Canário de mandado da Windscribe
Uma declaração permanente, atualizada diariamente, confirmando que não recebemos ordens que nos obriguem a comprometer a privacidade dos nossos usuários.
Na data abaixo, a Windscribe nunca:
- Foi obrigada a registrar a atividade dos usuários ou reter dados que já não mantemos
- Foi ordenada a entregar dados de usuários que realmente possuímos
- Foi obrigada a criar uma backdoor ou enfraquecer nosso serviço
- Foi obrigada a entregar nossas chaves de criptografia
- Recebeu uma ordem de sigilo nos impedindo de divulgar qualquer uma das situações acima
Esta página é atualizada diariamente. Se as atualizações pararem, presuma que algo mudou.
Por que precisamos de um canário de mandado
O Canadá está criando novas leis invasivas à privacidade
O projeto de lei C-22 é a Lei de Acesso Legal do Canadá e está avançando no Parlamento a uma velocidade absurda. Ele concede ao governo amplos novos poderes para exigir dados, impor acesso e esconder tudo sob uma ordem de sigilo. Apresentado como segurança, ele normaliza discretamente a vigilância em massa de pessoas comuns que não fizeram nada de errado.
A linguagem do projeto de lei C-22 é vaga o bastante para que qualquer empresa que lide com informações eletrônicas no Canadá, incluindo a Windscribe, possa ser ordenada a armazenar enormes quantidades de metadados sobre todos que usam esse serviço.
Outros projetos de lei que afetam sua privacidade
O atual governo do Canadá quer transformar completamente o cenário digital para seus cidadãos, e infelizmente não para melhor. O C-22 pode obrigar empresas a armazenar metadados sobre todos que usam seus serviços, mas outras leis que afetam sua privacidade online acabaram de ser aprovadas ou estão caminhando rapidamente para aprovação.
O projeto de lei C-8 permite que o governo corte o acesso à internet de indivíduos, sem ordem judicial. O projeto de lei C-9 criminaliza certos discursos online. O projeto de lei C-34 proíbe adolescentes menores de 16 anos de usar redes sociais, mas exigirá que toda pessoa prove com documento oficial que tem 16 anos ou mais. O projeto de lei C-36 transfere a supervisão dos seus dados do órgão independente de privacidade do Canadá para um órgão nomeado pelo governo, escolhido pelo mesmo governo que está aprovando essas leis.
Juntos, todos esses projetos de lei levam a uma erosão severa dos direitos de privacidade online dos canadenses.
Como isso afeta a Windscribe
Como uma empresa de privacidade sediada no Canadá, estamos bem no raio de impacto dessas leis. Criamos a Windscribe para que, mesmo se fôssemos ordenados a entregar logs de identificação, simplesmente não tivéssemos nenhum para entregar.
Mas "não há nada para entregar" só vale se a lei permitir. O registro obrigatório previsto no projeto de lei C-22 nos forçaria a escolher entre a confiança dos nossos usuários e a legislação da nossa jurisdição. O regime de verificação de identidade do projeto de lei C-34 poderia facilmente se expandir para cobrir serviços como os nossos no futuro, algo que destruiria completamente o propósito das ferramentas de privacidade que oferecemos. É exatamente isso que está sendo proposto pelo governo do Reino Unido. O cenário jurídico do Canadá está mudando rápido, por isso essa luta também é nossa.
A Windscribe vai me registrar sob o C-22?
Resposta curta: NÃO.
O projeto de lei C-22 ainda não é lei e, mesmo quando for aprovado, exigirá uma ordem governamental direcionada especificamente à Windscribe para nos forçar a registrar nossos usuários. A parte ruim é que uma ordem dessas pode chegar a qualquer dia. Se algo assim acontecer por força de lei, o canário acima é como você saberá.
Enquanto isso, estamos preparando várias estratégias para sair desta jurisdição, para que, se algum dia recebermos uma ordem dessas, ela já nasça morta.
Equiparação de doações para a OpenMedia
A OpenMedia é uma forte defensora da privacidade digital há muito tempo e tem um histórico rico de enfrentamento ao governo canadense quando ele tentou aprovar projetos de lei semelhantes. Eles compareceram como testemunha em audiências governamentais para alertar legisladores sobre os perigos da legislação proposta, mais recentemente durante as audiências do C-22.
Eles também foram uma voz para a Windscribe nessas audiências, transmitindo nossas preocupações sobre o C-22 e seu impacto nos canadenses. Neste momento, eles estão realizando uma campanha comunitária para arrecadar fundos para seus esforços. A Windscribe vai igualar até $5,000 em doações enviadas pelas pessoas. Se você valoriza o trabalho desse grupo, considere doar.Doar para a OpenMedia