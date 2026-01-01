Warrant Canary van Windscribe

Canada krijgt nieuwe privacy-invasieve wetten

Wetsvoorstel C-22 is de Canadese Lawful Access Act en schiet met hoge snelheid door het parlement. Het geeft de overheid brede nieuwe bevoegdheden om data af te dwingen, toegang verplicht te stellen en alles onder een zwijgbevel te begraven. Verpakt als veiligheid normaliseert het stilletjes massasurveillance van gewone mensen die niets verkeerd hebben gedaan.

De taal in wetsvoorstel C-22 is vaag genoeg dat elk bedrijf dat elektronische informatie in Canada verwerkt, inclusief Windscribe, kan worden bevolen om enorme hoeveelheden metadata op te slaan over iedereen die die dienst gebruikt.