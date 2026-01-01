Oui, mais utilisez-le pour la cohérence, pas pour enfreindre les règles. Les réseaux publics dans les hôtels, aéroports et cafés sont des cibles privilégiées pour l'usurpation de connexion, ce qui est exactement là où un VPN excelle. Cependant, n'utilisez pas le voyage comme excuse pour passer d'un pays aléatoire à un autre. Si votre compte d'échange a été vérifié aux États-Unis, connectez-vous à un serveur américain lorsque vous êtes loin. Changer votre localisation numérique vers un nouveau pays à chaque fois que vous embarquez est une voie rapide pour déclencher des gels de sécurité automatisés. Rappelez-vous simplement : n'utilisez pas de VPN pour accéder à votre compte depuis une région restreinte où vous êtes légalement interdit de trader.