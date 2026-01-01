|Si ta Sony TV est…
|Méthode de configuration
Une Bravia de 2021 ou plus récente (Bravia 2, 3, 5, 7, 8, 9, A95L, X90L, etc.) tourne sous Google TV
Utilise le Play Store.
Une Sony Bravia de 2015 à 2020 tourne sous Android TV (souvent sous Android 10 ou 11)
Utilise le Play Store.
Une Sony Bravia d'avant 2015 tourne sous Sony Internet TV (pas de Play Store)
Utilise un routeur, Secure Hotspot ou le DNS Control D.
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