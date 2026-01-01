Als je in de LG Content Store zoekt, vind je misschien een paar VPN's. Laat je niet foppen: dat zijn geen traditionele consumenten-VPN's.
LG Smart TV's draaien webOS. Anders dan Android TV of Fire TV is webOS een gesloten systeem. LG heeft geen openbare VPN-SDK uitgebracht. Kortom, ze hebben ons (of wie dan ook) niet de tools gegeven om een native app te bouwen.
Toch kun je je LG TV beschermen door het verkeer ervan via Windscribe te routeren met een router met VPN, door een Secure Hotspot vanaf je computer te delen, door een streaming stick aan te sluiten of door Smart DNS te gebruiken.
Geliefd en vertrouwd door meer dan 80 miljoen gebruikers
Veelgestelde vragen over VPN voor LG TV
Kan ik Windscribe rechtstreeks op mijn LG TV installeren?
Nee. LG gebruikt webOS, dat geen native VPN-apps ondersteunt. Om Windscribe werkend te krijgen, moet je een van de vier hierboven genoemde methoden gebruiken, zoals een routeropzet of Smart DNS.
Wat is het verschil tussen Smart DNS en een VPN?
Smart DNS wisselt alleen je DNS-adressen om je locatie voor streaming te spoofen; het versleutelt je data niet. Een VPN maakt een veilige, versleutelde tunnel voor je hele verbinding. Gebruik Control D voor snelheid en deblokkering, of de routermethode voor volledige privacy.
Vertraagt een VPN mijn LG TV?
Dat hangt af van je opzet. Smart DNS heeft nul impact op de snelheid. Met een router wordt je snelheid meestal beperkt door de processor van de router (goedkope kunnen blijven steken op 50-150 Mbps), terwijl Secure Hotspot afhangt van de hardware van je pc.
Mijn streamingapp toont nog steeds lokale content. Waarom?
LG-apps cachen vaak je regio of koppelen die aan je LG-account. Als een VPN het niet meteen oplost, probeer dan de cache van de app te wissen, uit en weer in te loggen of, als laatste redmiddel, een fabrieksreset op de tv uit te voeren.
Werkt Windscribe op oudere LG TV's?
Ja. Het werkt met elke tv die wifi heeft via de router- of Secure Hotspot-methoden. Smart DNS werkt daarentegen op vrijwel elk model met webOS 3.0 of nieuwer, zolang de netwerkinstellingen je toelaten een DNS-adres handmatig in te voeren.
Is de Bright VPN in de LG Store hetzelfde type VPN als Windscribe?
Bij lange na niet. Bright VPN gebruikt een residentieel proxymodel, wat betekent dat ze de bandbreedte van je tv gebruiken om hun bedrijf te laten draaien. Windscribe is een traditionele consumenten-VPN die zich richt op je privacy, niet op het verkopen van je inactieve verbinding.
Zet Windscribe op je LG TV
Kun je geen VPN-app op je LG TV installeren? Het is geen doodlopende weg. Windscribe geeft je meerdere manieren om je VPN werkend te krijgen, zodat je alle series kunt ontgrendelen die je echt wilt kijken.