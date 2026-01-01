Wenn die VPN-Nutzung erlaubt ist, wählen Sie einen konsistenten Serverstandort, der mit dem übereinstimmt, wo Ihr Binance-Konto verifiziert wurde und wo Binance für Sie verfügbar ist. Das Ziel ist es, langweilig und konsistent zu erscheinen, nicht so, als wäre sich Ihr Login gerade aus einem internationalen Spionagethriller befreit. Ein Windscribe Static IP kann helfen, die Konsistenz zu gewährleisten, indem es Ihnen eine stabilere VPN-Adresse gibt, wenn Sie sich mit diesem Standort verbinden, aber es garantiert nicht, dass Binance den VPN-Verkehr zulässt oder zusätzliche Prüfungen überspringt.