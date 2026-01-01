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Sí, una VPN para LG TV. De verdad.

Las LG TV no permiten apps de VPN nativas, pero eso no significa que sea un callejón sin salida. Pon Windscribe a funcionar en tu LG TV y desbloquea catálogos de streaming de todo el mundo desde tu salón.
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Sí, una VPN para LG TV. De verdad.

Tu LG TV no permite VPN. Aquí tienes el porqué.

Si buscas en la LG Content Store, puede que encuentres algunas VPN. No te dejes engañar: esas no son VPN de consumidor tradicionales.
Las LG Smart TV usan webOS. A diferencia de Android TV o Fire TV, webOS es un sistema cerrado. LG no ha publicado un SDK de VPN público. En resumen, no nos han dado (ni a nadie más) las herramientas para crear una app nativa.
Aun así, puedes proteger tu LG TV enrutando su tráfico a través de Windscribe con un router compatible con VPN, compartiendo un Secure Hotspot desde tu ordenador, conectando un stick de streaming o usando el Smart DNS.
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Tu LG TV no permite VPN. Aquí tienes el porqué.

Configura Windscribe en LG TV en 5 minutos

LG construyó un jardín amurallado en torno a webOS, pero se nos da bien saltar vallas.

Conecta un Fire Stick o un stick Android

  1. Conecta un Fire TV Stick o una caja Android TV al puerto HDMI de tu LG.
  2. Instala la app de Windscribe directamente desde su tienda de apps.
  3. Usa Lazy Login en otro dispositivo a través de windscribe.com/lazy.
  4. ¡Elige tu servidor y empieza a hacer streaming!

Instalar en tu router

  1. Genera una configuración WireGuard® u OpenVPN desde nuestra web (requiere un plan Pro).
  2. Sube el archivo a los ajustes de tu router (Asus, GL.iNet, DD-WRT, etc.).
  3. Pulsa Conectar.
  4. Tu LG TV ahora está cifrada automáticamente.

Compartir desde tu PC

  1. Abre Windscribe en Windows y ve a Preferencias de conexión.
  2. Activa Secure Hotspot.
  3. En tu LG TV, ve a los ajustes de red.
  4. Únete a la nueva red Wi-Fi que tu PC acaba de crear.
  5. Nota: los usuarios de macOS pueden hacerlo mediante la función nativa de Compartir Internet.

Control D (solo desbloqueo geográfico)

  1. Regístrate en controld.com (nuestro servicio de DNS hermano).
  2. En tu LG TV, ve a los ajustes avanzados de Wi-Fi.
  3. Edita y cambia el servidor DNS a Introducir manualmente.
  4. Introduce tus direcciones de resolver personalizadas de Control D.
  5. Reinicia la TV.

Haz streaming de lo que de verdad quieres ver

Windscribe está hecho para la razón número uno por la que la gente compra una VPN de verdad: ver las cosas que no están disponibles en su salón.
Netflix
Disney+
Hulu
HBO Max
Amazon Prime
Peacock
Paramount+
BBC iPlayer
DAZN
y más

¿La mejor VPN para LG TV? ¡Es Windscribe!

LG puso las reglas. Nosotros solo estamos aquí para ayudarte a romperlas.

Te damos 10 GB de datos gratis

Prueba Windscribe gratis y consigue 10 GB de datos cada mes. Es suficiente para hacer streaming de unas 3 horas de contenido en HD mientras decides si somos el elegido.

Tenemos una hermana

Si solo quieres una herramienta de Smart DNS sin la carga del cifrado, ese es el trabajo de nuestra hermana. Control D es un servicio de DNS personalizable creado por el mismo equipo que creó Windscribe.

Te dejamos pagar por lo que necesitas

Si solo quieres ver un programa británico de repostería, no deberías tener que pagar por servidores en 69+ países. Elige la única ubicación que necesitas por 1 $ y añade datos ilimitados por 1 $ más.

Solo te rendimos cuentas a ti

No rendimos cuentas a amos corporativos, no sobornamos a sitios de reseñas ni nos escondemos detrás de afirmaciones de perfección. Somos autofinanciados, de código abierto y auditados de forma independiente.

Por qué Windscribe es la mejor VPN para LG TV

Funciones
Windscribe
6 protocolos de cifrado
El mayor alcance de servidores
Más servidores de 10 Gbps
Bloqueador de anuncios líder del sector
Privacidad: auditada y probada en tribunales
Descargar Windscribe
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Otras VPN
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Querido y con la confianza de más de 80 millones de usuarios

Preguntas frecuentes sobre la VPN para LG TV

¿Puedo instalar Windscribe directamente en mi LG TV?

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No. LG usa webOS, que no admite apps de VPN nativas. Para poner Windscribe a funcionar, tendrás que usar uno de los cuatro métodos mencionados arriba, como una configuración en el router o el Smart DNS.

¿Cuál es la diferencia entre el Smart DNS y una VPN?

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El Smart DNS solo cambia tus direcciones DNS para falsear tu ubicación para el streaming; no cifra tus datos. Una VPN crea un túnel seguro y cifrado para toda tu conexión. Usa Control D para velocidad y desbloqueo, o el método del router para una privacidad total.

¿Una VPN ralentizará mi LG TV?

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Depende de tu configuración. El Smart DNS no tiene ningún impacto en la velocidad. Con un router, tu velocidad suele estar limitada por el procesador del router (los baratos pueden quedarse en 50-150 Mbps), mientras que el Secure Hotspot depende del hardware de tu PC.

Mi app de streaming sigue mostrando contenido local. ¿Por qué?

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Las apps de LG suelen guardar tu región en caché o vincularla a tu cuenta de LG. Si una VPN no lo soluciona al instante, prueba a borrar la caché de la app, cerrar sesión y volver a iniciarla o, como último recurso, hacer un restablecimiento de fábrica en la TV.

¿Windscribe funciona en LG TV más antiguas?

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Sí. Funciona con cualquier TV que tenga Wi-Fi mediante los métodos de router o Secure Hotspot. Por otro lado, el Smart DNS funciona en casi cualquier modelo con webOS 3.0 o más nuevo, siempre que los ajustes de red te permitan introducir una dirección DNS manualmente.

¿La Bright VPN de la LG Store es el mismo tipo de VPN que Windscribe?

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Ni de lejos. Bright VPN usa un modelo de proxy residencial, lo que significa que usan el ancho de banda de tu TV para impulsar su negocio. Windscribe es una VPN de consumidor tradicional centrada en tu privacidad, no en vender tu conexión inactiva.
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Pon Windscribe en tu LG TV

¿No puedes instalar una app de VPN en tu LG TV? No es un callejón sin salida. Windscribe te da varias formas de poner tu VPN a funcionar para que desbloquees todas las series que de verdad quieres ver.
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«WireGuard» es una marca registrada de Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.

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