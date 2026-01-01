Windscribe
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Un VPN pour Sony TV. Gratuit, rapide, sur le Play Store.

Oui, mettre un VPN sur ta Sony TV est possible. Windscribe a une app Android TV native pour Sony Bravia, Google TV et d'autres smart TV Sony compatibles. Et sinon ? On a des solutions de contournement.
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Un VPN pour Sony TV. Gratuit, rapide, sur le Play Store.

Lance Windscribe sur ta smart TV

Suis notre processus simple en 3 étapes.
1

Récupère l'app

Télécharge Windscribe depuis Google Play sur ta Sony TV.
2

Installe l'app

Suis les instructions pour installer l'app VPN.
3

Connecte-toi avec Lazy Login

On affiche un code sur la TV, tu te connectes sur ton téléphone, puis tu touches Connexion.

Toutes les Sony TV ne se valent pas

…mais tu peux faire tourner Windscribe sur toutes. Certaines Sony TV tournent sous Google TV. D'autres sous Android TV. Certaines n'aiment pas les boutiques d'applis. Ta configuration dépend de l'époque de la Sony TV que tu as sous la main.
Si ta Sony TV est…Méthode de configuration
Une Bravia de 2021 ou plus récente (Bravia 2, 3, 5, 7, 8, 9, A95L, X90L, etc.) tourne sous Google TV
Utilise le Play Store.
Une Sony Bravia de 2015 à 2020 tourne sous Android TV (souvent sous Android 10 ou 11)
Utilise le Play Store.
Une Sony Bravia d'avant 2015 tourne sous Sony Internet TV (pas de Play Store)
Utilise un routeur, Secure Hotspot ou le DNS Control D.

Ancien modèle de Sony TV ? Lance Windscribe quand même

Pas de Play Store ? Agaçant. Pas fatal. Voici quatre façons de faire tourner Windscribe sur ta vieille Sony TV.

Installer l'APK par sideload

  1. Télécharge l'APK Windscribe pour Android TV.
  2. Mets-le sur une clé USB et branche-la à ta TV.
  3. Ouvre une app de gestion de fichiers sur ta Sony TV.
  4. Trouve et lance l'APK.
  5. Confirme l'installation, connecte-toi et… te voilà en ligne !

Secure Hotspot

  1. Lance l'app Windscribe sur un PC Windows.
  2. Active Secure Hotspot dans les paramètres de l'app.
  3. Sur ta Sony TV, va dans les paramètres réseau.
  4. Recherche le Wi-Fi.
  5. Connecte-toi au nouveau hotspot de ton ordinateur.

Configurer sur ton routeur

  1. Connecte-toi au panneau d'administration de ton routeur compatible.
  2. Récupère les fichiers de configuration OpenVPN ou WireGuard® depuis ton compte Windscribe.
  3. Téléverse les identifiants dans la section client VPN de ton routeur.
  4. Connecte ta Sony TV à ton Wi-Fi domestique.
  5. Cette option est réservée aux utilisateurs payants.

DNS Control D

  1. Rends-toi sur Control D et récupère tes adresses DNS uniques.
  2. Va dans Paramètres de la Sony TV > Réseau > Avancé > Paramètres IP.
  3. Passe de DHCP à Statique.
  4. Saisis nos IP DNS.
  5. Redémarre ta TV et commence à streamer.

Le meilleur VPN pour Sony TV ? C'est nous !

Windscribe te permet de streamer, naviguer et passer d'une app à l'autre sur ta Sony TV sans vitesses lentes, sans limites d'appareils ridicules et sans taper ton mot de passe à la télécommande.

10 Go gratuits chaque mois

Essaie Windscribe sur ta Sony TV avant de nous verser le moindre majestueux dollar. Tu reçois 10 Go de données gratuites chaque mois. Aucune carte bancaire requise.

Lazy Login

Ta TV affiche un code. Tu le saisis sur ton téléphone. C'est tout. Pas besoin de taper e-mails et mots de passe à la télécommande. On sait que c'est super frustrant.

Appareils illimités

Utilise un seul compte Windscribe sur ta Sony TV, ton téléphone, ton ordinateur portable, ta tablette et tout ce qui a un accès à internet. On ne compte pas tes appareils.

Des serveurs dans le monde entier

Accède au réseau de Windscribe dans 69+ pays et 115+ villes, pour streamer depuis plus d'emplacements.

Streaming rapide

Windscribe utilise WireGuard pour des connexions rapides et légères, capables de gérer le streaming 4K sans transformer ta Sony TV en sanctuaire du chargement.

Tes plateformes de streaming préférées

On garde les IP de nos serveurs fraîches pour que Netflix, BBC iPlayer, Disney+ et d'autres plateformes capricieuses risquent moins de piquer une crise.

Regarde ce que tu veux vraiment voir

Windscribe est conçu pour la première raison qui pousse vraiment les gens à prendre un VPN : regarder ce qui n'est pas disponible dans leur salon.
Netflix
Disney+
Hulu
HBO Max
Amazon Prime
Peacock
Paramount+
BBC iPlayer
DAZN
et plus

Approuvé et apprécié par plus de 80 millions d’utilisateurs

Pourquoi Windscribe est le meilleur VPN pour Sony TV

Windscribe offre aux propriétaires de Sony TV bien plus qu'une simple fiche d'application : données gratuites, appareils illimités, outils de confidentialité, options de configuration flexibles et une couverture de serveurs pour streamer depuis plus d'endroits.
Fonctionnalités
Windscribe
App Android TV native pour Sony TV
Serveurs dans 69+ pays et 115+ villes
Forfait gratuit de 10 Go par mois
Appareils illimités
Lazy Login pour les télécommandes de TV
Options de configuration routeur et Secure Hotspot
Politique de confidentialité sans journaux
Obtenir Windscribe pour Sony
Fonctionnalités
Windscribe
Autres VPN
App Android TV native pour Sony TV
Serveurs dans 69+ pays et 115+ villes
Forfait gratuit de 10 Go par mois
Appareils illimités
Lazy Login pour les télécommandes de TV
Options de configuration routeur et Secure Hotspot
Politique de confidentialité sans journaux
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Foire aux questions sur le VPN pour Sony TV

Est-il légal d'utiliser un VPN sur ma Sony TV ?

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Oui ! Même si quelques endroits comme la Chine, la Russie ou les Émirats arabes unis ont leurs propres idées sur la liberté d'internet et les VPN, c'est parfaitement légal dans la plupart des pays de la planète. Le pire qu'un service de streaming puisse faire, c'est te demander de désactiver ton VPN, mais il ne va pas envoyer les autorités locales dans ton salon.

Pourquoi Windscribe n'apparaît-il pas dans le Play Store de ma TV ?

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C'est généralement dû à une incohérence de région sur ton compte Google ou à une version d'Android trop ancienne. Si ta TV tourne sous Android 7 ou plus récent, l'app fonctionnera. Il lui faut juste une autre porte d'entrée. Saute la boutique et installe plutôt l'APK par sideload pour le faire manuellement.

Ma Bravia est bloquée sous Android 10 ou 11. L'app fonctionnera-t-elle quand même ?

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Tout à fait. Sony a commencé à déployer Android TV 14 en août 2025 (en priorisant les modèles à puce Realtek), mais tu n'as pas besoin du dernier OS pour rester privé. Windscribe est optimisé pour tourner sans accroc sous Android 10+ sans la moindre étape supplémentaire.

Et si je suis connecté mais que Netflix affiche encore ma région locale ?

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Les Sony TV mettent en cache les données DNS comme si elles faisaient des réserves pour l'hiver. Même avec le VPN activé, l'app Netflix peut se souvenir de ton vrai domicile. Pour régler ça, va dans les paramètres d'app de ta TV, efface les données en cache de l'app de streaming et redémarre-la.

La version gratuite suffit-elle pour streamer sur une Sony TV ?

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Ça dépend de tes habitudes. 10 Go/mois, c'est largement assez pour environ 3 heures de streaming HD, parfait pour tester la configuration ou regarder un match précis. Si tu es un adepte intensif de la 4K, tu voudras le forfait Pro pour supprimer la limite de données et débloquer chaque emplacement de ville.

Ai-je besoin d'un abonnement séparé pour chaque appareil ?

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Non. Contrairement à la plupart des VPN qui te limitent à 5 ou 10 appareils, Windscribe autorise des connexions simultanées illimitées. Un seul compte couvre ton téléphone, ton ordinateur portable et chaque Sony TV de ta maison en même temps.

Quelle est la différence entre Windscribe et Control D ?

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L'app Windscribe est un VPN complet ; elle chiffre ton trafic et masque ton IP. Control D est un débloqueur basé sur le DNS. Il est plus rapide et ne nécessite pas d'app, ce qui est génial pour débloquer du contenu, mais il ne fournit pas le chiffrement qu'offre un VPN.

Windscribe conserve-t-il des journaux de ce que je regarde ?

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Non. On ne suit pas ta navigation, tes habitudes de streaming ni ton historique d'IP. On a une politique stricte de non-journalisation, parce que ce que tu regardes sur ta Sony TV, ça te regarde, pas nous.
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Installe Windscribe sur ta Sony TV

Installe Windscribe sur les modèles Sony Bravia, Google TV et Android TV compatibles, ou utilise l'une de nos méthodes de secours si ta TV est antérieure au bouton facile. Vitesses rapides, connexion simple, 10 Go gratuits.
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« WireGuard » est une marque déposée de Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.

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