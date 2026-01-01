Да, но они это заметят. Большинство IP коммерческих VPN поступают из дата-центров, которые прочно сидят в публичных списках блокировки. Пользовательское соглашение PayPal явно запрещает анонимизирующие прокси, но не называет VPN по имени. Вас не заблокируют просто за шифрование трафика, но аккаунт заморозят, если виртуальная локация, отпечаток устройства или платежные данные начнут противоречить друг другу.