Recursos
Planos
Recursos úteis
Baixar
Minha conta
Entrar
Obter o Windscribe
Fazer upgrade
Windscribe
Baixar
Registro de alterações
Preços
Loja
Suporte
Recursos
Código aberto
Indicar um amigo
DNS gratuito
Ética e filosofia
Servidores VPN
Aplicativos
VPN para Windows
VPN para Android
VPN para Mac
VPN para Linux
VPN para Chrome
VPN para FireTV
VPN para Firefox
VPN para Apple TV
VPN para MS Edge
VPN para Huawei
VPN para iPhone
VPN para roteadores
Windscribe F-Droid
Empresa
Sobre
Privacidade
Termos
VDP
Vagas
Blog
Info
Gang
© 2026 Windscribe Limited