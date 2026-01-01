Handeln Sie auf Coinbase mit einem VPN
Nutzen Sie Windscribe, um Ihren Datenverkehr zu verschlüsseln, Ihre IP-Adresse zu verbergen und Lecks zu reduzieren, während Sie in öffentlichen WLANs, geteilten Netzwerken oder Verbindungen handeln, denen Sie nicht vollständig vertrauen.
Gerichtlich geprüfte No-Logs-Richtlinie
Open Source
Mit Krypto bezahlen
Server in 69+ Ländern
Warum ein VPN für Coinbase nutzen?
Coinbase verwaltet Ihr Krypto-Portfolio. Windscribe kümmert sich um die Verbindung darum.
Sicheres öffentliches WLAN
Unsichere Flughafens und Café-Netzwerke können Ihren Datenverkehr offenlegen. Windscribe verwendet moderne Verschlüsselungsprotokolle, um Ihren Datenverkehr vor lokalen Netzwerkbeobachtern zu schützen.
Stoppen Sie die ISP-Überwachung
Ihr Internetanbieter kann sehen, was Sie online tun. Windscribe leitet Ihren Datenverkehr durch einen verschlüsselten Tunnel und hält Ihre Aktivitäten von Ihrem ISP verborgen.
Unerwartete Lecks blockieren
Ein kurzer Verbindungsabbruch kann Ihre echte IP-Adresse offenlegen. Der Firewall von Windscribe blockiert Internetverkehr außerhalb des VPN-Tunnels, wenn sich Ihre Verbindung zurücksetzt.
Halten Sie Ihre Bank außen vor
Windscribe ermöglicht es Ihnen, mit Kryptowährungen zu bezahlen, sodass Ihr VPN-Abonnement nicht auf Ihrer Kreditkartenabrechnung erscheint. Ein weniger privater Hinweis.
Was ein VPN für Coinbase tut und was es nicht tut
Wir sichern das Rohr um Ihre Verbindung herum. Wir sind kein Zauberstab für die Compliance.
Was ein VPN tut
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Schützt Sie bei dubiosen WLANs: Verschlüsselt den Datenverkehr zwischen Ihrem Gerät und dem VPN-Server und schützt Ihre Verbindung in Flughäfen, Hotels, Cafés und anderen geteilten Netzwerken.
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Verbirgt Ihre echte IP: Ersetzt Ihre echte IP durch eine aus dem Windscribe-Netzwerk, sodass Ihre Heimverbindung nicht mit jeder Sitzung verknüpft ist.
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Reduziert ISP-Überwachung: Ihr ISP kann sehen, dass Sie mit einem VPN verbunden sind, aber nicht den Coinbase-Seiten- oder App-Verkehr im Tunnel.
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Hilft, versehentliche Lecks zu verhindern: Mit aktiviertem Firewall blockiert Windscribe Verkehr außerhalb des VPN-Tunnels, wenn die Verbindung abbricht.
Was ein VPN nicht tut
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Umgeht keine eingeschränkten Regionen: Ein VPN macht Coinbase nicht verfügbar, wo es gesetzlich oder offiziell eingeschränkt ist.
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Entschuldigt chaotisches Server-Hopping: Das schnelle Wechseln von Standorten mitten in einer Sitzung kann Kontoüberprüfungen oder Anmeldeprobleme auslösen.
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Anonymisiert Ihr Coinbase-Konto nicht: Sie sind immer noch bei einer KYC-Plattform angemeldet, die weiß, wer Sie sind.
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Ersetzt keine gute Kontosicherheit: Sie benötigen weiterhin starke Passwörter, 2FA, sichere Seed-Speicherung und grundlegende Überlebensinstinkte.
Wie man Windscribe für Coinbase nutzt
Schützen Sie Ihre Verbindung zu Coinbase in 3 Schritten.
Schritt 1
Passen Sie Ihr KYC-Land an
Wählen Sie einen Server, der Ihrem verifizierten Land entspricht. Das Wechseln von Ländern kann Ihren Login verdächtig erscheinen lassen.
Schritt 2
Windscribe einschalten
Sobald die große Schaltfläche grün leuchtet, ist Ihr Datenverkehr verschlüsselt.
Schritt 3
Firewall aktivieren
Unsere Firewall blockiert jeglichen nicht-VPN-Verkehr auf Netzwerkebene, um versehentliche Lecks zu verhindern.
Datenschutz-Tools mit Belegen
Gerichtlich geprüfte No Logs, Open-Source-Apps, Krypto-Zahlungen und Datenschutz-Tools, die tatsächlich etwas bewirken.
Gerichtlich geprüfte No Logs
Wir speichern keine identifizierenden Protokolle, die Ihre Browsing-Aktivität mit Ihnen in Verbindung bringen könnten. Unsere No-Logs-Richtlinie wurde auch vor Gericht getestet, was „vertrau uns, Bro“ übertrifft.
Open-Source-Apps
Unsere Apps sind Open Source, sodass der Code für die Inspektion verfügbar ist und nicht in einem mysteriösen VPN-Keller eingeschlossen wird.
Mit Krypto bezahlen
Kaufen Sie Windscribe Pro mit Bitcoin, Ethereum, Monero und mehr. Es hält Ihren VPN-Kauf von Ihrer Bankabrechnung fern und beseitigt einen offensichtlichen Zahlungspfad.
Server in 69+ Ländern
Wählen Sie aus Servern in 69+ Ländern, damit Ihre Coinbase-Verbindung beim Reisen konsistenter bleibt, ohne wie ein koffeiniertes Betrugswarnung herumzuspringen.
Halten Sie Ihre Coinbase-Verbindung im Tunnel
Windscribe sichert den Netzwerkpfad um Coinbase herum, bevor Ihr Handelsverkehr den Laptop, das Telefon oder das öffentliche WLAN verlässt, mit dem Sie gerade feststecken.
Nutzen Sie den Tunnel für praktische Verbindungssicherheit und halten Sie den Rest Ihrer Kontosicherheit langweilig und vorsichtig.
- Passen Sie Ihren VPN-Standort an Ihr verifiziertes Coinbase-Land an, damit sich Ihr Login konsistent anfühlt.
- Schalten Sie die Firewall ein, damit eine unterbrochene VPN-Verbindung geschlossen wird und nicht Ihre IP offenlegt.
- Überprüfen Sie auf DNS-Lecks, wenn Ihre Standortsignale unordentlich aussehen.
Bezahlen Sie für Windscribe mit Krypto
Erhalten Sie Windscribe Pro mit Bitcoin, Ethereum, Monero und anderen unterstützten Kryptowährungen.
Die Bezahlung mit Krypto hält Ihren VPN-Kauf von Ihrer Bankabrechnung fern und beseitigt einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen Ihrem echten Namen und Ihren Datenschutz-Tools. Ihr Konto hat immer noch einen Benutzernamen, aber Ihre Bank muss nicht Teil der Geschichte sein.
Unterstützte Krypto-Zahlungen
Die Verfügbarkeit kann sich ändern, wenn sich die Zahlungssysteme ändern.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Lightning (BTC.LN)
Bitcoin Cash (BCH)
Litecoin (LTC)
Velas EVM (VLX)
BF Token (BFT)
BitTorrent (BTT.TRC20)
Dash (DASH)
DigiByte (DGB)
Dogecoin (DOGE)
Ethereum (ETH)
Ethereum Classic (ETC)
Firo (FIRO)
PIVX (PIVX)
Qtum (QTUM)
Ravencoin (RVN)
SHIBA INU (SHIB/ERC20)
Solana (SOL)
Syscoin (SYS)
TRON (TRX)
USD Coin (USDC/ERC20)
NEM (XEM)
Monero (XMR)
VERGE (XVG)
ZCash (ZEC)
Horizen (ZEN)
Häufig gestellte Fragen zu VPN für Coinbase
Kann ich ein VPN mit Coinbase verwenden?
Ja, wenn Sie aus einer vollständig unterstützten Region handeln. Coinbase schränkt den Zugriff aus verbotenen Regionen ein. Ein VPN sollte nicht verwendet werden, um den Zugang aus diesen Orten zu verschleiern. Wenn Sie sich in einer unterstützten Region befinden, nutzen Sie Windscribe für die Verbindungssicherheit, nicht zum Regelumgehen.
Wird mein Konto von Coinbase gesperrt, wenn ich ein VPN verwende?
Nicht automatisch, aber Coinbase überwacht aktiv auf Rechenzentrum-IPs. Selbst wenn Sie Ihr KYC-Land anpassen, kann die Verwendung einer geteilten VPN-IP automatische Sicherheitswarnungen auslösen, die dazu führen, dass Sie zusätzliche Identitätsprüfungen oder Gerätebestätigungen durchführen müssen, um wieder Zugang zu erhalten.
Welcher Windscribe-Server ist am besten für Coinbase?
Funktioniert der kostenlose Plan von Windscribe mit Coinbase?
Ja. Unser kostenloser Tarif verwendet dieselbe starke Verschlüsselung wie Pro. Allerdings ändern sich Standard-VPN-Server ihre IP-Adressen, was Coinbase-Sicherheitsprüfungen auslösen kann. Für das reibungsloseste Handelserlebnis können Pro-Nutzer ein dediziertes Static IP Add-on erwerben, um sicherzustellen, dass sie jedes Mal dieselbe IP-Adresse verwenden.
Kann ich für Windscribe mit Coinbase bezahlen?
Ja. Wir akzeptieren Bitcoin, Ethereum, Monero und andere Kryptowährungen. Sie können Ihre Zahlung direkt von Ihrer Coinbase-Wallet oder einer beliebigen externen Wallet während der Anmeldung senden, um Ihr Abonnement von Ihrer Bankabrechnung fernzuhalten.
Macht die Verwendung eines VPNs meine Coinbase-Aktivität vollständig anonym?
Nein. Sie handeln immer noch innerhalb eines KYC-verifizierten Kontos, das mit Ihrem legalen Namen verknüpft ist. Ein VPN verbirgt Ihre Internetaktivitäten vor Ihrem Anbieter und lokalen Netzwerkbeobachtern, aber es kann Ihre Handlungen nicht vor Coinbase selbst verbergen.
Was soll ich tun, wenn Coinbase nicht lädt, während mein VPN aktiv ist?
Wechseln Sie zu einem anderen Server in Ihrem verifizierten Land. Wenn das fehlschlägt, löschen Sie den Browser-Cache, deaktivieren Sie aggressive Ad-Blocker oder aktualisieren Sie die App. Trennen Sie das VPN vorübergehend, wenn eine bestimmte Aktion von den Betrugsfiltern der Börse blockiert wird.
Holen Sie sich Windscribe für Coinbase
Handeln Sie intelligenter, verbinden Sie sauberer und halten Sie den Mist aus Ihrer Coinbase-Sitzung fern.