Nós temos! Contamos com servidores físicos em Tel Aviv que oferecem conexões de alta velocidade. Enquanto outros provedores dependem de servidores virtuais lentos que simulam um local israelense a milhares de quilômetros de distância, na Europa, nós usamos hardware de verdade no local. Isso entrega latência baixíssima e IPs locais reais que não levantam suspeitas quando você acessa apps nacionais ou plataformas bancárias do exterior.