange na niet. Bright VPN gebruikt een residentieel proxymodel, wat betekent dat ze de bandbreedte van je tv gebruiken om hun bedrijf te laten draaien. Windscribe is een traditionele consumenten-VPN die zich richt op je privacy, niet op het verkopen van je inactieve verbinding.
"WireGuard" is een geregistreerd handelsmerk van Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.

