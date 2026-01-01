Windscribe

Surf met de beste VPN voor Montevideo

Bemachtig een razendsnel IP-adres uit Montevideo om lokale tv te streamen, je verkeer te beveiligen en overal vlekkeloos bij Uruguayaanse accounts te komen. Begin gratis. Geen creditcard nodig.
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Aan de slag

Volg ons eenvoudige proces in 3 stappen.
Stap 1

Download de app

Download de Windscribe VPN-app
Stap 2

Installeer de app

Volg de instructies om de VPN-app te installeren
Stap 3

Meld je aan

Na de installatie wordt je gevraagd een account aan te maken. (Geen e‑mail nodig)

Waarom een VPN gebruiken in Montevideo

Houd je digitale paspoort stevig verankerd in Uruguay, waar je fysieke reizen je ook brengen.

Stream Uruguayaanse tv

Mis je het nationale voetbal of het lokale nieuws? Omzeil geoblokkades op Vera TV, Canal 4, Canal 10 of Teledoce en stream elke wedstrijd soepel vanaf je bank, waar ook ter wereld.
Stream Uruguayaanse tv

Krijg veilig toegang tot lokale banken

Uruguayaanse banken filteren buitenlandse netwerken agressief. We geven je een schoon IP-adres uit Montevideo, zodat je je rekeningen bij BROU of Itaú kunt beheren zonder in het buitenland fraudemeldingen te activeren.
Krijg veilig toegang tot lokale banken

Regel overheidsdiensten in het buitenland

Moet je belastingaangiften of openbare diensten regelen op gub.uy? Beveilig je verbinding via onze VPN-servers in Montevideo om bij overheidsportalen te komen zonder tegen strenge regionale firewalls aan te lopen.
Regel overheidsdiensten in het buitenland

Voorkom uitsluiting van lokale accounts

Houd je profielen voor maaltijdbezorging en vervoer volledig actief. Een lokaal IP-adres zorgt ervoor dat je Uruguayaanse apps je profiel niet tijdelijk markeren of blokkeren omdat je vanuit het buitenland inlogt.
Voorkom uitsluiting van lokale accounts

Voer geolocatiegerichte lokale tests uit

Techdiaspora die voor de Zuidelijke Kegel bouwt? Bekijk authentieke Uruguayaanse zoekmachineresultaten, test regionale app-uitrollen en volg lokale advertentiecampagnes nauwkeurig zonder een vlucht te boeken.
Voer geolocatiegerichte lokale tests uit

Blijf overal in Montevideo veilig met Windscribe

Laat onveilige netwerken je persoonlijke gegevens niet in gevaar brengen terwijl je een cortado drinkt of onderweg werkt.
Bescherm je surfen op openbare wifi

Bescherm je surfen op openbare wifi

Onze Firewall voorkomt lekken wanneer je VPN-verbinding wegvalt, zodat online dieven die op openbare netwerken op de loer liggen geen gevoelige persoonlijke gegevens kunnen onderscheppen.
Beveilig mobiel bankieren onderweg

Beveilig mobiel bankieren onderweg

We beschermen je verbinding met versleuteling van militair niveau, zodat je onderweg veilig je saldo kunt checken of je rekeningen kunt betalen.
Blokkeer opdringerige webtrackers

Blokkeer opdringerige webtrackers

Laat agressieve advertenties je niet overal volgen. R.O.B.E.R.T. blokkeert trackingscripts en opdringerige advertenties direct op DNS-niveau.

Onbeperkte verbindingen
Op al je apparaten

Windscribe biedt apps en browserextensies voor alle platforms en apparaten.
Windows
macOS
Linux
Android
iOS
Chrome
Firefox
Edge
Fire TV
En meer!

Geliefd en vertrouwd door meer dan 80 miljoen gebruikers

Waarom is Windscribe de beste VPN voor Montevideo?

Omdat we niet alleen je verbinding versleutelen. We houden je online-activiteit onzichtbaar voor pottenkijkers, ontwijken contentblokkades als een ninja en laten je surfen als een geest met een paspoort.
Functies
Windscribe
6 versleutelingsprotocollen
Het breedste serverbereik
De meeste 10 Gbps-servers
Toonaangevende ad-blocker
Privacy: geaudit en in de rechtbank bewezen
Windscribe halen
Functies
Windscribe
Andere VPN's
6 versleutelingsprotocollen
Het breedste serverbereik
De meeste 10 Gbps-servers
Toonaangevende ad-blocker
Privacy: geaudit en in de rechtbank bewezen
Windscribe halen

Veelgestelde vragen: de belangrijkste vragen over de VPN voor Montevideo beantwoord

Hoe zet ik mijn VPN over naar Montevideo?

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Pak de Windscribe-app en maak een account aan. Open de app, scroll door onze lijst met wereldwijde locaties tot je Uruguay ziet en klik op Montevideo. Op de exacte milliseconde dat onze aan-uitknop groen oplicht, lijkt het alsof je apparaat de oevers van de Río de la Plata nooit heeft verlaten.

Hoeveel kost een VPN in Uruguay?

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De meeste premium VPN's willen dat je 3 tot 16 USD per maand neertelt en houden je portemonnee vaak gegijzeld met contracten van meerdere jaren. Daar hebben we een hekel aan. Met onze Build-A-Plan krijg je onze snelle server in Montevideo en onbeperkte data voor een schappelijke 3 USD per maand.

Zijn VPN's toegestaan in Uruguay?

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100% legaal. Er zijn geen wetten die versleutelings- of privacytools in Montevideo beperken. Onthoud alleen dat een VPN een privacyschild is, geen vrijbrief. Als iets illegaal is zonder VPN, blijft het absoluut illegaal met een VPN.

Kan ik een gratis VPN voor Montevideo gebruiken?

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Je kunt het proberen, maar gratis VPN's zijn meestal een valstrik. Ze beperken je data vaak tot inbelsnelheden of verkopen stiekem je browsegeschiedenis aan adverteerders. We bieden wel een hoog gewaardeerde gratis versie, maar die dekt Uruguay niet. Om een premium IP-adres uit Montevideo te krijgen zonder de bank te breken, gebruik je onze Build-A-Plan van 3 USD.

Welke VPN heeft een locatie in Montevideo?

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Wij! Veel aanbieders gebruiken trage virtuele servers die beweren in Uruguay te staan, maar zich in werkelijkheid fysiek in een datacenter in Europa bevinden. Windscribe gebruikt echte, fysieke hardware ter plekke in Montevideo, zodat je snelle reactietijden en geldige lokale IP-adressen krijgt.