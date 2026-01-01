Cash App signale activement le trafic VPN de base car ses fournisseurs de sécurité maintiennent un catalogue massif des plages d'adresses IP de centres de données connues. Si vous vérifiez votre solde à Chicago à 9h00, puis que vous vous connectez depuis un serveur à Londres cinq minutes plus tard, leurs systèmes paniquent. Vous recevez un blocage « Paiement échoué pour votre protection » avant même d'avoir pu envoyer.