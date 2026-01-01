Warrant Canary van Windscribe
Een permanente verklaring, dagelijks bijgewerkt, die bevestigt dat we geen bevelen hebben ontvangen die ons dwingen de privacy van onze gebruikers in gevaar te brengen.
Op de onderstaande datum heeft Windscribe nooit:
- De opdracht gekregen om gebruikersactiviteit te loggen of gegevens te bewaren die we niet al bewaren
- Het bevel gekregen om gebruikersgegevens te overhandigen die we daadwerkelijk bezitten
- De verplichting gekregen om een achterdeur te bouwen of onze dienst te verzwakken
- De verplichting gekregen om onze encryptiesleutels te overhandigen
- Een zwijgbevel ontvangen dat ons verhindert om iets van het bovenstaande openbaar te maken
Deze pagina wordt dagelijks bijgewerkt. Als updates stoppen, ga er dan van uit dat er iets is veranderd.
Waarom we een warrant canary nodig hebben
Canada krijgt nieuwe privacy-invasieve wetten
Wetsvoorstel C-22 is de Canadese Lawful Access Act en schiet met hoge snelheid door het parlement. Het geeft de overheid brede nieuwe bevoegdheden om data af te dwingen, toegang verplicht te stellen en alles onder een zwijgbevel te begraven. Verpakt als veiligheid normaliseert het stilletjes massasurveillance van gewone mensen die niets verkeerd hebben gedaan.
De taal in wetsvoorstel C-22 is vaag genoeg dat elk bedrijf dat elektronische informatie in Canada verwerkt, inclusief Windscribe, kan worden bevolen om enorme hoeveelheden metadata op te slaan over iedereen die die dienst gebruikt.
Andere wetsvoorstellen die je privacy raken
De huidige regering van Canada wil het digitale landschap voor haar burgers volledig transformeren, en helaas niet ten goede. C-22 kan bedrijven dwingen metadata op te slaan over iedereen die hun dienst gebruikt, maar andere wetten die je online privacy raken zijn net aangenomen of hard op weg om aangenomen te worden.
Wetsvoorstel C-8 laat de overheid internettoegang voor individuen afsluiten zonder gerechtelijk bevel. Wetsvoorstel C-9 criminaliseert bepaalde online uitingen. Wetsvoorstel C-34 verbiedt tieners onder de 16 jaar sociale media, maar zal iedere persoon verplichten met een overheids-ID te bewijzen dat die 16 jaar of ouder is. Wetsvoorstel C-36 verplaatst het toezicht op je gegevens van de onafhankelijke Canadese privacywaakhond naar een door de overheid benoemd orgaan, gekozen door dezelfde overheid die deze wetten aanneemt.
Samen leiden al deze wetsvoorstellen tot een ernstige uitholling van de online privacyrechten van Canadezen.
Hoe dit Windscribe raakt
Als privacybedrijf met hoofdkantoor in Canada zitten we midden in de gevarenzone van deze wetten. We hebben Windscribe zo gebouwd dat, zelfs als we zouden worden bevolen identificerende logs te overhandigen, we die simpelweg niet hebben om te overhandigen.
Maar "niets om te geven" houdt alleen stand als de wet dat toestaat. Verplicht loggen onder wetsvoorstel C-22 zou ons dwingen te kiezen tussen het vertrouwen van onze gebruikers en de wetgeving van onze jurisdictie. Het ID-controlesysteem van wetsvoorstel C-34 zou later makkelijk kunnen worden uitgebreid naar diensten zoals die van ons, iets wat het hele punt van de privacytools die we aanbieden volledig zou ondermijnen. Dit is precies wat de Britse regering voorstelt. Het juridische landschap in Canada verschuift snel, daarom is dit gevecht ook van ons.
Gaat Windscribe mij loggen onder C-22?
Kort antwoord: NEE.
Wetsvoorstel C-22 is nog geen wet, en zelfs wanneer het wordt aangenomen, is er een overheidsbevel specifiek gericht op Windscribe nodig om ons te dwingen onze gebruikers te loggen. Het vervelende is dat zo’n bevel elke dag kan komen. Als zoiets door de kracht van de wet gebeurt, is de canary hierboven hoe je het zult weten.
Ondertussen bereiden we meerdere strategieën voor om deze jurisdictie te verlaten, zodat als we ooit zo’n bevel krijgen, het bij aankomst al dood is.
OpenMedia-donaties worden gematcht
OpenMedia is al lange tijd een sterke voorvechter van digitale privacy en heeft een rijke geschiedenis in het opnemen tegen de Canadese overheid wanneer die vergelijkbare wetsvoorstellen probeerde aan te nemen. Ze zijn als getuige verschenen bij overheidszittingen om wetgevers te waarschuwen voor de gevaren van voorgestelde wetgeving, het meest recent tijdens de C-22-zittingen.
Ze zijn in die zittingen ook een stem voor Windscribe geweest door onze zorgen over C-22 en de impact ervan op Canadezen over te brengen. Op dit moment houden ze een community-actie om geld op te halen voor hun inspanningen. Windscribe matcht tot $5,000 aan donaties die mensen insturen. Als je het werk van deze groep waardeert, overweeg dan te doneren.Doneer aan OpenMedia