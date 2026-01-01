Utilisez Cash App Partout avec un VPN
Vous voyagez hors des États-Unis ? Windscribe vous fournit une adresse IP américaine sécurisée depuis n'importe où sur Terre, afin que vous puissiez payer vos amis au lieu de fixer des écrans d'erreur.
Politique sans journaux prouvée par les tribunaux
Open source
Serveurs dans plus de 69 pays
Cash App fonctionne-t-il avec un VPN ?
Oui, mais ce n'est plus aussi simple que d'appuyer sur un interrupteur.
Cash App signale activement le trafic VPN de base car ses fournisseurs de sécurité maintiennent un catalogue massif des plages d'adresses IP de centres de données connues. Si vous vérifiez votre solde à Chicago à 9h00, puis que vous vous connectez depuis un serveur à Londres cinq minutes plus tard, leurs systèmes paniquent. Vous recevez un blocage « Paiement échoué pour votre protection » avant même d'avoir pu envoyer.
Pour Cash App, la vitesse brute et le nombre total de serveurs sont des métriques inutiles. Vous n'avez pas besoin de plus de serveurs. Vous avez juste besoin d'une adresse IP qui ressemble à une connexion domestique normale.
Emplacement de l'IP
Dallas, États-Unis
correspond
Pays du compte
États-Unis
correspond
Ville de connexion habituelle
Dallas
correspond
Saut en cinq minutes
Londres
bloqué
Le point : ne soyez pas invisible. Soyez cohérent. Cash App est moins sensible lorsque votre IP, votre compte et votre historique de connexion racontent la même histoire.
Pourquoi choisir Windscribe pour Cash App
Parce que si d'autres VPN vous font expulser par la sécurité numérique, nous savons comment se fondre dans la masse.
Obtenez une IP Statique Résidentielle
Les VPN standards utilisent des fermes de serveurs évidentes. Nos IP Statiques Résidentielles sont louées auprès de véritables fournisseurs d'accès Internet résidentiels, ce qui fait que votre connexion ressemble à un Wi-Fi domestique normal pour éviter les signaux de fraude.
Se fondre encore mieux
Certaines applications peuvent détecter des schémas de trafic VPN reconnaissables. Le protocole Stealth de Windscribe fait ressembler votre connexion à du trafic HTTPS normal, ce qui peut réduire les signaux VPN évidents et améliorer la compatibilité dans certains cas.
Accédez à un réseau massif
Évitez la foule des serveurs. Nous vous offrons une couverture physique dans plus de 69 pays et 120 villes, y compris de nombreux emplacements américains, afin que vous puissiez toujours vous connecter près de chez vous.
Quand avez-vous vraiment besoin de nous
Que vous combattiez activement les blocages de localisation ou que vous essayiez simplement de sécuriser votre empreinte numérique.
Vous êtes un résident américain voyageant à l'étranger
Coincé à l'étranger pendant que votre colocataire réclame le loyer ? Connectez-vous à un serveur Windscribe près de votre ville natale. Le changement de localisation déclenche des signaux de fraude, alors choisissez une ville et tenez-vous-y.
Votre compte est constamment signalé arbitrairement
Fatigué des vérifications d'identité aléatoires ? Votre FAI pourrait faire pivoter les IP trop rapidement. Passez à Pro et ajoutez une IP Statique Partagée pour une IP immuable dans l'un de nos centres américains, ou utilisez notre fonctionnalité de épinglage d'IP pour maintenir votre IP constante.
Comment utiliser Windscribe avec Cash App (sans être signalé)
Gardez votre histoire numérique droite en 3 étapes rapides.
Étape 1
Connectez-vous à un serveur américain
Pour de meilleurs résultats, choisissez une ville la plus proche de celle où vous vous connectez habituellement chez vous.
Étape 2
Verrouillez une IP Statique Résidentielle
Routez via une connexion domestique immuable via nos centres américains résidentiels pour contourner les listes noires des centres de données commerciaux.
Étape 3
Déguisez votre trafic
Changez le protocole de connexion en Stealth dans vos préférences d'application pour masquer la signature de trafic VPN sous forme de trafic web ordinaire.
Où nous mettons les limites
Nous sommes bons, mais nous ne faisons pas de magie. Windscribe ne peut pas vous aider à contourner ces trois limitations strictes.
Créer un compte américain sans pièce d'identité américaine
Un VPN vous amène jusqu'à l'écran de téléchargement de l'application. Mais l'inscription nécessite un numéro de sécurité sociale, un numéro de téléphone et un compte bancaire américains. Si vous n'avez pas de liens avec les États-Unis, utilisez plutôt un service de transfert d'argent.
Utiliser des VPN pour le trading de Bitcoin
Les conditions de monnaie virtuelle de Cash App interdisent explicitement d'obscurcir votre adresse IP. Si vous tradez des cryptos derrière un VPN, vous violez leurs conditions et risquez un gel de compte permanent à leur discrétion.
Récupérer un compte banni
Si Cash App a déjà suspendu votre compte pour activité suspecte, changer votre adresse IP ne vous sauvera pas. Le signal de fraude est lié de manière permanente à votre identité, et non à votre connexion Internet.
Foire aux questions
Pourquoi Cash App dit-il « Paiement échoué pour votre protection » ?
Le système de fraude a signalé quelque chose d'suspect, généralement un serveur VPN générique, un changement de localisation inattendu ou un saut rapide entre villes. Pour corriger cela, essayez de passer à une IP résidentielle propre, assurez-vous que votre vérification d'identité de compte est à jour et réessayez le paiement.
Est-ce légal d'utiliser un VPN avec Cash App ?
C’est entièrement légal aux États-Unis, mais cela se situe dans une zone grise des règles de Cash App. Même si les paiements pair-à-pair classiques peuvent simplement déclencher des filtres anti-fraude automatisés, les conditions relatives à la monnaie virtuelle de Cash App interdisent explicitement de masquer votre IP pour les fonctionnalités Bitcoin, ce qui peut entraîner la suspension du compte.
Puis-je utiliser Cash App dans d'autres pays ?
Non, Cash App ne fonctionne qu'aux États-Unis. Bien que votre carte Cash physique fonctionne pour les achats au détail dans la plupart des pays du monde, l'accès à l'application elle-même nécessite un compte américain vérifié et une connexion Internet américaine correspondante.
Quelle est la différence entre une IP résidentielle et une IP VPN normale ?
Les IP VPN normales appartiennent à des centres de données commerciaux, que les fournisseurs de sécurité de Cash App peuvent identifier et mettre sur liste noire. Une IP résidentielle est louée auprès d'un véritable fournisseur de services Internet domestique, ce qui fait ressembler votre connexion à un Wi-Fi domestique standard en toute confiance pour les filtres anti-fraude.
Le plan gratuit de Windscribe fonctionnera-t-il pour Cash App ?
Oui. Notre niveau gratuit inclut l'accès à plusieurs serveurs américains et fournit jusqu'à 10 Go de données mensuelles avec un e-mail confirmé, ce qui est suffisant pour des vérifications rapides. Pour les voyages fréquents ou à long terme, passer à Pro et ajouter un supplément d'IP Statique Résidentielle vous donne la réputation domestique permanente nécessaire pour réduire les blocages de paiement.
Cash App voit-il que j'utilise un VPN ?
Si vous utilisez un VPN commercial standard, presque certainement. Windscribe contrecarre cela avec le protocole Stealth pour masquer la signature du trafic VPN, combiné à des IP Statiques Résidentielles qui éliminent l'indice évident d'une adresse réseau de centre de données.
Puis-je utiliser Cash App en voyageant à l'étranger ?
Oui, à condition que vous ayez déjà un compte américain vérifié. Avant d'ouvrir l'application, connectez-vous à un serveur Windscribe américain proche de votre ville natale, effectuez vos transactions et restez sur ce même serveur pendant toute la session pour éviter les alertes de vélocité.
Obtenez Windscribe pour Cash App
Arrêtez de vous battre avec les blocages de localisation. Sécurisez votre connexion, obtenez une IP résidentielle et faites circuler votre argent depuis n'importe où sur Terre.