Haz streaming más inteligente con una VPN para Fire TV Stick

Tu proveedor ve cada emisión. Amazon registra cada app que abres. Las apps instaladas por sideload son un campo minado para la privacidad. Windscribe cifra el tráfico de tu Fire TV y bloquea el malware a nivel de DNS. Sea cual sea tu dispositivo Fire TV, te tenemos cubierto.
Pon Windscribe en tu Firestick

Sigue nuestro sencillo proceso de 3 pasos.
1

Descarga Windscribe

Busca Windscribe en tu Fire TV Stick e instala la app.
2

Inicia sesión con Lazy Login

Abre la app, elige Lazy Login y luego introduce el código en windscribe.com/lazy desde otro dispositivo.
3

Conecta y haz streaming

Elige una ubicación o pulsa Best Location para conectar y empezar a ver contenido.

Tu Fire TV Stick le rinde cuentas a Amazon

Tu Fire TV rastrea mucho más que lo que ves. Amazon registra la actividad de las apps, los comandos de voz y tus hábitos de visionado, mientras que tu proveedor puede ver tu tráfico de streaming y ralentizarlo cuando le apetece dar la lata. Windscribe cifra ese tráfico y ayuda a evitar que las apps instaladas por sideload filtren datos en segundo plano.
Una VPN no hace que Amazon olvide quién eres dentro de Prime Video. Pero sí impide que tu proveedor cree su propio perfil de tus hábitos, ayuda a reducir la ralentización y añade privacidad en un dispositivo que comparte un poco de más por defecto.
Saca más partido a tu Fire TV Stick con Windscribe

Bloquea la basura, desbloquea más contenido y mantén tu Fire TV Stick fluido en HD y 4K sin renunciar a tu privacidad.

Bloquea rastreadores en apps instaladas por sideload

Los APK instalados por sideload y los addons de Kodi pueden ser campos minados para la privacidad. R.O.B.E.R.T. bloquea el malware y los dominios de rastreo a nivel de DNS antes de que las apps de terceros puedan enviar datos a tus espaldas.

Haz streaming en 4K con menos lentitud

El hardware del Fire TV Stick no es precisamente un superordenador. Windscribe usa protocolos ligeros como WireGuard® que ayudan a mantener las emisiones 4K fluidas sin convertir tu dispositivo en una tostadora.

Accede a más bibliotecas de streaming

Deja de conformarte con tu catálogo local. Accede a Netflix, Disney+, BBC iPlayer y más bibliotecas globales con facilidad, estés donde estés, con nuestros servidores en 69+ países y 115+ ciudades.

Paga solo por las ubicaciones que necesitas

Deja de pagar por el acceso a 100 países que nunca usas. Build-a-Plan te deja elegir ubicaciones concretas por 1 USD cada una, así que solo pagas por lo que de verdad necesitas.

Protege todos tus dispositivos

Una sola cuenta cubre tu Fire TV Stick, tu móvil, tu portátil y el resto de la casa. No ponemos límites de dispositivos (ni siquiera en el plan gratuito), así que puedes seguir cifrado en cada pantalla.

Haz streaming de lo que de verdad quieres ver

Windscribe está hecho para la razón número uno por la que la gente compra una VPN de verdad: ver las cosas que no están disponibles en su salón.
Netflix
Disney+
Hulu
HBO Max
Amazon Prime
Peacock
Paramount+
BBC iPlayer
DAZN
y más

Por qué Windscribe es la mejor VPN para Firestick

Bloqueamos la basura que dejan tus apps de streaming, ciframos el tráfico que a tu proveedor le encanta manosear y te dejamos montar un plan en torno a los países desde los que de verdad ves contenido.
Función
Windscribe
Otras VPN
App Fire TV nativa (Amazon Appstore)
Bloqueo de anuncios y malware a nivel de DNS en Fire TV
WireGuard por defecto
Plan gratuito de 10 GB al mes
Build-a-Plan (paga por ubicación)
Dispositivos ilimitados
Sin correo electrónico obligatorio
Código abierto
Obtener Windscribe

Querido y con la confianza de más de 80 millones de usuarios

Preguntas frecuentes sobre la VPN para Firestick

¿Hay una VPN gratuita para Firestick?

Bueno… hay VPN gratuitas, pero no deberías usarlas. Por suerte para ti, Windscribe ofrece un plan gratuito que te da 10 GB de datos al mes (si confirmas tu correo electrónico, o 2 GB si no lo haces) y acceso a servidores en 10 países, incluidos EE. UU. y el Reino Unido. A diferencia de las VPN gratuitas que venden tus datos, nosotros nunca vendemos tus datos a terceros, y nunca ralentizamos tus velocidades para forzarte a mejorar el plan. Es el nivel perfecto para streaming ocasional, y si necesitas más, nuestro Build-a-Plan empieza en solo 3 $ al mes por datos ilimitados y las ubicaciones Pro que elijas. Para conseguir una VPN para Fire TV, mejora tu plan aquí.

¿Una VPN ralentizará mi Fire TV Stick?

La mayoría de las VPN te ralentizan porque usan protocolos más antiguos y pesados como OpenVPN, que consumen hasta el 20% de la limitada CPU de un Fire TV Stick, provocando caídas de fotogramas en 4K y sobrecalentamiento. Windscribe usa WireGuard por defecto, un protocolo moderno con un código diminuto que solo usa entre el 5 y el 8% de los ciclos de tu CPU. Esta eficiencia hace que tu hardware se mantenga fresco y que tu conexión siga siendo lo bastante rápida para streaming en HD o incluso 4K sin búfer. También tienes que tener en cuenta la ralentización que conlleva conectarte a un servidor lejano. Cuanto más lejos esté el servidor, mayor será la latencia. Así que, para mejores velocidades, conéctate siempre al servidor más cercano a ti.

¿Cómo instalo una VPN en mi Fire TV Stick?

No necesitas pelearte con la app Downloader ni con sitios de APK turbios, porque Windscribe tiene una app nativa en la Amazon Appstore oficial. Solo busca Windscribe en la pantalla de inicio de tu Fire TV, descarga la app y ábrela para empezar. Para ahorrarte el dolor de cabeza de teclear con un mando, usa nuestra función Lazy Login para vincular tu cuenta con un sencillo código de seis dígitos desde tu móvil.

¿Windscribe funciona en el Firestick V1?

El hardware original del Fire TV de 2014 es sencillamente demasiado viejo y poco potente para manejar el cifrado que requieren las aplicaciones VPN modernas. Aunque la app Windscribe FireTV funciona en dispositivos FireTV de 2.ª generación o más nuevos, incluidos los modelos 4K, 4K Max y Cube, los dueños del stick de 1.ª generación se quedan oficialmente sin opciones para las apps en el dispositivo. Tu mejor apuesta es instalar Windscribe en tu router, lo que protege el stick V1 y todos los demás dispositivos de tu red a la vez.

¿Amazon puede ver lo que veo con una VPN?

Aunque estés conectado a una VPN, Amazon todavía puede ver tu actividad dentro de sus propias apps, como Prime Video o Freevee, porque has iniciado sesión en tu cuenta de Amazon. Sin embargo, una VPN deja completamente ciego a tu proveedor respecto a tus hábitos de streaming e impide que Amazon rastree lo que haces en apps de terceros o instaladas por sideload fuera de su ecosistema (es decir, fuera de su hardware). También detiene la Inspección Profunda de Paquetes (DPI), que es el término elegante para que tu proveedor husmee tu tráfico y ralentice tus emisiones.

¿Windscribe funciona con Kodi en el Firestick?

Windscribe es uno de los favoritos de los usuarios de Kodi porque cifra todo el tráfico que sale del Fire TV Stick, garantizando que tus fuentes de streaming sigan privadas frente a tu proveedor. Nuestra función R.O.B.E.R.T. actúa a nivel de DNS para bloquear los rastreadores y el malware que a menudo se encuentran en los addons de terceros de Kodi antes de que lleguen a tu dispositivo. Como admitimos tráfico P2P en la mayoría de los servidores de pago, puedes usar cualquier addon o build sin preocuparte por bloqueos de conexión.

¿Tengo que instalar Windscribe por sideload en el Firestick?

No hace falta absolutamente ningún sideload para tener Windscribe funcionando en tu dispositivo Fire TV. Mantenemos una app totalmente optimizada y cómoda para el mando directamente en la Amazon Appstore, con instalación en un clic y actualizaciones automáticas. Esto mantiene tu configuración limpia y segura, ya que no tienes que habilitar apps de orígenes desconocidos ni fiarte de archivos APK no verificados de internet solo para tener una VPN.

¿Cuántos datos consume una VPN en el Firestick?

Todas las VPN añaden una pequeña sobrecarga de datos (normalmente del 5 al 10%) debido al proceso de cifrado que envuelve tu tráfico en un túnel VPN seguro. Para darte un ejemplo práctico, con nuestro plan gratuito de 10 GB puedes ver cómodamente unas cuatro o cinco horas de contenido en HD o más o menos diez horas de vídeo en definición estándar. Si eres un maratonista empedernido de 4K, nuestra opción Build-a-Plan elimina por completo el límite de datos para que puedas hacer streaming las 24 horas sin mirar un contador.

¿Qué puedes ver con Windscribe en el Firestick?

Windscribe está más que probado para desbloquear grandes bibliotecas globales, incluidas Netflix EE. UU., Reino Unido, Japón y Canadá, además de Disney+, Hulu y BBC iPlayer. Nuestro plan gratuito te da acceso a nuestros servidores en 10 países, mientras que una cuenta Pro desbloquea toda nuestra red de servidores optimizados para streaming en más de 69 países. Renovamos constantemente nuestros rangos de IP para ir por delante de los bloqueos de VPN, asegurándote la calidad 4K que de verdad pagaste.
Más privacidad en cada emisión

Tu Fire TV Stick ve mucho, y tu red también. Windscribe te ayuda a hacer streaming con más privacidad y menos interferencias, estés en casa o fuera.
«WireGuard» es una marca registrada de Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.

