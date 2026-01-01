Oui, mais ils le sauront. La plupart des IP de VPN commerciaux proviennent de centres de données bien présents sur les listes de blocage publiques. Même si le Contrat d’utilisation de PayPal interdit explicitement les proxys d’anonymisation, il ne cite pas les VPN par leur nom. Ils ne vous bloqueront pas simplement parce que vous chiffrez votre trafic, mais ils gèleront votre compte si votre emplacement virtuel, l’empreinte de votre appareil ou vos informations de facturation commencent à se contredire.