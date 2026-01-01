Échangez sur Coinbase avec un VPN
Utilisez Windscribe pour chiffrer votre trafic, masquer votre IP et réduire les fuites lorsque vous effectuez des transactions sur des Wi-Fi publics, des réseaux partagés ou des connexions en lesquelles vous n'avez pas une confiance totale.
Politique de non-conservation des journaux prouvée par les tribunaux
Open source
Payez en crypto
Serveurs dans plus de 69 pays
Pourquoi utiliser un VPN pour Coinbase ?
Coinbase gère votre portefeuille de cryptomonnaies. Windscribe gère la connexion autour.
Wi-Fi public sécurisé
Les réseaux d’aéroports non sécurisés et de cafés peuvent exposer votre trafic. Windscribe utilise des protocoles de chiffrement modernes pour aider à protéger votre trafic contre les curieux du réseau local.
Arrêtez le suivi par le FAI
Votre fournisseur d'accès Internet peut voir ce que vous faites en ligne. Windscribe fait transiter votre trafic à travers un tunnel chiffré, gardant votre activité cachée de votre FAI.
Bloquez les fuites inattendues
Gardez votre banque hors de l'équation
Windscribe vous permet de payer avec des cryptomonnaies, afin que votre abonnement VPN n'apparaisse pas sur le relevé de votre carte de crédit. Un moins de piste de confidentialité.
Ce qu'un VPN fait et ne fait pas pour Coinbase
Nous sécurisons le tuyau autour de votre connexion. Nous ne sommes pas une baguette magique en matière de conformité.
Ce que fait un VPN
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Vous protège sur les Wi-Fi louches : Chiffre le trafic entre votre appareil et le serveur VPN et protège votre connexion dans les aéroports, hôtels, cafés et autres réseaux partagés.
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Masque votre IP réelle : Remplace votre IP réelle par celle du réseau Windscribe, afin que votre connexion domestique ne soit pas associée à chaque session.
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Réduit l'espionnage du FAI : Votre FAI peut voir que vous êtes connecté à un VPN, mais pas le trafic des pages ou de l'application Coinbase à l'intérieur du tunnel.
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Aide à prévenir les fuites accidentelles : Avec le Pare-feu activé, Windscribe bloque le trafic en dehors du tunnel VPN si la connexion est interrompue.
Ce qu'un VPN ne fait pas
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Contourner les régions restreintes : Un VPN ne rend pas Coinbase disponible là où il est légalement ou officiellement restreint.
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Tolérer le saut de serveur chaotique : Changer rapidement de localisation en cours de session peut déclencher des vérifications de compte ou des frictions de connexion.
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Anonymiser votre compte Coinbase : Vous êtes toujours connecté à une plateforme KYC qui sait qui vous êtes.
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Remplacer une bonne sécurité de compte : Vous avez toujours besoin de mots de passe forts, de la 2FA, d’un stockage sécurisé des seed phrases et d’instincts de survie de base.
Comment utiliser Windscribe pour Coinbase
Protégez votre connexion à Coinbase en 3 étapes.
Étape 1
Assurez-vous que votre pays KYC correspond
Choisissez un serveur correspondant à votre pays vérifié. Changer de pays peut rendre votre connexion suspecte.
Étape 2
Activez Windscribe
Une fois que le gros bouton s'allume en vert, votre trafic est chiffré.
Étape 3
Verrouillez le Pare-feu
Notre Pare-feu bloque tout trafic non VPN au niveau du réseau pour prévenir les fuites accidentelles.
Outils de confidentialité avec preuves
Politique de non-conservation des journaux prouvée par les tribunaux, applications open source, paiements en crypto et outils de confidentialité qui font réellement quelque chose.
Non-conservation des journaux prouvée par les tribunaux
Nous ne conservons pas de journaux d'identification qui pourraient relier votre activité de navigation à vous. Notre politique de non-conservation des journaux a également été testée devant les tribunaux, ce qui surpasse le « faites-nous confiance, frère ».
Applications open source
Nos applications sont open source, donc le code est disponible pour que les gens l'inspectent au lieu d'être enfermés dans un mystérieux sous-sol VPN.
Payez en crypto
Achetez Windscribe Pro avec Bitcoin, Ethereum, Monero et plus. Cela empêche votre achat de VPN d'apparaître sur le relevé de votre carte bancaire et élimine une piste de paiement évidente.
Serveurs dans plus de 69 pays
Choisissez parmi des serveurs dans plus de 69 pays, afin que vous puissiez maintenir votre connexion Coinbase plus cohérente tout en voyageant sans rebondir comme une alerte fraude caféinée.
Gardez votre connexion Coinbase dans le tunnel
Windscribe sécurise le chemin réseau autour de Coinbase avant que le trafic de votre échange ne quitte l'ordinateur portable, le téléphone ou le réseau Wi-Fi public avec lequel vous êtes coincé.
Utilisez le tunnel pour une confidentialité de connexion pratique, puis gardez le reste de la sécurité de votre compte ennuyeux et prudent.
- Assurez-vous que votre emplacement VPN correspond à votre pays Coinbase vérifié afin que votre connexion semble cohérente.
- Activez le Pare-feu pour qu'une déconnexion VPN échoue en fermant au lieu d'exposer votre IP.
- Vérifiez les fuites DNS si vos signaux de localisation semblent désordonnés.
Payez Windscribe avec des cryptos
Obtenez Windscribe Pro avec Bitcoin, Ethereum, Monero et d'autres cryptomonnaies prises en charge.
Payer en crypto empêche votre achat de VPN d'apparaître sur le relevé de votre carte bancaire et élimine un lien évident entre votre vrai nom et vos outils de confidentialité. Votre compte a toujours un nom d'utilisateur, mais votre banque n'a pas besoin de faire partie de l'histoire.
Paiements crypto pris en charge
La disponibilité peut changer à mesure que les rails de paiement évoluent.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Lightning (BTC.LN)
Bitcoin Cash (BCH)
Litecoin (LTC)
Velas EVM (VLX)
BF Token (BFT)
BitTorrent (BTT.TRC20)
Dash (DASH)
DigiByte (DGB)
Dogecoin (DOGE)
Ethereum (ETH)
Ethereum Classic (ETC)
Firo (FIRO)
PIVX (PIVX)
Qtum (QTUM)
Ravencoin (RVN)
SHIBA INU (SHIB/ERC20)
Solana (SOL)
Syscoin (SYS)
TRON (TRX)
USD Coin (USDC/ERC20)
NEM (XEM)
Monero (XMR)
VERGE (XVG)
ZCash (ZEC)
Horizen (ZEN)
Foire aux questions sur le VPN pour Coinbase
Puis-je utiliser un VPN avec Coinbase ?
Oui, si vous tradez depuis une région entièrement prise en charge. Coinbase restreint l'accès depuis des régions interdites. Un VPN ne doit pas être utilisé pour masquer l'accès à ces endroits. Si vous êtes dans une région prise en charge, utilisez Windscribe pour la confidentialité de votre connexion, pas pour contourner les règles.
Coinbase bannira-t-il mon compte si j'utilise un VPN ?
Pas automatiquement, mais Coinbase surveille activement les adresses IP des centres de données. Même si vous correspondez à votre pays KYC, l'utilisation d'une IP VPN partagée peut déclencher des signaux de sécurité automatisés, vous obligeant à effectuer des vérifications d'identité supplémentaires ou des reconfirmations d'appareil pour retrouver l'accès.
Quelle est la meilleure localisation de serveur Windscribe pour Coinbase ?
Choisissez toujours un serveur dans le pays exact indiqué sur votre vérification d'identité Coinbase. Si votre profil KYC indique que vous vivez au Mexique, ne vous connectez pas à un serveur américain juste parce qu'il semble plus rapide. La cohérence prévient les blocages.
Le plan gratuit de Windscribe fonctionne-t-il avec Coinbase ?
Oui. Notre niveau gratuit utilise le même chiffrement fort que Pro. Cependant, les serveurs VPN standards font pivoter les IP, ce qui peut déclencher des vérifications de sécurité Coinbase. Pour l'expérience de trading la plus fluide, les utilisateurs Pro peuvent acheter un ajout d'IP Statique dédié pour s'assurer qu'ils utilisent exactement la même adresse IP à chaque fois.
Puis-je payer Windscribe avec Coinbase ?
Oui. Nous acceptons Bitcoin, Ethereum, Monero et d'autres cryptomonnaies. Vous pouvez envoyer votre paiement directement depuis votre portefeuille Coinbase ou tout autre portefeuille externe lors de l'inscription pour que votre abonnement ne figure pas sur le relevé de votre banque.
Est-ce qu'utiliser un VPN rend mon activité Coinbase complètement anonyme ?
Non. Vous tradez toujours à l'intérieur d'un compte vérifié KYC lié à votre nom légal. Un VPN masque votre activité Internet de votre fournisseur et des espions du réseau local, mais il ne peut pas cacher vos actions à Coinbase lui-même.
Que dois-je faire si Coinbase ne se charge pas pendant que mon VPN est activé ?
Passez à un autre serveur dans votre pays vérifié. Si cela échoue, videz le cache de votre navigateur, désactivez les bloqueurs de publicités agressifs ou mettez à jour l'application. Déconnectez temporairement le VPN si une action spécifique reste bloquée par les filtres de fraude de la plateforme d'échange.
Obtenez Windscribe pour Coinbase
Tradez plus intelligemment, connectez-vous plus proprement et gardez les conneries hors de votre session Coinbase.