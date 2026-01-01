Sim, mas eles vão saber. A maioria dos IPs de VPNs comerciais vem de data centers que aparecem diretamente em listas públicas de bloqueio. Embora o Contrato do Usuário do PayPal proíba explicitamente proxies anonimizadores, ele não menciona VPNs pelo nome. Eles não vão bloquear você simplesmente por criptografar seu tráfego, mas vão congelar sua conta se sua localização virtual, impressão digital do dispositivo ou dados de cobrança começarem a se contradizer.