Canário de mandado da Windscribe

Outros projetos de lei que afetam sua privacidade

O atual governo do Canadá quer transformar completamente o cenário digital para seus cidadãos, e infelizmente não para melhor. O C-22 pode obrigar empresas a armazenar metadados sobre todos que usam seus serviços, mas outras leis que afetam sua privacidade online acabaram de ser aprovadas ou estão caminhando rapidamente para aprovação.

O projeto de lei C-8 permite que o governo corte o acesso à internet de indivíduos, sem ordem judicial. O projeto de lei C-9 criminaliza certos discursos online. O projeto de lei C-34 proíbe adolescentes menores de 16 anos de usar redes sociais, mas exigirá que toda pessoa prove com documento oficial que tem 16 anos ou mais. O projeto de lei C-36 transfere a supervisão dos seus dados do órgão independente de privacidade do Canadá para um órgão nomeado pelo governo, escolhido pelo mesmo governo que está aprovando essas leis.

Juntos, todos esses projetos de lei levam a uma erosão severa dos direitos de privacidade online dos canadenses.