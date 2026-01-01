Windscribe

Las llamadas más claras empiezan con una mejor VPN para VoIP

¿Se te cortan las llamadas en Dubái? ¿Tu proveedor limita tus reuniones de Zoom? ¿El acceso remoto hace saltar las alarmas del sistema VoIP de tu oficina? Windscribe cifra tu tráfico de voz, te ayuda a evitar bloqueos regionales y evita que manipulen tu ancho de banda.
Obtener WindscribeRegistrarse
Location
App

Empieza a hacer llamadas VoIP seguras

Sigue nuestro sencillo proceso de 3 pasos.
Paso 1

Obtén Windscribe

Descarga la app de Windscribe VPN en tu dispositivo. Sin necesidad de correo electrónico.
Paso 2

Optimiza para llamadas

Configura tu protocolo en WireGuard y usa Split Tunneling para enrutar solo tus apps de VoIP.
Paso 3

Conéctate y habla

Elige un servidor cercano para más velocidad, o una región más permisiva si estás en un país con bloqueos.

¿Qué puede hacer Windscribe por tus llamadas VoIP?

Desde apps bloqueadas hasta Wi-Fi sospechoso, Windscribe ayuda a que tus llamadas funcionen como deberían.

Llamadas más claras con menos lag

Windscribe usa protocolos rápidos y modernos como WireGuard que mantienen la latencia baja y tus llamadas fluidas, para que las conversaciones se sientan naturales en lugar de entrecortadas o con retraso.
Llamadas más claras con menos lag

Protege solo las apps que importan

Usa nuestra función de Split Tunneling para enviar Zoom, WhatsApp o Teams a través de la VPN mientras todo lo demás sigue por tu conexión habitual.
Protege solo las apps que importan

Sáltate los bloqueos de VoIP

Con nuestros servidores en 69+ países, puedes conectarte a través de regiones menos restrictivas, para que tus llamadas salgan aunque vivas en un lugar donde las apps de llamadas están restringidas.
Sáltate los bloqueos de VoIP

Mantén a los fisgones lejos de tus llamadas

Windscribe cifra tu tráfico para que a proveedores, administradores de red y curiosos del Wi-Fi público les resulte más difícil ver que estás llamando a alguien al otro lado del planeta.
Mantén a los fisgones lejos de tus llamadas

Mantente a salvo en Wi-Fi público

Si la VPN se desconecta de forma inesperada, nuestro Firewall bloquea el tráfico al instante, para que tu IP real y otros datos no se filtren en redes no seguras.
Mantente a salvo en Wi-Fi público

Cubre todos los dispositivos desde los que llamas

Protege tu teléfono, portátil, tablet y más con una sola cuenta, para que tus llamadas sigan siendo privadas en casa, en el trabajo o de viaje.
Cubre todos los dispositivos desde los que llamas

¿Realmente necesitas una VPN para VoIP?

No siempre. Si tus llamadas son claras, estables y sin bloqueos, todo va bien. Pero si algo se interpone, Windscribe ayuda a despejar la línea.
Cuando tu país bloquea la VoIP

Cuando tu país bloquea la VoIP

Si FaceTime, WhatsApp, Zoom u otras apps de VoIP están restringidas en tu país, una VPN te permite enrutar tu conexión a través de lugares donde esos servicios siguen funcionando.
Cuando tu red limita las llamadas

Cuando tu red limita las llamadas

Algunos proveedores interfieren deliberadamente con el tráfico VoIP para gestionar el ancho de banda. Una VPN cifra tu tráfico, lo que dificulta que tu proveedor identifique las llamadas de voz y vídeo y las ralentice.
Cuando llamas desde un Wi-Fi no confiable

Cuando llamas desde un Wi-Fi no confiable

El Wi-Fi de hoteles, aeropuertos, cafeterías y espacios de coworking no está pensado para la privacidad. Si haces llamadas en una red compartida, una VPN ayuda a mantener tus conversaciones y tu conexión lejos de miradas indiscretas.

Conexiones ilimitadas
En todos tus dispositivos

Windscribe ofrece apps y extensiones del navegador en todas las plataformas y dispositivos.
Windows
macOS
Linux
Android
iOS
Chrome
Firefox
Edge
Fire TV
¡Y más!

¿Por qué Windscribe es la mejor VPN para VoIP?

Hacemos más que cifrar tus llamadas. Windscribe bloquea rastreadores no deseados, te deja armar un plan que se ajuste a tu configuración y funciona en todos los dispositivos que realmente usas para llamar.
Funciones
Windscribe
Protocolo optimizado para VoIP (WireGuard)
Firewall a nivel de sistema
Split Tunneling
Bloqueo DNS de anuncios y malware
Protocolos anticensura
Plan gratuito de 10 GB al mes
Build-a-Plan (paga por ubicación)
Dispositivos ilimitados
Sin necesidad de correo electrónico
Paga con cripto
Obtener Windscribe
Funciones
Windscribe
Otras VPN
Protocolo optimizado para VoIP (WireGuard)
Firewall a nivel de sistema
Split Tunneling
Bloqueo DNS de anuncios y malware
Protocolos anticensura
Plan gratuito de 10 GB al mes
Build-a-Plan (paga por ubicación)
Dispositivos ilimitados
Sin necesidad de correo electrónico
Paga con cripto
Obtener Windscribe

Usar VoIP en países que la bloquean

Si tu llamada nunca pasa de «Conectando…», puede que el problema no sea tu app. Aquí tienes cómo usar Windscribe en países restringidos.

Emiratos Árabes Unidos

  1. Usa el protocolo Stealth
  2. Conéctate a Chipre o Israel
  3. Abre WhatsApp, FaceTime o Skype
  4. Haz tu llamada
  5. Cambia a ubicaciones cercanas si hace falta

China

  1. Usa WStunnel o Stealth
  2. Conéctate antes de abrir la app
  3. Abre WhatsApp, Telegram o Signal
  4. Reintenta con el otro protocolo si hace falta
  5. Mantén la app actualizada antes de viajar

Egipto/Omán/Catar

  1. Activa el protocolo Stealth
  2. Conéctate a un servidor cercano
  3. Abre tu app de llamadas
  4. Prueba la conexión con una llamada corta
  5. Cambia de servidor si la llamada no sale

Irán

  1. Usa WStunnel
  2. Conéctate antes de abrir la app
  3. Empieza con una llamada corta de prueba
  4. Reconéctate si la llamada se corta
  5. Evita cambiar de red en mitad de la llamada

Preguntas frecuentes sobre VPN para VoIP

¿Una VPN ralentiza las llamadas VoIP?

openclose
Puede, pero no debería notarse. Una VPN añade hasta 100 ms de latencia según el protocolo y el servidor al que te conectes. WireGuard es el protocolo más ligero, añadiendo solo 2-10 ms, algo imperceptible para la mayoría. Si tu conexión base ya va justa, conéctate a un servidor cercano y usa Split Tunneling para que solo tu app de VoIP use el túnel VPN.

¿Puedo usar una VPN gratuita para llamadas VoIP?

openclose
La mayoría de las VPN gratuitas son operaciones de recolección de datos con límites de datos minúsculos de 500 MB que morirán a mitad de frase. El plan gratuito de Windscribe te da 10 GB al mes y la misma estricta política de no registro que nuestros usuarios de pago. Es perfecto para probar la calidad de tus llamadas en una región restringida, pero para el trabajo diario intenso o videollamadas largas, nuestra opción Build-a-Plan empieza en solo 3 $ al mes.

¿Qué protocolo VPN es mejor para VoIP?

openclose
WireGuard es el estándar de oro para VoIP porque ofrece la latencia más baja y las velocidades más altas. Ahora bien, si estás en un móvil y cambias constantemente entre Wi-Fi y 5G, IKEv2 mantiene mejor una conexión estable sin cortar la llamada. Y para quienes están en países que persiguen y bloquean activamente el tráfico VPN, Stealth o WStunnel son las mejores formas de disfrazar tus datos como tráfico web normal.

¿Puedo hacer llamadas de WhatsApp en Emiratos Árabes Unidos con una VPN?

openclose
Los mensajes de texto de WhatsApp funcionan bien en Emiratos Árabes Unidos, pero el gobierno bloquea la voz y el vídeo para proteger los ingresos de las telecos locales. Usando Windscribe con el protocolo Stealth, tu tráfico queda disfrazado y esos bloqueos se evitan. Aunque las VPN son legales en Emiratos, usarlas para saltarse los bloqueos de las telecos es una zona legal gris, si bien no se conocen procesamientos por uso personal.

¿Una VPN protege mis llamadas de los hackers?

openclose
La mayoría de las apps modernas como Signal o FaceTime ya usan cifrado de extremo a extremo para el contenido de tus llamadas. Una VPN añade una capa esencial de protección para tus metadatos, como a quién llamas y tu ubicación física. También asegura toda tu conexión en Wi-Fi público, donde los sistemas VoIP empresariales sin cifrar son vulnerables al rastreo de paquetes y a las escuchas locales.

¿Puede mi proveedor ver que hago llamadas VoIP?

openclose
Sin una VPN, tu proveedor usa la inspección profunda de paquetes (DPI) para identificar patrones de tráfico VoIP y así limitar tu ancho de banda en horas punta. Con Windscribe activo, tu proveedor solo ve un flujo de datos cifrados. No puede distinguir una videollamada importante de una simple descarga, lo que le impide ralentizar selectivamente tu conexión o interferir con la calidad de tus llamadas.

¿Funciona Windscribe con Zoom, Teams y VoIP empresarial?

openclose
Sí, nuestro servicio es totalmente compatible con las principales plataformas de videoconferencia y los sistemas telefónicos empresariales basados en SIP. Recomendamos usar Split Tunneling para enrutar solo tus apps de comunicación de trabajo por la VPN mientras el resto de tu tráfico va directo. Esta configuración mantiene el máximo rendimiento en tus reuniones y protege tus conversaciones profesionales de miradas indiscretas en cualquier red.

Llamadas claras, estés donde estés

Las redes malas, las apps bloqueadas y el Wi-Fi sospechoso no deberían decidir si tu llamada sale o no. Windscribe ayuda a mantener tus llamadas VoIP privadas, estables y listas para conectar.
Obtener Windscribe