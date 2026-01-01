¡No te vuelvas a perder un partido o un episodio! Accede de forma segura a deportes, entretenimiento y apps de todo el mundo, sin importar dónde estés.
No dejes que los malos te cuelen una puerta trasera
Pasa tu confianza a nosotros: Windscribe nunca ha vendido, nunca venderá y legalmente no está obligado a vender a nuestros usuarios.
Vuélvete estadounidense
¿Cansado de no tener acceso a petróleo extranjero? ¿Te encanta usar armas avanzadas para arruinarle el día a alguien? ¿Obsesionado con manipular tus estados financieros para verte más exitoso de lo que eres?
Mantén las manos del gobierno fuera de tus pantalones
Windscribe funciona en las zonas más censuradas del mundo, permitiendo acceder a información bloqueada y conectarse con el exterior.
No dejes que vean tus partes privadas
Usa la suite anti-fingerprinting de Windscribe para mantener tus hábitos de navegación en secreto de los ojos curiosos de los ISP.
Conexiones ilimitadas
En todos tus dispositivos
Windscribe ofrece apps y extensiones del navegador en todas las plataformas y dispositivos.
Combate el fingerprinting con las extensiones de Windscribe
Cambiar tu IP no es suficiente.
Usa nuestras extensiones para bloquear anuncios, rotar tu user agent, simular tu zona horaria, configuración de idioma, ubicación GPS y más. Disponibles para Firefox, Chrome y Edge.
Windscribe ofrece hasta 6 protocolos de conexión, incluyendo WireGuard®, IKEv2 y OpenVPN, junto con una amplia gama de puertos. Cada protocolo ofrece beneficios distintos según tu situación o ubicación geográfica.
Velocidad y ubicaciones: Una red global da más opciones para obtener la IP que quieras y mejores velocidades. Windscribe ofrece una amplia gama de ubicaciones con rendimiento optimizado.
Funciones de seguridad: Busca cifrado AES-256, bloqueo de anuncios/rastreadores y un firewall. Windscribe incluye todo eso y más, como Double Hop y Split Tunneling.
Compatibilidad con dispositivos: Asegúrate de que la VPN funcione en tus dispositivos (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routers). Windscribe soporta todas las plataformas principales.
Eludir la censura: Si estás en un país con controles estrictos, elige una VPN con funciones de sigilo. La función anti-censura de Windscribe ayuda a sortear las restricciones más duras.
Precio y flexibilidad: Algunas VPN te amarran a planes anuales caros. La opción Build-a-Plan de Windscribe te deja personalizar tu suscripción desde $3/mes.
Si buscas una VPN que priorice privacidad, flexibilidad y funciones fuertes sin vaciarte la cartera, Windscribe es una gran opción.
¿Necesitas una VPN?
¡Sí, la necesitas! Aquí tienes varias razones por las que usar una VPN como Windscribe es esencial:
Protección de privacidad frente a ISPs y anunciantes
Los Proveedores de Internet (ISPs) pueden rastrear y registrar tu actividad, y vender datos a anunciantes. Una VPN cifra tu conexión, evitando que tu ISP vea qué haces en línea.
Acceso a contenido con bloqueo geográfico
Muchos sitios y servicios limitan contenido según tu ubicación. Una VPN te permite conectarte a través de otros países, saltando estas restricciones y accediendo a contenido desde cualquier lugar.
Evitar censura y vigilancia
En países con fuerte censura, muchos sitios y servicios están bloqueados. Una VPN ayuda a sortear estas barreras y asegurar acceso a información libre y abierta. Windscribe es especialmente eficaz en regiones con alta vigilancia, con un modo anti-censura para evitar la detección.
Trabajo remoto seguro Una VPN es esencial para trabajo remoto porque cifra tus datos en Wi‑Fi público y mantiene seguros los accesos de la empresa, archivos y llamadas. También evita que restricciones por ubicación bloqueen tus herramientas y servicios en la nube cuando viajas o trabajas desde el extranjero.
¿Cuánto cuesta una VPN?
Las VPN pueden costar hasta $30/mes, pero Windscribe ofrece planes flexibles que cuidan tu bolsillo y no te atan a contratos largos y prohibitivos.
El plan Pro de Windscribe cuesta solo $5.75/mes (facturado anualmente) por datos ilimitados, acceso a todas las ubicaciones y funciones avanzadas como R.O.B.E.R.T.
Build-a-Plan empieza desde $3/mes — $1 por ubicación, $1 por datos ilimitados.
Cada plan permite dispositivos ilimitados, para usar Windscribe en celular, tablet, PC, laptop, Smart TV y más. La mayoría de competidores limitan a 5 dispositivos, haciendo a Windscribe más flexible y rentable para todo tipo de usuarios.
¿Windscribe VPN trae prueba gratis?
Windscribe no ofrece una prueba gratuita tradicional, pero sí tenemos un plan totalmente gratis con hasta 10 GB al mes (no se requiere tarjeta). Si necesitas más, puedes actualizar a Windscribe Pro desde $3 USD al mes. Si aún no quieres actualizar, siempre puedes conseguir más datos refiriendo a un amigo o publicando sobre nosotros en X.
¿Qué dispositivos soporta Windscribe?
Windscribe funciona en todos tus dispositivos favoritos, incluyendo:
¡Claro! Windscribe sigue una estricta política de no registros: no almacenamos tu historial de navegación, marcas de tiempo de conexión ni información personal identificable. A diferencia de otras VPN que dicen ser privadas pero te rastrean, nos tomamos la privacidad en serio. Lee nuestra política de privacidad para saber más. Además, Windscribe es una de las pocas VPN totalmente de código abierto.
Y mientras muchas VPN presumen ser seguras, pocas se someten a verificación externa. Windscribe ha realizado auditorías independientes para garantizar la integridad de nuestra infraestructura y políticas. Puedes ver detalles sobre nuestras auditorías aquí.
Sí, las VPN son legales en la mayoría de los países. Son herramientas legítimas para asegurar tu privacidad, proteger datos y acceder a contenido restringido. Sin embargo, hay excepciones:
Uso restringido
Algunos países, como China, Rusia, EAU y Turquía, regulan o restringen fuertemente el uso de VPN. Pueden bloquear servicios o requerir aprobación gubernamental.
Las actividades ilegales siguen siendo ilegales
Usar una VPN no vuelve legales actividades como hacking, fraude o distribución de contenido con copyright.
Para la mayoría de los usuarios, especialmente en países con internet abierto, las VPN son completamente legales y se usan ampliamente para privacidad, seguridad y acceso sin restricciones a la información.
¿Cuál es el mejor servicio de VPN?
Aunque hay muchos servicios de VPN, Windscribe destaca por varias razones:
Fuerte política de privacidad
Windscribe tiene una política estricta de no registros: no guarda tu historial, marcas de tiempo ni direcciones IP. A diferencia de otras VPN que dicen no registrar pero recopilan metadatos, Windscribe mantiene tu actividad privada.
Plan gratis generoso
Windscribe ofrece 10 GB/mes para usuarios gratis que confirman su correo. También puedes conseguir más datos con tareas simples como tuitear sobre Windscribe.