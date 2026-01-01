Canari de mandat Windscribe

Autres projets de loi qui touchent ta vie privée

Le gouvernement actuel du Canada cherche à transformer complètement le paysage numérique pour ses citoyens, et malheureusement pas dans le bon sens. C-22 peut obliger les entreprises à stocker des métadonnées sur tous les utilisateurs de leur service, mais d'autres lois qui touchent ta vie privée en ligne viennent d'être adoptées ou sont en passe de l'être très rapidement.

Le projet de loi C-8 permet au gouvernement de couper l'accès à Internet à des personnes, sans ordonnance judiciaire. Le projet de loi C-9 criminalise certains discours en ligne. Le projet de loi C-34 interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, mais obligera chaque personne à prouver avec une pièce d'identité gouvernementale qu'elle a 16 ans ou plus. Le projet de loi C-36 transfère la supervision de tes données du chien de garde indépendant de la vie privée du Canada à un organisme nommé par le gouvernement, choisi par le même gouvernement qui fait adopter ces lois.

Ensemble, tous ces projets de loi entraînent une grave érosion des droits à la vie privée en ligne des Canadiens.