Tradez des Crypto plus en toute sécurité avec un VPN
Chiffrez la connexion entre votre appareil et votre plateforme d'échange, masquez votre véritable IP aux réseaux locaux et maintenez une configuration de trading plus cohérente lorsque vous êtes loin de chez vous.
Politique sans logs prouvée par les tribunaux
Open source
Payez avec des cryptos
Serveurs dans plus de 69 pays
Pourquoi utiliser un VPN pour le trading de crypto ?
Parce que les cryptos sont déjà assez risquées sans ajouter à cela des Wi-Fi louches, l'espionnage par les FAI et des fuites évitables.
Vous tradez sur du Wi-Fi public
Wi-Fi Aéroport, Wi-Fi Café, Wi-Fi Hôtel… alias la sainte trinité de « veuillez voler mes identifiants ». Windscribe chiffre votre connexion, et notre Pare-feu bloque les fuites si le VPN tombe.
Vous voulez une protection supplémentaire contre les mauvais domaines
Les fausses plateformes d'échange et les pages de phishing sont partout dans la crypto. R.O.B.E.R.T. aide à bloquer les domaines malveillants connus avant qu'ils ne se chargent.
Vous ne voulez pas que votre FAI vous surveille
Windscribe enveloppe votre trafic dans un tunnel VPN chiffré, de sorte que votre FAI voie une connexion VPN au lieu d'une petite liste de vos onglets crypto.
Ce qu'un VPN fait et ne fait pas pour les traders de crypto
Un VPN ajoute de la confidentialité à votre connexion, mais il ne rend pas les cryptos anonymes.
Utilisez-le pour protéger le chemin du réseau : le trafic de votre plateforme d'échange, les connexions de votre application de portefeuille et votre navigation contre les réseaux publics ou les FAI espions. Gardez le reste de votre configuration ennuyeux et prudent : 2FA, portefeuilles matériels, stockage sécurisé des clés et respect des règles de votre plateforme d'échange et de votre pays.
Ce qu'un VPN fait
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Chiffre le trafic entre votre appareil et le serveur VPN, aidant à protéger votre connexion lorsque vous utilisez des plateformes d'échange, des applications de portefeuille et des plateformes de trading.
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Masque votre adresse IP réelle en la remplaçant par celle du serveur VPN auquel vous êtes connecté.
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Rend plus difficile pour votre FAI ou votre réseau local de voir quels sites et services crypto vous utilisez.
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Réduit les risques liés aux Wi-Fi publics en protégeant votre trafic sur des réseaux auxquels vous ne devriez certainement pas faire confiance.
Ce qu'un VPN ne fait pas
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Masquer votre activité sur la chaîne des blocs des explorateurs de blocs, des sociétés d'analyse ou de toute personne surveillant les transactions publiques de la blockchain.
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Anonymiser un compte d'échange vérifié KYC qui connaît déjà votre nom, votre pièce d'identité et votre méthode de paiement.
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Remplacer la 2FA, un portefeuille matériel ou un stockage sécurisé des clés, car un VPN n'est pas une couverture de sécurité magique.
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Rendre légal le trading là où il ne l'est pas, ni outrepasser les règles des plateformes d'échange, des applications, des sanctions ou des réglementations locales.
Nous sommes là pour vous protéger
Trader des cryptos sur le Wi-Fi des aéroports, hôtels ou cafés n'est pas idéal. Quelqu'un sur le même réseau pourrait essayer d'espionner le trafic, de modifier les connexions non sécurisées ou de rediriger les gens vers de fausses pages de connexion. HTTPS aide, mais « Free_Airport_WiFi_Real_One » n'est toujours pas une stratégie de sécurité.
Windscribe chiffre votre trafic avant qu'il ne quitte votre appareil, de sorte que les espions du réseau local voient un trafic VPN brouillé au lieu des sites et applications que vous utilisez.
- Gardez les sessions d'échange protégées sur des réseaux que vous ne contrôlez pas.
- Réduisez le risque d'espionnage local avant que votre trafic ne quitte l'ordinateur portable ou le téléphone.
- Associez la protection VPN aux signets, à la 2FA et à une hygiène de portefeuille prudente ; le tunnel aide, mais il ne peut pas sauver une phrase de récupération saisie sur une fausse page de portefeuille.
Vous tradez. Nous protégeons le tunnel.
Gardez votre trafic d'échange chiffré, privé et plus difficile à altérer.
Nous ne conservons pas de journaux
N’importe qui peut écrire « politique sans logs » sur une page d’accueil. Nous avons vraiment prouvé la nôtre grâce à des audits indépendants par des tiers et à des affaires judiciaires.
Nous avons une sécurité en cas de panne
Si votre connexion VPN tombe en plein milieu d'une transaction, le Pare-feu de Windscribe bloque le trafic en dehors du tunnel. Il échoue en mode fermé au lieu de laisser votre véritable IP errer dans votre session d'échange avec une étiquette nominative.
Nous chiffrons votre connexion
Windscribe utilise un chiffrement moderne fort sur tous les protocoles. Traduction : votre trafic de trading est enveloppé dans une armure cryptographique sérieuse, pas dans une cape d'Halloween fantaisiste.
Nous bloquons les arnaques et les sites de phishing
Le phishing crypto est industrialisé. Notre bloqueur côté serveur, R.O.B.E.R.T., intercepte les drainers de portefeuilles malveillants et les faux domaines au niveau DNS avant même que votre navigateur ne puisse les charger.
Nous sommes totalement transparents
Les applications VPN propriétaires vous forcent à avoir foi aveugle et des intuitions. Nos applications clients sont open source et disponibles sur GitHub, afin que les gens puissent inspecter le code au lieu de simplement faire confiance à une page d'atterrissage tape-à-l'œil.
Comment utiliser Windscribe pour le trading de crypto
Sécurisez votre connexion de trading avec Windscribe en 3 étapes.
Étape 1
Connectez-vous à votre pays KYC
Choisissez un serveur Windscribe dans le pays correspondant à votre compte d'échange vérifié.
Étape 2
Activez le Pare-feu
Allez dans Paramètres → Connexion → Pare-feu → Toujours activé pour aider à prévenir les fuites VPN.
Étape 3
Activez la protection R.O.B.E.R.T.
Allez dans Paramètres → R.O.B.E.R.T. et activez le blocage du phishing et des logiciels malveillants.
Nous aimons les cryptos. Payez-nous avec des cryptos.
Payez pour Windscribe Pro avec Bitcoin, Ethereum, Monero et d'autres cryptomonnaies prises en charge.
Payer avec des cryptos maintient votre abonnement VPN hors de votre relevé bancaire et élimine une piste de paiement à nom réel. Votre compte a toujours un nom d'utilisateur, mais votre banque n'a pas besoin d'être dans les gradins.
Paiements crypto pris en charge
La disponibilité peut changer à mesure que les systèmes de paiement évoluent.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Lightning (BTC.LN)
Bitcoin Cash (BCH)
Litecoin (LTC)
Velas EVM (VLX)
BF Token (BFT)
BitTorrent (BTT.TRC20)
Dash (DASH)
DigiByte (DGB)
Dogecoin (DOGE)
Ethereum (ETH)
Ethereum Classic (ETC)
Firo (FIRO)
PIVX (PIVX)
Qtum (QTUM)
Ravencoin (RVN)
SHIBA INU (SHIB/ERC20)
Solana (SOL)
Syscoin (SYS)
TRON (TRX)
USD Coin (USDC/ERC20)
NEM (XEM)
Monero (XMR)
VERGE (XVG)
ZCash (ZEC)
Horizen (ZEN)
Foire aux questions
Est-il légal d'utiliser un VPN pour le trading de crypto ?
Dans de nombreux pays, oui. Un VPN est un outil de confidentialité, pas un bouton de crime. Mais les lois sur les VPN, les règles crypto, les sanctions et les politiques des plateformes varient en fonction de votre emplacement. Un VPN ne rend pas non plus magiquement légal le trading illégal, l'évasion fiscale, les violations de sanctions ou la violation des règles des plateformes. Être légal à posséder ne signifie pas être légal à utiliser pour des bêtises.
Serai-je banni de Binance, Coinbase ou Kraken pour avoir utilisé un VPN ?
Peut-être. Un VPN en soi n'est pas toujours le problème. Le problème est d'avoir l'air suspect : se connecter depuis cinq pays en une semaine, accéder à une plateforme depuis une région interdite ou utiliser un emplacement qui ne correspond pas aux détails de votre compte vérifié. De nombreuses plateformes utilisent la localisation, la réputation IP, les signaux de l'appareil, les détails KYC et les règles de conformité pour décider s'ils ajoutent des contrôles supplémentaires, restreignent l'accès ou gèlent l'activité. La configuration la moins étrange est simple : suivez les règles de votre plateforme, n'utilisez pas un VPN pour contourner les régions restreintes et utilisez une localisation cohérente lorsque l'utilisation d'un VPN est autorisée. Un IP Statique Windscribe peut aider à maintenir la cohérence, mais ce n'est pas un passeport doré pour passer la conformité des plateformes.
Puis-je utiliser un VPN gratuit pour le trading de crypto ?
Techniquement, oui, mais ne faites confiance à aucun VPN gratuit au hasard avec votre activité crypto juste parce qu'il a une icône d'écusson bleu et une mascotte étrangement heureuse. Le plan gratuit de Windscribe est différent : vous obtenez 2 Go/mois par défaut, ou jusqu'à 10 Go/mois lorsque vous confirmez votre e-mail. C'est suffisant pour vérifier votre portefeuille en déplacement. Pour un trading plus intensif ou des IP Statiques, Pro est plus judicieux.
Ai-je besoin d'une IP dédiée ou statique pour le trading de crypto ?
Ce n'est pas obligatoire, mais une IP Statique peut faciliter la vie si vous tradez souvent ou dépendez de services qui n'aiment pas les changements d'IP constants. Les connexions VPN standard peuvent passer par différents IP partagés, ce qui peut déclencher des vérifications de connexion supplémentaires. Une IP Statique Windscribe vous donne une adresse VPN plus cohérente lorsque vous vous connectez à cet emplacement. Cela peut aider à réduire les alertes de « nouvelle connexion depuis planète mystère », mais cela ne garantit pas qu'une plateforme fera confiance, autorisera ou ignorera le trafic VPN.
À quel emplacement de serveur dois-je me connecter pour le trading de crypto ?
Lorsque l'utilisation d'un VPN est autorisée, choisissez un emplacement de serveur cohérent qui correspond à l'endroit où votre compte d'échange est vérifié et là où la plateforme permet l'accès. Le but n'est pas de faire semblant d'être un homme mystère international. Le but est d'éviter d'avoir l'air que votre compte a voyagé à travers six pays avant le déjeuner.
Windscribe conserve-t-il des journaux de mon activité de trading crypto ?
Non. Notre politique sans logs a été auditée et vérifiée par des professionnels externes. Nous ne stockons pas votre historique de navigation, les horodatages IP ou les requêtes DNS. Nous documentons ouvertement les métadonnées minimales que nous conservons pour le fonctionnement de base du serveur et l'application d'une utilisation équitable, spécifiquement votre nom d'utilisateur, votre e-mail de compte si vous avez choisi d'en fournir un, et le nombre total d'octets transférés sur une fenêtre glissante de 30 jours. Si vous ne nous croyez pas, consultez notre Rapport de transparence.
Dois-je utiliser un VPN pour le trading de crypto en voyage ?
Oui, mais utilisez-le pour la cohérence, pas pour enfreindre les règles. Les réseaux publics dans les hôtels, aéroports et cafés sont des cibles privilégiées pour l'usurpation de connexion, ce qui est exactement là où un VPN excelle. Cependant, n'utilisez pas le voyage comme excuse pour passer d'un pays aléatoire à un autre. Si votre compte d'échange a été vérifié aux États-Unis, connectez-vous à un serveur américain lorsque vous êtes loin. Changer votre localisation numérique vers un nouveau pays à chaque fois que vous embarquez est une voie rapide pour déclencher des gels de sécurité automatisés. Rappelez-vous simplement : n'utilisez pas de VPN pour accéder à votre compte depuis une région restreinte où vous êtes légalement interdit de trader.
Est-ce qu'un VPN rend le trading de crypto anonyme ?
Pas du tout. Un VPN masque votre adresse IP des espions locaux et modifie ce que vos plateformes d'échange enregistrent, mais il n'a aucun impact sur la transparence de la blockchain, les dossiers internes de votre plateforme, vos données KYC ou vos obligations fiscales. Il fournit une confidentialité réseau, pas une invisibilité financière. Si un fournisseur VPN prétend que son logiciel rend vos transactions crypto totalement intraçables, il vous vend un fantasme juste pour vous faire cliquer sur un bouton d'abonnement.
Dois-je utiliser un VPN avec des portefeuilles crypto et des applications DeFi ?
C'est une habitude solide pour réduire votre exposition IP. Lorsque vous vous connectez à des plateformes d'échange décentralisées, des traqueurs de portefeuille ou des nœuds blockchain, vous diffusez votre adresse réseau ; un VPN la garde cachée. Ce qu'il ne fera pas, c'est vous sauver des erreurs d'utilisateur de base. Un VPN ne peut pas arrêter un contrat intelligent malveillant, bloquer une approbation de jeton faux ou protéger une phrase de récupération que vous avez accidentellement saisie sur un site de phishing. Utilisez-le pour verrouiller votre connexion réseau, mais associez-le à une OpSec standard : enregistrez vos liens de trading, vérifiez chaque interaction de contrat et gardez vos clés hors ligne.
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