Navegue com a melhor VPN de Tel Aviv
Sente falta da bolha? Garanta um endereço IP de Tel Aviv rápido para assistir à TV local, proteger seus dados e acessar serviços israelenses sem falhas de qualquer lugar. Comece de graça. Não é necessário cartão de crédito.
Como começar
Siga nosso processo simples de 3 etapas.
Passo 1
Baixe o aplicativo
Passo 2
Instale o aplicativo
Siga as instruções para instalar o aplicativo VPN
Passo 3
Crie sua conta
Você será solicitado a criar uma conta após a instalação. (Sem e‑mail)
Por que usar uma VPN para Tel Aviv
Não deixe que fronteiras te isolem da sua vida digital em Israel.
Contorne os bloqueios bancários agressivos
Os bancos israelenses filtram bastante o tráfego estrangeiro. A Windscribe te dá um IP limpo de Tel Aviv para você gerenciar suas contas no Bank Hapoalim ou no Leumi sem disparar alertas de fraude no exterior.
Assista à TV israelense ao vivo
Não perca Kupa Rashit nem o noticiário. Contorne os bloqueios geográficos na Kan 11, na Mako e na Reshet 13 e assista sem travamentos do seu sofá, em qualquer lugar do mundo.
Acesse portais do governo com segurança
Precisa resolver impostos ou a previdência social no Gov.il? Proteja sua conexão pelos nossos servidores de Tel Aviv para acessar serviços estatais sem esbarrar em firewalls regionais rígidos.
Evite o bloqueio dos seus apps locais
Mantenha seus apps locais de comida, entrega e estacionamento funcionando. Um IP de Tel Aviv garante que suas contas israelenses não te bloqueiem temporariamente por você fazer login do exterior.
Faça testes locais com segmentação geográfica
Faz parte da diáspora de tecnologia? Visualize resultados de busca israelenses autênticos e campanhas de anúncios segmentadas. Teste seus aplicativos com precisão sem precisar comprar uma passagem de volta para a Silicon Wadi.
Proteja sua conexão com a Windscribe
Blinde sua presença digital enquanto navega pelas redes públicas hiperconectadas da cidade das startups.
Fique seguro no Wi-Fi público
A Windscribe criptografa sua conexão para que bisbilhoteiros no Wi-Fi público não consigam roubar suas senhas.
Neutralize as ciberameaças regionais
Proteja seu dispositivo das campanhas de phishing localizadas que miram ativamente os usuários de internet israelenses.
Acabe com anúncios e rastreadores irritantes
Não deixe que rastreadores de anúncios invasivos te sigam pelo Dizengoff digital. O R.O.B.E.R.T. bloqueia todos eles na hora.
Adorada e confiável por mais de 80 milhões de usuários
Por que a Windscribe é a melhor VPN para Tel Aviv?
Porque não apenas criptografamos sua conexão. Mantemos sua atividade online invisível a olhos curiosos, desviamos de bloqueios de conteúdo como ninjas e deixamos você navegar como um fantasma com passaporte.
Recursos
6 protocolos de criptografia
Maior alcance de servidores
Mais servidores de 10 Gbps
Bloqueador de anúncios líder do setor
Privacidade: auditada e comprovada em juízo
Recursos
Outras VPNs
6 protocolos de criptografia
Maior alcance de servidores
Mais servidores de 10 Gbps
Bloqueador de anúncios líder do setor
Privacidade: auditada e comprovada em juízo
Perguntas frequentes: as principais dúvidas sobre a VPN de Tel Aviv respondidas
Como mudo minha VPN para Tel Aviv?
Para começar, baixe a Windscribe e crie uma conta. Depois, abra o app da Windscribe, percorra a lista de locais globais para encontrar Israel e toque em Tel Aviv. Assim que aquele botão de ligar ficar verde, sua identidade digital estará ancorada com segurança de volta em Israel.
Quanto custa uma VPN em Tel Aviv?
Normalmente, os serviços de VPN premium custam de US$ 3 a US$ 16 por mês. Enquanto muitos provedores famosos tentam te prender em compromissos caros de vários anos, o nosso Build-A-Plan é o favorito de quem gosta de pagar apenas pelo que precisa. Você pode adicionar nosso servidor de alta velocidade em Tel Aviv e dados ilimitados por apenas US$ 3 por mês. Para conseguir uma VPN para Tel Aviv, confira nossa página de upgrade.
As VPNs são permitidas em Israel?
Com certeza. Não há nenhuma lei em Tel Aviv nem no resto de Israel que impeça você de usar uma VPN para proteger sua privacidade digital. Empresas, trabalhadores remotos e usuários comuns da internet dependem delas o tempo todo para criptografar dados. Só lembre-se de que uma VPN é uma ferramenta de segurança, não um passe livre. Se uma atividade é ilegal sem uma VPN, ela continua totalmente ilegal com uma.
Posso usar uma VPN de Israel gratuita?
Bem, isso é meio que uma armadilha. Claro, existem VPNs totalmente gratuitas que você pode usar, mas elas geralmente vêm com limites de dados pesados, velocidades de lesma ou políticas de privacidade duvidosas que tratam seus dados pessoais como um produto. Temos um plano gratuito, mas, infelizmente, os servidores de Israel não estão incluídos. Você pode, no entanto, obtê-los por apenas US$ 3 por mês no nosso plano Build-A-Plan.
Qual VPN tem um local em Tel Aviv?
Nós temos! Contamos com servidores físicos em Tel Aviv que oferecem conexões de alta velocidade. Enquanto outros provedores dependem de servidores virtuais lentos que simulam um local israelense a milhares de quilômetros de distância, na Europa, nós usamos hardware de verdade no local. Isso entrega latência baixíssima e IPs locais reais que não levantam suspeitas quando você acessa apps nacionais ou plataformas bancárias do exterior.