Uma VPN com servidores físicos. Sem truques virtuais.
A Windscribe VPN só usa servidores dedicados bare-metal, todos realmente localizados onde dizem estar. Sem zonas de IP falsas. Sem cortina de fumaça no roteamento. Enquanto os outros fingem, a gente mantém sua VPN com os pés no chão. Literalmente.
A maioria das localizações roda em servidores de 10 Gbps para velocidades absurdamente rápidas
Localizações de servidores em mais de 69 países e 135+ cidades
Sem localizações falsas: todos os servidores estão onde dizem estar
Por que usar uma VPN com servidores físicos?
Uma VPN com infraestrutura de servidores físicos garante que seus dados fluam para o país ao qual você escolhe se conectar. Diferente dos servidores virtuais, que podem mentir sobre a própria localização, o hardware da Windscribe fica com os pés no chão. Literalmente.
Latência mais baixa e velocidades mais consistentes
Jurisdição clara para a proteção de dados
O problema dos servidores virtuais
Um servidor VPN virtual afirma estar em um país, mas existe fisicamente em outro. Um servidor "na Islândia" pode muito bem viver fisicamente na Alemanha. Isso é ruim para a latência, a privacidade e a clareza jurídica.
⚠️ Atenção
Algumas VPNs anunciam mais de 100 países. Mas muitos deles são só ilusões movidas a servidores virtuais. Leia mais sobre isso no nosso blog.
135+ localizações físicas. Zero mentiras virtuais*.
Cada servidor listado na página de status da Windscribe é uma máquina física, hospedada no país que afirma. Sem localizações de IP falsas. *Exceto Fake Antarctica, Fake India e Fake Russia. Essas são falsas, de verdade.
Hardware seguro, configuração somente RAM
A gente não só aparece. A gente tranca tudo. Todos os servidores físicos da Windscribe usam tecnologia somente RAM (sem discos). Isso significa que seus dados somem a cada reinicialização: sem logs, sem rastros, sem vazamentos.
4.7 • 13K avaliações
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Como começar com a Windscribe
Siga nosso processo simples em 3 passos — enxágue e repita em todos os seus dispositivos pessoais.
Passo 1
Baixe o app
Baixe o app Windscribe VPN do nosso site ou da loja de apps.
Passo 2
Crie sua conta
Crie uma conta gratuita ou faça login se você já tiver uma.
Passo 3
Conecte-se
Abra o app, escolha uma localização e conecte-se para navegar de forma privada e segura.
Veja por que a Windscribe é a melhor VPN para privacidade real e localizações de servidores físicos
Recursos
6 protocolos de criptografia
Maior alcance de servidores
Mais servidores de 10 Gbps
Bloqueador de anúncios líder do setor
Privacidade: auditada e comprovada em juízo
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Outras VPNs
6 protocolos de criptografia
Maior alcance de servidores
Mais servidores de 10 Gbps
Bloqueador de anúncios líder do setor
Privacidade: auditada e comprovada em juízo
Adorada e confiável por mais de 100 milhões de usuários
Preços que não pesam no bolso
Plano grátis: localizações em 10 países, 10 GB por mês. Sem upsells suspeitos.
Plano Pro: dados ilimitados, todas as localizações, sem restrições.
Plano Pro: dados ilimitados, todas as localizações, sem restrições.
FAQ
Qual é a diferença entre servidores VPN físicos e virtuais?
Um servidor físico é uma máquina real em um data center real, no país mostrado no mapa. Um servidor virtual só pega emprestado um endereço IP registrado naquele país — o hardware em si pode estar em qualquer outro lugar do planeta. Seu tráfego vai para onde o hardware está, não para onde o marketing diz que ele está.
Por que servidores físicos são melhores que virtuais em VPNs?
Três grandes motivos: sua latência bate com a localização que você escolheu (sem desvios secretos por outro continente), seus dados ficam sob a jurisdição que você de fato escolheu, e sites que checam a consistência entre IP e localização têm muito menos chance de sinalizar você. Servidores virtuais não são maus por natureza — mas só quando o provedor é honesto sobre eles, e a maioria não é.
A Windscribe tem algum servidor virtual?
Até agora, são apenas três, e somos totalmente transparentes sobre isso. Temos Fake India e Fake Russia: conectar-se nesses países às vezes pode ser complicado, então adicionamos algumas localizações virtuais para melhorar o acesso. E, claro, Fake Antarctica não fica realmente na Antártida, porque colocar hardware de verdade em um continente congelado é impraticável. Todas as outras localizações da rede da Windscribe são máquinas físicas no país que afirmam estar.
Como posso verificar a localização de um servidor?
Confira nossa página de status — ela lista cada servidor da rede e onde ele vive fisicamente. Você também pode se conectar e rodar seus próprios testes de ping ou traceroute: servidores físicos produzem uma latência que bate com a localização anunciada, sem desvios suspeitos.