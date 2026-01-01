Canari de mandat Windscribe
Une déclaration permanente, mise à jour quotidiennement, confirmant que nous n'avons reçu aucune ordonnance nous obligeant à compromettre la confidentialité de nos utilisateurs.
À la date ci-dessous, Windscribe n'a jamais :
- Été contraint de consigner l'activité des utilisateurs ou de conserver des données que nous ne gardons pas déjà
- Été sommé de remettre des données utilisateur que nous possédons réellement
- Été obligé de créer une porte dérobée ou d'affaiblir notre service
- Été obligé de remettre nos clés de chiffrement
- Reçu une ordonnance de non-divulgation nous empêchant de révéler quoi que ce soit de ce qui précède
Cette page est mise à jour quotidiennement. Si les mises à jour s'arrêtent, suppose que quelque chose a changé.
Pourquoi nous avons besoin d’un canari de mandat
Le Canada se dote de nouvelles lois intrusives pour la vie privée
Le projet de loi C-22 est la Loi sur l'accès légal du Canada, et il avance au Parlement à toute vitesse. Il donne au gouvernement de vastes nouveaux pouvoirs pour contraindre la remise de données, imposer l'accès et enterrer le tout sous une ordonnance de non-divulgation. Présenté comme une mesure de sécurité, il normalise discrètement la surveillance de masse de personnes ordinaires qui n'ont rien fait de mal.
Le libellé du projet de loi C-22 est assez vague pour que toute entreprise traitant des informations électroniques au Canada, y compris Windscribe, puisse recevoir l'ordre de stocker d'énormes quantités de métadonnées sur tous les utilisateurs de ce service.
Autres projets de loi qui touchent ta vie privée
Le gouvernement actuel du Canada cherche à transformer complètement le paysage numérique pour ses citoyens, et malheureusement pas dans le bon sens. C-22 peut obliger les entreprises à stocker des métadonnées sur tous les utilisateurs de leur service, mais d'autres lois qui touchent ta vie privée en ligne viennent d'être adoptées ou sont en passe de l'être très rapidement.
Le projet de loi C-8 permet au gouvernement de couper l'accès à Internet à des personnes, sans ordonnance judiciaire. Le projet de loi C-9 criminalise certains discours en ligne. Le projet de loi C-34 interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, mais obligera chaque personne à prouver avec une pièce d'identité gouvernementale qu'elle a 16 ans ou plus. Le projet de loi C-36 transfère la supervision de tes données du chien de garde indépendant de la vie privée du Canada à un organisme nommé par le gouvernement, choisi par le même gouvernement qui fait adopter ces lois.
Ensemble, tous ces projets de loi entraînent une grave érosion des droits à la vie privée en ligne des Canadiens.
Ce que cela signifie pour Windscribe
En tant qu'entreprise de confidentialité basée au Canada, nous sommes en plein dans la zone d'impact de ces lois. Nous avons conçu Windscribe de sorte que, même si l'on nous ordonnait de remettre des logs d'identification, nous n'en ayons tout simplement aucun à remettre.
Mais "rien à remettre" ne tient que si la loi le permet. La journalisation obligatoire prévue par le projet de loi C-22 nous forcerait à choisir entre la confiance de nos utilisateurs et la législation de notre juridiction. Le régime de vérification d'identité du projet de loi C-34 pourrait facilement s'étendre à des services comme les nôtres, ce qui irait totalement à l'encontre de l'objectif même des outils de confidentialité que nous proposons. C'est exactement ce qui est proposé par le gouvernement britannique. Le paysage juridique canadien évolue vite, voilà pourquoi ce combat est aussi le nôtre.
Windscribe me journalisera-t-il sous C-22 ?
Réponse courte : NON.
Le projet de loi C-22 n'est toujours pas une loi et, même lorsqu'il sera adopté, il faudra une ordonnance gouvernementale visant spécifiquement Windscribe pour nous forcer à journaliser nos utilisateurs. Le problème, c'est qu'une telle ordonnance peut arriver n'importe quand. Si une chose pareille devait se produire par force de loi, le canari ci-dessus est la manière dont tu le sauras.
En attendant, nous préparons plusieurs stratégies pour quitter cette juridiction afin que, si nous recevons un jour une telle ordonnance, elle soit mort-née.
Dons OpenMedia égalés
OpenMedia défend la confidentialité numérique depuis longtemps et possède une solide expérience de confrontation avec le gouvernement canadien lorsqu'il a tenté de faire adopter des projets de loi similaires. L'organisation a témoigné devant des audiences gouvernementales pour avertir les législateurs des dangers de la législation proposée, le plus récemment lors des audiences sur C-22.
OpenMedia a aussi porté la voix de Windscribe lors de ces audiences, en relayant nos préoccupations au sujet de C-22 et de son impact sur les Canadiens. En ce moment, l'organisation mène une collecte communautaire pour financer ses efforts. Windscribe égalera jusqu'à $5,000 de dons envoyés par les gens. Si tu accordes de l'importance au travail de ce groupe, pense à faire un don.Faire un don à OpenMedia