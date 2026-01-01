Tradez Plus en Sécurité avec un VPN pour Binance
Windscribe chiffre votre connexion, masque votre IP et bloque les fuites si votre VPN tombe. Tradez plus en privé sur les Wi-Fi publics, les réseaux partagés et les connexions auxquelles vous ne faites pas entièrement confiance.
Politique de non-conservation des journaux prouvée par les tribunaux
Open source
Payez avec des cryptos
Serveurs dans plus de 69 pays
Pourquoi utiliser un VPN pour le trading sur Binance ?
Binance gère le trading. Windscribe gère l'internet autour.
Protégez votre activité de trading
Votre FAI, le Wi-Fi du bureau ou le réseau de l'hôtel peuvent voir ce que vous faites en ligne. Windscribe chiffre votre trafic, afin que les espions locaux voient des charabia VPN au lieu de votre routine de trading.
Tradez en toute sécurité sur le Wi-Fi public
Wi-Fi des aéroports et cafés sont parfaits pour les retards, les muffins hors de prix et les mauvaises décisions de sécurité. Windscribe chiffre votre connexion avant que vous ne vous connectiez, consultiez les graphiques ou gériez votre compte.
Masquez votre IP
Chaque connexion peut laisser une trace d'IP. Windscribe remplace votre IP réelle par celle de notre réseau, afin que votre connexion domestique ne soit pas l'adresse associée à votre session.
Ce qu'un VPN fait et ne fait pas pour Binance
Nous sommes bons, mais nous ne sommes pas magiques. Windscribe sécurise votre connexion Binance, pas toute votre existence crypto.
Ce qu'un VPN fait
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Verrouille le tuyau : chiffre le trafic entre votre appareil et le serveur VPN.
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Change votre IP : remplace votre IP réelle par celle du réseau Windscribe.
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Réduit l'espionnage de votre FAI : votre FAI peut voir que vous êtes connecté à un VPN, mais pas le trafic des pages ou de l'application Binance à l'intérieur du tunnel.
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Bloque les fuites en cas de chute du tunnel : avec Firewall activé, Windscribe bloque le trafic en dehors du tunnel VPN si la connexion tombe.
Ce qu'un VPN ne fait pas
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Efface la blockchain : votre historique de transactions publiques reste sur la chaîne.
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Fait passer votre passeport : un VPN ne contourne pas les vérifications KYC de Binance.
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Corrige une mauvaise sécurité : les phrases de récupération, la double authentification (2FA), l'hygiène des mots de passe et la sécurité des clés API restent à vous.
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Change les règles : un VPN ne remplace pas les conditions d'utilisation, les restrictions géographiques, les règles de sanctions ou les lois locales de Binance.
Binance gère les transactions. Windscribe gère le tunnel.
Windscribe vous donne les outils de confidentialité dont les traders crypto ont réellement besoin : chiffrement, protection contre les fuites, connexions plus sûres et moins de traces de paiement.
Nous ne conservons pas de journaux
Nous ne conservons rien qui puisse identifier ce que vous faites derrière l'écran. Notre politique de non-conservation des journaux a également été prouvée devant les tribunaux, ce qui est mieux qu'une promesse sur l'honneur.
Nous bloquons les fuites
Le Firewall de Windscribe bloque le trafic qui ne passe pas par le tunnel VPN. Si le tunnel tombe, votre IP et vos requêtes DNS ne vagabondent pas sans surveillance.
Nous utilisons des protocoles rapides et modernes
Utilisez WireGuard®, IKEv2, OpenVPN, Stealth ou WStunnel selon votre réseau. Nous prenons en charge l’échange de clés post-quantique dans les protocoles et applications compatibles.
Serveurs dans plus de 69 pays
Connectez-vous via les emplacements Windscribe dans plus de 69 pays et choisissez un emplacement qui correspond à l'endroit où vous êtes autorisé à utiliser Binance.
Payez avec des cryptos
Payez avec du Bitcoin, de l'Ethereum, du Monero et plus encore. Pas de trace par carte de crédit, pas d'e-mail requis et moins de liens évidents entre vous et votre abonnement VPN.
Gardez votre connexion Binance dans le tunnel
Windscribe sécurise le chemin réseau entre votre appareil et le serveur VPN avant que votre trafic Binance ne quitte l'ordinateur portable, le téléphone ou le réseau Wi-Fi public avec lequel vous êtes coincé.
Utilisez le tunnel pour une confidentialité réseau pratique, puis gardez le reste de votre sécurité de compte ennuyeux et prudent.
- Activez Firewall afin qu'une connexion VPN interrompue échoue en fermant au lieu d'exposer votre IP.
- Utilisez la 2FA, des mots de passe forts et des permissions de clés API prudentes ; un VPN ne remplace pas l'hygiène du compte.
- Choisissez un emplacement de serveur cohérent lorsque l'utilisation du VPN est autorisée, surtout si votre configuration Binance attend un comportement de connexion stable.
Comment utiliser Windscribe pour Binance
Protégez vos cryptos avec Windscribe en 3 étapes.
Étape 1
Étape 2
Se connecter ou s'inscrire
Avec ou sans e-mail, avec une carte de crédit ou avec des cryptos. Ou essayez gratuitement.
Étape 3
Cliquez sur Connecter
Choisissez un serveur dans le pays où votre compte Binance est enregistré, et voilà.
Payez pour Windscribe Pro avec des cryptos
Obtenez Windscribe Pro avec du Bitcoin, de l'Ethereum, du Monero et d'autres cryptomonnaies prises en charge.
Payer avec des cryptos maintient votre achat VPN hors de votre relevé bancaire et supprime un lien évident entre votre vrai nom et vos outils de confidentialité.
Méthodes de paiement crypto prises en charge
La disponibilité peut changer à mesure que les rails de paiement évoluent.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Lightning (BTC.LN)
Bitcoin Cash (BCH)
Litecoin (LTC)
Velas EVM (VLX)
BF Token (BFT)
BitTorrent (BTT.TRC20)
Dash (DASH)
DigiByte (DGB)
Dogecoin (DOGE)
Ethereum (ETH)
Ethereum Classic (ETC)
Firo (FIRO)
PIVX (PIVX)
Qtum (QTUM)
Ravencoin (RVN)
SHIBA INU (SHIB/ERC20)
Solana (SOL)
Syscoin (SYS)
TRON (TRX)
USD Coin (USDC/ERC20)
NEM (XEM)
Monero (XMR)
VERGE (XVG)
ZCash (ZEC)
Horizen (ZEN)
"WireGuard" est une marque déposée de Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.
Foire aux questions
Est-il légal d'utiliser un VPN avec Binance ?
Dans de nombreux pays, l'utilisation d'un VPN est légale. Mais son utilisation avec Binance dépend de votre emplacement, de l'endroit où votre compte est vérifié, des règles crypto locales, des lois sur les sanctions et des politiques propres à Binance. Un VPN ne rend pas magiquement autorisés un accès restreint, une fausse KYC, des violations de sanctions ou du trading illégal. Utilisez Windscribe pour la confidentialité, des réseaux plus sûrs et une connexion plus cohérente lorsque l'utilisation d'un VPN est autorisée. Ne l'utilisez pas pour vous faufiler sur Binance depuis un endroit où vous n'êtes pas autorisé à trader. Être légalement propriétaire ne signifie pas être légal à utiliser pour des bêtises.
Binance peut-il détecter un VPN ?
Il le peut, ou du moins il pourrait repérer des signaux qui ressemblent à une utilisation de VPN. Les plateformes peuvent utiliser des éléments tels que la réputation d'IP, les changements de localisation, les signaux d'appareil, l'historique du compte, les détails KYC et le comportement de connexion pour décider si quelque chose semble risqué. Un serveur VPN qui fonctionne aujourd'hui pourrait être signalé demain. C'est pourquoi la décision intelligente n'est pas « trouver un serveur magique ». Il s'agit de respecter les règles de Binance, d'éviter les régions restreintes et de maintenir une connexion cohérente lorsque l'utilisation du VPN est autorisée.
Mon compte Binance sera-t-il banni si j'utilise un VPN ?
Cela peut arriver, surtout si vous utilisez un VPN pour accéder à Binance depuis une région restreinte, masquer votre emplacement réel ou faire des allers-retours entre pays comme si votre compte faisait du backpacking en Europe. Si vous utilisez un VPN pour la confidentialité depuis un pays où Binance est disponible et où votre compte est autorisé à fonctionner, le risque est plus faible, mais il n'est pas nul. Binance rédige les règles de la plateforme. Windscribe protège votre connexion, pas le statut de votre compte.
Puis-je m'inscrire à un compte Binance en utilisant un VPN ?
Vous pourriez être en mesure d'afficher la page d'inscription, mais un VPN ne vous fera pas passer les vérifications d'identité de Binance. Binance exige une vérification d'identité pour de nombreuses fonctionnalités de compte, et vos documents, votre résidence et votre éligibilité comptent toujours. Un VPN peut masquer votre trafic Internet. Il ne peut pas changer le passeport dans votre poche, l'adresse sur vos documents ou les règles que Binance applique à votre compte.
Quel est le meilleur emplacement de serveur pour se connecter à Binance ?
Lorsque l'utilisation du VPN est autorisée, choisissez un emplacement de serveur cohérent qui correspond à l'endroit où votre compte Binance est vérifié et où Binance est disponible pour vous. Le but est d'avoir l'air ennuyeux et cohérent, pas comme si votre connexion venait de s'échapper d'un thriller d'espionnage international. Un IP Statique Windscribe peut aider à la cohérence en vous donnant une adresse VPN plus stable lorsque vous vous connectez à cet emplacement, mais cela ne garantit pas que Binance autorisera le trafic VPN ou sautera les vérifications supplémentaires.
Windscribe conserve-t-il des journaux de mon activité Binance ?
Non. Windscribe ne conserve aucun journal qui identifie ce que vous faites en ligne. Nous ne stockons pas votre historique de navigation, votre IP source, vos sessions VPN historiques ou les sites que vous visitez. Nous conservons des données de service limitées, comme votre bande passante totale utilisée sur une période glissante de 30 jours et l'horodatage de votre dernière activité, pour appliquer les limites du plan gratuit et prévenir les abus. En termes humains normaux, nous ne savons pas ce que vous avez négocié, quels pages Binance vous avez ouvertes ou quelle pièce vous a émotionnellement blessé cette semaine.
Puis-je utiliser un VPN pour des bots de trading API Binance ?
Oui, mais la cohérence est encore plus importante avec l'accès API. Binance recommande de restreindre les clés API aux adresses IP de confiance. Une IP VPN changeante peut interrompre l'accès du bot, déclencher des requêtes échouées ou rendre votre configuration plus désordonnée qu'elle ne devrait l'être. Si vous utilisez le trading API de Binance, utilisez une IP stable, autorisez uniquement cette adresse, désactivez les permissions dont vous n'avez pas besoin et traitez les clés API comme des armes chargées avec un formatage JSON. Un IP Statique Windscribe peut aider à fournir une adresse VPN plus cohérente, mais cela ne corrige pas une sécurité API bâclée ou un accès à région restreinte.
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