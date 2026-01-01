Cuando esté permitido el uso de VPN, elige una ubicación de servidor consistente que coincida con donde está verificada tu cuenta de Binance y donde Binance esté disponible para ti. El objetivo es parecer aburrido y consistente, no como si tu inicio de sesión acabara de escapar de un thriller de espías internacional. Una IP Estática de Windscribe puede ayudar con la consistencia al darte una dirección VPN más estable cuando te conectas a esa ubicación, pero no garantiza que Binance permita el tráfico VPN o omita verificaciones adicionales.