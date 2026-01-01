Tradez sur Bybit avec Windscribe
Chiffrez votre trafic, masquez votre IP et protégez votre connexion contre les espions de réseaux locaux sur le Wi-Fi public, les connexions partagées ou les réseaux en lesquels vous ne faites pas confiance.
Politique de non-conservation des journaux prouvée par les tribunaux
Open source
Payez avec des cryptos
Serveurs dans plus de 69 pays
Pourquoi utiliser un VPN avec Bybit
Bybit s'occupe du trading. Windscribe gère les réseaux louches, les IP exposées et les absurdités Internet sujettes aux fuites.
Gardez votre localisation cohérente
Le saut aléatoire entre pays est ce qui fait que les comptes commencent à poser des questions. Si votre compte Bybit vérifié est lié à un pays pris en charge, connectez-vous à un serveur Windscribe dans ce pays lorsque vous voyagez.
Gardez votre activité de trading privée
Votre FAI, école, bureau ou réseau d'hôtel peut voir quand vous vous connectez à Bybit. Windscribe chiffre votre trafic, donc les espions de réseaux locaux reçoivent une soupe chiffrée à la place.
Tradez plus en toute sécurité sur le Wi-Fi public
Le Wi-Fi public est pratique, pas fiable. Windscribe chiffre votre connexion, et notre Pare-feu bloque les fuites de trafic à l'extérieur du tunnel VPN.
Nous protégeons le tunnel, pas le règlement
Windscribe protège votre connexion. Il ne réécrit pas les règles de Bybit.
Ce que nous faisons
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Chiffre votre trafic : Protège votre connexion sur le Wi-Fi public, les réseaux d'hôtel, les bureaux et autres réseaux partagés.
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Masque votre vraie IP : Bybit voit l'IP du serveur Windscribe au lieu de votre adresse réseau réelle.
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Maintient votre FAI à l'écart : Votre FAI peut voir le VPN, pas les pages Bybit que vous visitez.
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Bloque les fuites accidentelles : Le Pare-feu aide à empêcher le trafic de s'échapper si le VPN tombe.
Ce que nous ne faisons pas
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Contourner les régions restreintes : Un VPN ne rend pas Bybit disponible là où il est restreint.
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Rendre le saut de serveurs normal : Changer de pays en cours de session peut toujours déclencher des vérifications supplémentaires.
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Anonymiser votre compte : Si vous êtes connecté à Bybit, Bybit sait que c'est vous.
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Remplacer la sécurité de base : Vous avez toujours besoin de mots de passe forts, de 2FA et d'une sensibilisation au hameçonnage.
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Contourner le KYC obligatoire : Un VPN ne peut pas falsifier les pièces d'identité gouvernementales, les selfies ou les documents de résidence requis pour passer les vérifications obligatoires de Bybit.
Fonctionnalités Windscribe dont les utilisateurs de Bybit ont réellement besoin
Windscribe donne aux amateurs de crypto ce qui compte vraiment.
Un Pare-feu proactif
Si votre VPN tombe pendant que Bybit est ouvert, le Pare-feu de Windscribe bloque le trafic en dehors du tunnel pour que votre vraie IP n'arrive pas en retard.
Adresses IP statiques
Êtes-vous un utilisateur Pro ? Si oui, vous pouvez ajouter une IP Statique Résidentielle dans des villes sélectionnées qui donne à vos sessions Bybit une connexion plus cohérente lors de vos déplacements.
Serveurs dans plus de 69 pays
Connectez-vous via plus de 69 pays et 120 villes, avec des serveurs physiques là où nous disons qu'ils sont. Il est préférable de choisir l'emplacement où votre compte Bybit est enregistré.
Inscrivez-vous à Windscribe de manière anonyme
Créez un compte sans e-mail, puis payez avec des cryptos prises en charge pour réduire les liens évidents entre votre identité et votre abonnement VPN.
Aucun journal, prouvé devant les tribunaux
Nous ne conservons pas de journaux d'identification de votre activité, et cette politique a déjà été testée devant un tribunal. Très impoli de leur part de vérifier. Très pratique pour nous.
Utiliser gratuitement
Essayez Windscribe avec Bybit avant d'en dépenser. Vous obtenez 10 Go par mois et des serveurs dans 10 pays pour tester votre configuration en premier.
Gardez votre connexion Bybit à l'intérieur du tunnel
Windscribe sécurise le chemin réseau entre votre appareil et le serveur VPN avant que votre trafic Bybit ne quitte l'ordinateur portable, le téléphone ou le réseau Wi-Fi public avec lequel vous êtes coincé.
Utilisez le tunnel pour une confidentialité réseau pratique, puis gardez le reste de la sécurité de votre compte ennuyeux et prudent.
- Activez le Pare-feu afin qu'une connexion VPN interrompue échoue en mode fermé au lieu d'exposer votre IP.
- Activez les listes Phishing et Malware de R.O.B.E.R.T. pour réduire le risque de domaines malveillants.
- Choisissez un emplacement de serveur cohérent lorsque l'utilisation du VPN est autorisée, surtout si votre configuration Bybit attend un comportement de connexion stable. Les utilisateurs Pro peuvent même épingler les IP, pour une connexion constante.
Comment utiliser Windscribe pour Bybit
Protégez votre connexion à Bybit avec Windscribe en 3 étapes.
Étape 1
Connectez-vous avant de vous connecter
Démarrez Windscribe d'abord, puis ouvrez Bybit. Cela maintient la session plus propre dès la première requête.
Étape 2
Gardez la session stable
Ne sautez pas entre les pays de serveurs pendant le trading. Choisissez un emplacement et restez-y jusqu'à ce que vous vous déconnectiez.
Étape 3
Verrouillez les extras
Activez le Pare-feu et activez les listes de Hameçonnage et de Logiciels Malveillants de R.O.B.E.R.T. pour réduire les fuites et les risques de domaines malveillants.
Payez Windscribe Pro avec des cryptos
Achetez Windscribe Pro avec Bitcoin, Ethereum, Monero et beaucoup d'autres pièces Internet magiques.
Une carte de crédit laisse une petite trace papier entre votre nom et votre abonnement VPN. Le paiement en crypto coupe ce fil. Cela ne fera pas disparaître votre compte Windscribe dans le brouillard, mais cela empêche votre banque d'intervenir dans votre configuration de confidentialité.
Méthodes de paiement crypto prises en charge
La disponibilité peut changer à mesure que les rails de paiement évoluent.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Lightning (BTC.LN)
Bitcoin Cash (BCH)
Litecoin (LTC)
Velas EVM (VLX)
BF Token (BFT)
BitTorrent (BTT.TRC20)
Dash (DASH)
DigiByte (DGB)
Dogecoin (DOGE)
Ethereum (ETH)
Ethereum Classic (ETC)
Firo (FIRO)
PIVX (PIVX)
Qtum (QTUM)
Ravencoin (RVN)
SHIBA INU (SHIB/ERC20)
Solana (SOL)
Syscoin (SYS)
TRON (TRX)
USD Coin (USDC/ERC20)
NEM (XEM)
Monero (XMR)
VERGE (XVG)
ZCash (ZEC)
Horizen (ZEN)
Questions fréquemment posées sur le VPN pour Bybit
Puis-je utiliser un VPN avec Bybit ?
Techniquement, oui. Un VPN fonctionne bien pour des scénarios légitimes comme les voyages, la protection du Wi-Fi public ou la confidentialité au niveau de l'FAI. Cependant, si vous utilisez un VPN spécifiquement pour accéder à l'échange depuis un pays restreint, vous violez les Conditions d'utilisation de Bybit.
Est-il légal d'utiliser un VPN avec Bybit ?
L'utilisation d'un VPN est parfaitement légale dans la plupart des régions du monde. Cependant, l'utiliser pour dénaturer votre résidence auprès d'une plateforme financière viole ses Conditions d'Utilisation et peut déclencher une suspension de compte ou une liquidation de position. La légalité du trading de cryptos dans votre juridiction est une question distincte. Vérifiez toujours vos règles locales.
Bybit détecte-t-il l'utilisation d'un VPN ?
Oui. Les plateformes modernes utilisent des bases de données sophistiquées de réputation IP, une correspondance ASN de centre de données et la détection de non-concordance KYC vs IP pour attraper les connexions proxy. Une plage d'IP partagée standard de VPN déclenche immédiatement des signaux d'alerte, tandis qu'une connexion cohérente, comme l'ajout d'IP Statiques de Windscribe, maintient votre profil de connexion beaucoup plus propre.
Dans quels pays Bybit est-il interdit ?
Les régions restreintes de Bybit changent avec le temps, alors vérifiez toujours la page des pays de service restreints officiels de Bybit.
Bybit peut-il bannir mon compte pour l'utilisation d'un VPN ?
Bybit peut prendre des mesures s'il détermine que vous avez dénaturé votre localisation ou votre résidence. Sa politique de pays restreints stipule que cela peut inclure la résiliation immédiate du compte et la liquidation des positions ouvertes.
Windscribe fonctionne-t-il avec Bybit ?
Windscribe opère proprement au niveau réseau pour changer votre IP et chiffrer votre trafic. Si Bybit accepte la session dépend entièrement du serveur de pays auquel vous vous connectez et si cet emplacement correspond aux documents de résidence KYC vérifiés de votre compte. Nous recommandons toujours d'utiliser un emplacement de serveur dans votre pays d'origine.
Quel est le meilleur VPN gratuit pour Bybit ?
La plupart des VPN gratuits mettent des milliers d'utilisateurs sur les mêmes IP tournantes, ce qui déclenche immédiatement la détection de fraude et de bots sur les principaux échanges. Le niveau gratuit de Windscribe vous donne 10 Go de données mensuelles et l'accès à des serveurs dans 10 pays, vous donnant un moyen sécurisé de tester si votre géographie réseau correspond correctement avant de choisir de passer au niveau supérieur.
Un VPN peut-il affecter les retraits Bybit ?
Cela peut créer des frictions si votre demande de retrait provient d'un réseau nouveau ou suspect. Gardez l'emplacement de votre VPN stable, utilisez le même appareil et complétez les vérifications de sécurité de retrait de Bybit au lieu de sauter entre les serveurs. Pour les retraits réguliers, utiliser des adresses whitelist enregistrées est simplement une hygiène opérationnelle plus sûre.
Puis-je utiliser l'application mobile Bybit avec un VPN ?
Oui, mais connectez-vous au VPN avant d'ouvrir l'application Bybit et maintenez le même emplacement tout au long de votre session. Évitez de passer du Wi-Fi local aux données mobiles et à différents serveurs VPN pendant que vous êtes connecté, car les changements soudains de réseau peuvent déclencher des frictions de sécurité du compte.
Devrais-je utiliser le tunneling divisé avec Bybit ?
Si vous voulez que Bybit soit protégé par le VPN, gardez l'application ou le navigateur Bybit à l'intérieur du tunnel. Vous pouvez diviser les tunnels les applications non liées et gourmandes à l'extérieur pour réduire votre charge réseau globale. Assurez-vous simplement de ne pas router votre portefeuille Web3, votre navigateur et votre échange via des réseaux différents pendant la même session active.
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