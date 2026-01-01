Sí, nuestro servicio es totalmente compatible con las principales plataformas de videoconferencia y los sistemas telefónicos empresariales basados en SIP. Recomendamos usar Split Tunneling para enrutar solo tus apps de comunicación de trabajo por la VPN mientras el resto de tu tráfico va directo. Esta configuración mantiene el máximo rendimiento en tus reuniones y protege tus conversaciones profesionales de miradas indiscretas en cualquier red.