Handeln Sie sicherer mit einem VPN für Binance
Windscribe verschlüsselt Ihre Verbindung, verbirgt Ihre IP und blockiert Lecks, falls Ihr VPN ausfällt. Handeln Sie privater in öffentlichen WLANs, geteilten Netzwerken und Verbindungen, denen Sie nicht vollständig vertrauen.
Gerichtlich geprüfte No-Logs-Richtlinie
Open Source
Mit Krypto bezahlen
Server in 69+ Ländern
Warum ein VPN für Binance-Handel nutzen?
Binance kümmert sich um den Handel. Windscribe kümmert sich um das Internet darum herum.
Schützen Sie Ihre Handelsaktivitäten
Ihr ISP, BürowLAN oder Hotelnetzwerke können sehen, was Sie online tun. Windscribe verschlüsselt Ihren Datenverkehr, sodass lokale Lauscher VPN-Unsinn statt Ihrer Handelsroutine sehen.
Sicher handeln im öffentlichen WLAN
Flughafen- und Café-WLANs sind großartig für Verzögerungen, überteuerte Muffins und schreckliche Sicherheitsentscheidungen. Windscribe verschlüsselt Ihre Verbindung, bevor Sie sich anmelden, Charts überprüfen oder Ihr Konto verwalten.
Verbergen Sie Ihre IP
Jede Anmeldung kann eine IP-Spur hinterlassen. Windscribe ersetzt Ihre echte IP durch eine aus unserem Netzwerk, sodass Ihre Heimverbindung nicht die Adresse ist, die mit Ihrer Sitzung verknüpft ist.
Was ein VPN für Binance tut und was es nicht tut
Wir sind gut, aber wir sind keine Magie. Windscribe sichert Ihre Binance-Verbindung, nicht Ihr gesamtes Krypto-Dasein.
Was ein VPN tut
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Sperrt den Kanal: verschlüsselt den Datenverkehr zwischen Ihrem Gerät und dem VPN-Server.
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Tauscht Ihre IP aus: ersetzt Ihre echte IP durch eine aus Windscribes Netzwerk.
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Reduziert ISP-Überwachung: Ihr ISP kann sehen, dass Sie mit einem VPN verbunden sind, aber nicht den Binance-Seiten- oder App-Verkehr im Tunnel.
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Blockiert Lecks bei Verbindungsabbrüchen: Mit aktiviertem Firewall blockiert Windscribe Datenverkehr außerhalb des VPN-Tunnels, wenn die Verbindung abbricht.
Was ein VPN nicht tut
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Löscht nicht die Blockchain: Ihre öffentliche Transaktionshistorie bleibt in der Kette bestehen.
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Fälscht keinen Reisepass: Ein VPN umgeht keine Binance-KYC-Prüfungen.
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Repariert keine schlechte Sicherheit: Seed-Phrasen, 2FA, Passworthygiene und API-Schlüsselsicherheit liegen weiterhin in Ihrer Verantwortung.
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Ändert keine Regeln: Ein VPN überschreibt nicht die Bedingungen von Binance, Länderbeschränkungen, Sanktionsregeln oder lokale Gesetze.
Binance erledigt den Handel. Windscribe erledigt den Tunnel.
Windscribe gibt Krypto-Händlern die Datenschutzwerkzeuge, die sie wirklich brauchen: Verschlüsselung, Leckschutz, sicherere Anmeldungen und weniger Zahlungspfade.
Wir speichern keine Protokolle
Wir protokollieren nichts, was identifizieren könnte, was Sie hinter dem Bildschirm tun. Unsere No-Logs-Richtlinie wurde auch vor Gericht bewiesen, was besser ist als ein Daumenversprechen.
Wir blockieren Lecks
Die Firewall von Windscribe blockiert Datenverkehr, der nicht durch den VPN-Tunnel läuft. Fällt der Tunnel aus, schweifen Ihre IP und DNS-Anfragen nicht unbeaufsichtigt ab.
Wir verwenden schnelle, moderne Protokolle
Verwenden Sie je nach Netzwerk WireGuard®, IKEv2, OpenVPN, Stealth oder WStunnel. Wir unterstützen den postquanten-Schlüsselaustausch in unterstützten Protokollen und Apps.
Server in 69+ Ländern
Verbinden Sie sich über Windscribe-Standorte in 69+ Ländern und wählen Sie einen Standort, der mit dem übereinstimmt, wo Sie Binance nutzen dürfen.
Mit Krypto bezahlen
Bezahlen Sie mit Bitcoin, Ethereum, Monero und mehr. Kein Kreditkarten-Spuren, keine erforderliche E-Mail-Adresse und weniger offensichtliche Verbindungen zwischen Ihnen und Ihrem VPN-Abonnement.
Halten Sie Ihre Binance-Verbindung im Tunnel
Windscribe sichert den Netzwerkpfad zwischen Ihrem Gerät und dem VPN-Server, bevor Ihr Binance-Datenverkehr den Laptop, das Telefon oder das öffentliche WLAN verlässt, mit dem Sie gerade feststecken.
Nutzen Sie den Tunnel für praktische Netzwerksicherheit und halten Sie den Rest Ihrer Kontosicherheit langweilig und vorsichtig.
- Schalten Sie die Firewall ein, damit eine unterbrochene VPN-Verbindung geschlossen wird, anstatt Ihre IP preiszugeben.
- Verwenden Sie 2FA, starke Passwörter und sorgfältige API-Schlüsselberechtigungen; ein VPN ersetzt nicht die Kontohygiene.
- Wählen Sie einen konsistenten Serverstandort, wenn die VPN-Nutzung erlaubt ist, insbesondere wenn Ihr Binance-Setup ein stabiles Anmeldeverhalten erwartet.
Wie man Windscribe für Binance nutzt
Schützen Sie Ihre Krypto mit Windscribe in 3 Schritten.
Schritt 1
Schritt 2
Anmelden oder Registrieren
Mit oder ohne E-Mail, mit Kreditkarte oder mit Krypto. Oder testen Sie es kostenlos.
Schritt 3
Auf Verbinden klicken
Wählen Sie einen Server im Land, in dem Ihr Binance-Konto registriert ist, und voilà.
Windscribe Pro mit Krypto bezahlen
Erhalten Sie Windscribe Pro mit Bitcoin, Ethereum, Monero und anderen unterstützten Kryptowährungen.
Die Bezahlung mit Krypto hält Ihren VPN-Kauf von Ihrem Kontoauszug fern und beseitigt eine offensichtliche Verbindung zwischen Ihrem echten Namen und Ihren Datenschutzwerkzeugen.
Unterstützte Kryptozahlungen
Die Verfügbarkeit kann sich ändern, wenn sich die Zahlungssysteme ändern.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Lightning (BTC.LN)
Bitcoin Cash (BCH)
Litecoin (LTC)
Velas EVM (VLX)
BF Token (BFT)
BitTorrent (BTT.TRC20)
Dash (DASH)
DigiByte (DGB)
Dogecoin (DOGE)
Ethereum (ETH)
Ethereum Classic (ETC)
Firo (FIRO)
PIVX (PIVX)
Qtum (QTUM)
Ravencoin (RVN)
SHIBA INU (SHIB/ERC20)
Solana (SOL)
Syscoin (SYS)
TRON (TRX)
USD Coin (USDC/ERC20)
NEM (XEM)
Monero (XMR)
VERGE (XVG)
ZCash (ZEC)
Horizen (ZEN)
"WireGuard" ist eine eingetragene Marke von Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.
Häufig gestellte Fragen
Ist es legal, ein VPN mit Binance zu verwenden?
In vielen Ländern ist die Nutzung eines VPN legal. Aber die Nutzung mit Binance hängt davon ab, wo Sie sich befinden, wo Ihr Konto verifiziert wurde, lokale Krypto-Regeln, Sanktionsgesetze und die eigenen Richtlinien von Binance. Ein VPN macht keinen eingeschränkten Zugang, falsches KYC, Sanktionsverstöße oder illegalen Handel magisch erlaubt. Nutzen Sie Windscribe für Privatsphäre, sicherere Netzwerke und eine konsistentere Verbindung, wenn die VPN-Nutzung erlaubt ist. Verwenden Sie es nicht, um sich von einem Ort aus einzuschleichen, an dem Sie nicht handeln dürfen. Legal zu besitzen bedeutet nicht legal zu verwenden.
Kann Binance ein VPN erkennen?
Es kann das oder zumindest Muster erkennen, die auf eine VPN-Nutzung hindeuten. Börsen können Dinge wie IP-Reputation, Standortwechsel, Gerätesignale, Kontohistorie, KYC-Details und Anmeldeverhalten nutzen, um zu entscheiden, ob etwas riskant aussieht. Ein VPN-Server, der heute funktioniert, könnte morgen markiert werden. Deshalb ist die kluge Entscheidung nicht „einen magischen Server finden“. Es ist, sich an die Regeln von Binance zu halten, eingeschränkte Regionen zu vermeiden und eine konsistente Verbindung beizubehalten, wenn die VPN-Nutzung erlaubt ist.
Wird mein Binance-Konto gesperrt, wenn ich ein VPN verwende?
Das kann passieren, insbesondere wenn Sie ein VPN verwenden, um auf Binance aus einer eingeschränkten Region zuzugreifen, Ihren echten Standort zu verbergen oder zwischen Ländern hin und her zu springen, als würde Ihr Konto durch Europa reisen. Wenn Sie ein VPN für die Privatsphäre aus einem Land nutzen, in dem Binance verfügbar ist und Ihrem Konto erlaubt ist zu operieren, ist das Risiko geringer, aber es ist nicht null. Binance schreibt die Plattformregeln vor. Windscribe schützt Ihre Verbindung, nicht Ihren Kontostatus.
Kann ich ein Binance-Konto mit einem VPN erstellen?
Sie können möglicherweise die Registrierungsseite laden, aber ein VPN bringt Sie nicht durch die Identitätsprüfungen von Binance. Binance erfordert eine Identitätsprüfung für viele Kontofunktionen, und Ihre Dokumente, Ihr Wohnsitz und Ihre Berechtigung sind immer noch relevant. Ein VPN kann Ihren Internetverkehr maskieren. Es kann den Pass in Ihrer Tasche, die Adresse auf Ihren Dokumenten oder die Regeln, die Binance für Ihr Konto anwendet, nicht ändern.
Was ist der beste Serverstandort für Binance?
Wenn die VPN-Nutzung erlaubt ist, wählen Sie einen konsistenten Serverstandort, der mit dem übereinstimmt, wo Ihr Binance-Konto verifiziert wurde und wo Binance für Sie verfügbar ist. Das Ziel ist es, langweilig und konsistent zu erscheinen, nicht so, als wäre sich Ihr Login gerade aus einem internationalen Spionagethriller befreit. Ein Windscribe Static IP kann helfen, die Konsistenz zu gewährleisten, indem es Ihnen eine stabilere VPN-Adresse gibt, wenn Sie sich mit diesem Standort verbinden, aber es garantiert nicht, dass Binance den VPN-Verkehr zulässt oder zusätzliche Prüfungen überspringt.
Speichert Windscribe Protokolle meiner Binance-Aktivität?
Nein. Windscribe speichert keine Protokolle, die identifizieren, was Sie online tun. Wir speichern Ihren Browserverlauf, Ihre Quell-IP, historische VPN-Sitzungen oder die von Ihnen besuchten Seiten nicht. Wir speichern begrenzte Dienstdaten, wie z. B. Ihren gesamten Bandbreitennutzung in einem laufenden 30-Tage-Zeitraum und den Zeitstempel Ihrer letzten Aktivität, um die Limits des kostenlosen Plans durchzusetzen und Missbrauch zu verhindern. In einfachen menschlichen Worten wissen wir nicht, was Sie gehandelt haben, welche Binance-Seiten Sie geöffnet haben oder welcher Coin Sie diese Woche emotional verletzt hat.
Kann ich ein VPN für Binance API-Handelsbots verwenden?
Ja, aber die Konsistenz ist bei API-Zugriff noch wichtiger. Binance empfiehlt, API-Schlüssel auf vertrauenswürdige IP-Adressen zu beschränken. Eine rotierende VPN-IP kann den Bot-Zugriff unterbrechen, fehlgeschlagene Anfragen auslösen oder Ihr Setup unordentlicher erscheinen lassen, als es sein sollte. Wenn Sie Binance API-Handel betreiben, verwenden Sie eine stabile IP, erlauben Sie nur diese Adresse, deaktivieren Sie unnötige Berechtigungen und behandeln Sie API-Schlüssel wie geladene Waffen mit JSON-Formatierung. Ein Windscribe Static IP kann helfen, eine konsistentere VPN-Adresse bereitzustellen, behebt aber keine unsaubere API-Sicherheit oder den Zugriff aus einer eingeschränkten Region.
Holen Sie sich Windscribe für Binance
Handeln Sie mit verschlüsseltem Datenverkehr, IP-Maskierung, Leckschutz und weniger Internet-Randfiguren, die um Ihre Binance-Sitzungen herumschweben.