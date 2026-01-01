Een VPN met fysieke servers. Geen virtuele trucs.
Windscribe VPN gebruikt alleen dedicated bare-metal servers, allemaal echt op de plek waar ze zeggen te staan. Geen neppe IP-zones. Geen rookgordijnen in de routing. Waar anderen doen alsof, houden wij je VPN met beide benen op de grond. Letterlijk.
De meeste locaties draaien op 10 Gbps-servers voor razendsnelle verbindingen
Serverlocaties in meer dan 69 landen en 135+ steden
Geen neplocaties: alle servers staan waar ze zeggen te staan
Waarom een VPN met fysieke servers gebruiken?
Een VPN met fysieke serverinfrastructuur zorgt ervoor dat je data echt naar het land stroomt waarmee je verbinding kiest te maken. In tegenstelling tot virtuele servers, die kunnen liegen over hun locatie, blijft de hardware van Windscribe met beide benen op de grond. Letterlijk.
Lagere latency en consistentere snelheden
Duidelijke jurisdictie voor gegevensbescherming
Het probleem met virtuele servers
Een virtuele VPN-server beweert in het ene land te staan, maar bestaat fysiek in een ander. Een server 'in IJsland' kan fysiek prima in Duitsland wonen. Dat is slecht voor latency, privacy en juridische duidelijkheid.
⚠️ Waarschuwing
Sommige VPN's pronken met 100+ landen. Maar veel daarvan zijn slechts illusies op basis van virtuele servers. Lees er meer over op onze blog.
135+ fysieke locaties. Nul virtuele leugens*.
Elke server op de statuspagina van Windscribe is een fysieke machine, gehost in het land dat hij claimt. Geen neppe IP-locaties. *Behalve Fake Antarctica, Fake India en Fake Russia. Die zijn nep, echt waar.
Veilige hardware, RAM-only configuratie
We komen niet alleen opdagen. We gooien alles op slot. Alle fysieke servers van Windscribe gebruiken RAM-only (diskless) techniek. Dat betekent dat je data bij elke herstart verdwijnt: geen logs, geen sporen, geen lekken.
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Hoe je met Windscribe begint
Volg ons simpele 3-stappenproces — en herhaal het voor al je persoonlijke apparaten.
Stap 1
Haal de app
Download de Windscribe VPN-app van onze site of uit de appstore.
Stap 2
Meld je aan
Maak een gratis account aan, of log in als je er al een hebt.
Stap 3
Verbind
Open de app, kies een locatie en maak verbinding om privé en veilig te browsen.
Zie waarom Windscribe de beste VPN is voor echte privacy en fysieke serverlocaties
Functies
6 versleutelingsprotocollen
Het breedste serverbereik
De meeste 10 Gbps-servers
Toonaangevende ad-blocker
Privacy: geaudit en in de rechtbank bewezen
Functies
Andere VPN's
6 versleutelingsprotocollen
Het breedste serverbereik
De meeste 10 Gbps-servers
Toonaangevende ad-blocker
Privacy: geaudit en in de rechtbank bewezen
Geliefd en vertrouwd door meer dan 100 miljoen gebruikers
Tarieven die je portemonnee niet breken
Gratis-abonnement: locaties in 10 landen, 10 GB/maand. Geen schimmige upsells.
Pro-abonnement: onbeperkte data, alle locaties, geen restricties.
Pro-abonnement: onbeperkte data, alle locaties, geen restricties.
FAQ
Wat is het verschil tussen fysieke en virtuele VPN-servers?
Een fysieke server is een echte machine in een echt datacenter, in het land dat op de kaart staat. Een virtuele server leent alleen een IP-adres dat op dat land geregistreerd staat — de hardware zelf kan overal ter wereld staan. Je verkeer gaat naar waar de hardware staat, niet naar waar de marketing zegt dat hij staat.
Waarom zijn fysieke servers beter dan virtuele servers bij VPN's?
Drie grote redenen: je latency klopt met de locatie die je koos (geen geheime omwegen via een ander continent), je data valt onder de jurisdictie die je daadwerkelijk hebt gekozen, en sites die de consistentie tussen IP en locatie checken markeren je veel minder snel. Virtuele servers zijn niet per definitie fout — maar alleen als een aanbieder er eerlijk over is, en de meeste zijn dat niet.
Heeft Windscribe virtuele servers?
Tot nu toe zijn het er maar drie en daar zijn we volledig transparant over. We hebben Fake India en Fake Russia: verbinding maken in deze landen kan soms lastig zijn, dus hebben we enkele virtuele locaties toegevoegd om de toegang te verbeteren. En natuurlijk bevindt Fake Antarctica zich niet echt op Antarctica, want echte hardware op een bevroren continent plaatsen is onpraktisch. Elke andere locatie in het Windscribe-netwerk is een fysieke machine in het land dat hij claimt.
Hoe kan ik de locatie van een server verifiëren?
Check onze statuspagina — die toont elke server in het netwerk en waar hij fysiek staat. Je kunt ook verbinden en zelf ping- of traceroute-tests draaien: fysieke servers geven een latency die klopt met hun opgegeven locatie, zonder verdachte omwegen.